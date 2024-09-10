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الهند والامارات توقعان خمس اتفاقيات لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة نووية والنفط والتغذية

9/10/2024 12:16:17 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 9 - 9 (كونا) -- وقعت الهند والامارات العربية المتحدة اليوم الاثنين خمس اتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائي على هامش المحادثات بين ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الهندية في بيان ان الاتفاقيات الخمس تتعلق بمجالات الطاقة النووية والغاز الطبيعي والبترول وتطوير الحدائق الغذائية.
وقال البيان الوزاري ان الشيخ خالد بن محمد بن زايد الذي وصل نيودلهي امس الأحد في زيارة رسمية أجرى مناقشات ثنائية مع مودي أعربا خلالها عن ارتياحهما للتقدم الكبير الذي تحقق في الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين كما ناقشا الفرص المتوافرة لتوسيع الشراكة في جميع مجالات التعاون الثنائي.
وأكد الجانبان على الحاجة إلى استكشاف مجالات جديدة ذات إمكانات غير مستغلة في مجالات الطاقة النووية والمعادن الحيوية والهيدروجين الأخضر والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطورة.
واشار البيان الى ان مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ومؤسسة الطاقة النووية الهندية بشأن صيانة وتشغيل محطة براكة النووية ستعزز التعاون في تشغيل وصيانة محطات الطاقة النووية وتوريد السلع والخدمات النووية من الهند واستكشاف فرص الاستثمار المتبادل وبناء القدرات.
كما وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اتفاقية مع مؤسسة النفط الهندية المحدودة لمدة 15 سنة لتوريد الغاز الطبيعي المسال حيث تقوم الشركة الاماراتية بتوريد مليون طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال الى جانب الاتفاقيات طويلة الأجل القائمة بين شركة النفط الهندية المحدودة وشركة (غيل) مع (أدنوك) لتوفير 2ر1 مليون طن متري سنويا و500 ألف طن متري سنويا على التوالي.
وتتضمن مذكرة التفاهم بين (أدنوك) ومؤسسة الاحتياطيات البترولية الهندية استكشاف مشاركة الشركة الاماراتية في فرص إضافية لتخزين النفط الخام بالهند وتجديد اتفاقية التخزين والإدارة بشروط وأحكام مقبولة للطرفين.
وتستند مذكرة التفاهم هذه إلى مشاركة (أدنوك) الحالية في تخزين النفط الخام بمخزن (مانجالور) التابع لمؤسسة الاحتياطيات البترولية الهندية وذلك منذ عام 2018.
والتقى الشيخ خالد بن محمد الرئيسة الهندية دروبادي مورمو في القصر الرئاسي حيث تناولت المباحثات بينهما العلاقات الودية والتاريخية والشاملة بين البلدين والمبادرات التي تم اتخاذها في السنوات الأخيرة.
ومن المتوقع ان يزور الشيخ خالد بن محمد مدينة مومباي غدا الثلاثاء للمشاركة في منتدى الأعمال الهندي - الإماراتي الذي يوفر فرصة لقادة الأعمال والمسؤولين من البلدين تبادل الأفكار حول التعاون المستقبلي في مختلف المجالات. (النهاية)

ا ت ك / ر ج



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