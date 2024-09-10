مصدر مصري: لا صحة لوقوع اطلاق نار عند الحدود الدولية في سيناء

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 9 - 9 (كونا) -- أكد مصدر مصري مسؤول اليوم الاثنين ان لا صحة لما ادعته تقارير اخبارية اسرائيلية عن وقوع اطلاق نار عند الحدود الدولية لمصر في شبه جزيرة سيناء.
ونقلت قناة (القاهرة الاخبارية) في نبأ عاجل عن المصدر رفيع المستوى قوله ان الحدود المصرية لم تشهد حادث اطلاق نار بحسب ما تداولته وسائل اعلام
للاحتلال الاسرائيلي.
واضاف المصدر ان ما حدث هو تبادل اطلاق نار بين قوة اسرائيلية من حرس الحدود ومجموعة من المهربين في صحراء النقب موضحا ان الحادث وقع في الجانب الاسرائيلي ولا علاقة لمصر به.
واكد ان الحدود المصرية في سيناء لم تشهد اي حوادث اطلاق نار.
وكانت وسائل اعلام عبرية زعمت الليلة وقوع اطلاق نار خلال محاولة إحباط عملية تهريب عند الحدود مع مصر ما ادى الى اصابة عدد من عناصر قوة اسرائيلية لحرس الحدود. (النهاية)
م م / ر ج
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