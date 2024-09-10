موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لخفر السواحل تدعو المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر الى عدم التواجد أو الصيد أو الإبحار في مناطق محددة من منطقة العكاز (بداية جسر جابر) إلى رأس عشيرج ومنطقة الحيشان والدوحة والصليبيخات وذلك بناء على قانون حماية البيئة.
الرياض - البيان الختامي للمجلس الوزاري الخليجي ال161 يؤكد وقوف مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل التطورات الراهنة في قطاع غزة ومحيطها ويدين استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسريا.
رام الله - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 16 فلسطينيا واصابة 64 آخرين في مجزرتين ارتكبتهما قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد العائلات الفلسطينية خلال الساعات ال24 الماضية لترتفع بذلك حصيلة الضحايا منذ السابع من اكتوبر الماضي الى 40988 شهيدا و94825 اصابة.
غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 28 فلسطينيا في عدة مجازر ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي بمناطق متفرقة من القطاع.
القاهرة - مصدر مصري مسؤول يؤكد أن لا صحة لما ادعته تقارير اخبارية اسرائيلية عن وقوع اطلاق نار عند الحدود الدولية لمصر في شبه جزيرة سيناء ويقول إن ما حدث هو تبادل اطلاق نار بين قوة اسرائيلية من حرس الحدود ومجموعة من المهربين في صحراء النقب.
الرباط - وزارة الداخلية المغربية تعلن ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات التي شهدتها المناطق في جنوب وشرق المغرب جراء الأمطار الرعدية والفيضانات الى 18 شخصا بينهم ثلاثة أجانب. (النهاية) ر ج
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