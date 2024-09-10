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مصدر مصري: لا صحة لوقوع اطلاق نار عند الحدود الدولية في سيناء

9/10/2024 12:16:17 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 9 - 9 (كونا) -- أكد مصدر مصري مسؤول اليوم الاثنين ان لا صحة لما ادعته تقارير اخبارية اسرائيلية عن وقوع اطلاق نار عند الحدود الدولية لمصر في شبه جزيرة سيناء.
ونقلت قناة (القاهرة الاخبارية) في نبأ عاجل عن المصدر رفيع المستوى قوله ان الحدود المصرية لم تشهد حادث اطلاق نار بحسب ما تداولته وسائل اعلام للاحتلال الاسرائيلي.
واضاف المصدر ان ما حدث هو تبادل اطلاق نار بين قوة اسرائيلية من حرس الحدود ومجموعة من المهربين في صحراء النقب موضحا ان الحادث وقع في الجانب الاسرائيلي ولا علاقة لمصر به.
واكد ان الحدود المصرية في سيناء لم تشهد اي حوادث اطلاق نار.
وكانت وسائل اعلام عبرية زعمت الليلة وقوع اطلاق نار خلال محاولة إحباط عملية تهريب عند الحدود مع مصر ما ادى الى اصابة عدد من عناصر قوة اسرائيلية لحرس الحدود. (النهاية)

م م / ر ج



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