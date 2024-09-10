الهند والامارات توقعان خمس اتفاقيات لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة نووية والنفط والتغذية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيودلهي - 9 - 9 (كونا) -- وقعت الهند والامارات العربية المتحدة اليوم الاثنين خمس اتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائي على هامش المحادثات بين ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الهندية في بيان ان الاتفاقيات الخمس تتعلق بمجالات الطاقة النووية والغاز الطبيعي والبترول وتطوير الحدائق الغذائية.
وقال البيان الوزاري ان الشيخ خالد بن محمد بن زايد الذي وصل نيودلهي امس الأحد في زيارة رسمية أجرى مناقشات ثنائية مع مودي أعربا خلالها عن ارتياحهما للتقدم الكبير الذي تحقق في الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين كما ناقشا الفرص المتوافرة لتوسيع الشراكة في جميع مجالات التعاون الثنائي.
وأكد الجانبان على الحاجة إلى استكشاف مجالات جديدة ذات إمكانات غير مستغلة في مجالات الطاقة النووية والمعادن الحيوية والهيدروجين الأخضر والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطورة.
واشار البيان الى ان مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ومؤسسة الطاقة النووية الهندية بشأن صيانة وتشغيل محطة براكة النووية ستعزز التعاون في تشغيل وصيانة محطات الطاقة النووية وتوريد السلع والخدمات النووية من الهند واستكشاف فرص الاستثمار المتبادل وبناء القدرات.
كما وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اتفاقية مع مؤسسة النفط الهندية المحدودة لمدة 15 سنة لتوريد الغاز الطبيعي المسال حيث تقوم الشركة الاماراتية بتوريد مليون طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال الى جانب الاتفاقيات طويلة الأجل القائمة بين شركة النفط الهندية المحدودة وشركة (غيل) مع (أدنوك) لتوفير 2ر1 مليون طن متري سنويا و500 ألف طن متري سنويا على التوالي.
وتتضمن مذكرة التفاهم بين (أدنوك) ومؤسسة الاحتياطيات البترولية الهندية استكشاف مشاركة الشركة الاماراتية في فرص إضافية لتخزين النفط الخام بالهند وتجديد اتفاقية التخزين والإدارة بشروط وأحكام مقبولة للطرفين.
وتستند مذكرة التفاهم هذه إلى مشاركة (أدنوك) الحالية في تخزين النفط الخام بمخزن (مانجالور) التابع لمؤسسة الاحتياطيات البترولية الهندية وذلك منذ عام 2018.
والتقى الشيخ خالد بن محمد الرئيسة الهندية دروبادي مورمو في القصر الرئاسي حيث تناولت المباحثات بينهما العلاقات الودية والتاريخية والشاملة بين البلدين والمبادرات التي تم اتخاذها في السنوات الأخيرة.
ومن المتوقع ان يزور الشيخ خالد بن محمد مدينة مومباي غدا الثلاثاء للمشاركة في منتدى الأعمال الهندي - الإماراتي الذي يوفر فرصة لقادة الأعمال والمسؤولين من البلدين تبادل الأفكار حول التعاون المستقبلي في مختلف المجالات. (النهاية)
ا ت ك / ر ج
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