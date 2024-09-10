موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لخفر السواحل تدعو المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر الى عدم التواجد أو الصيد أو الإبحار في مناطق محددة من منطقة العكاز (بداية جسر جابر) إلى رأس عشيرج ومنطقة الحيشان والدوحة والصليبيخات وذلك بناء على قانون حماية البيئة.

الرياض - البيان الختامي للمجلس الوزاري الخليجي ال161 يؤكد وقوف مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل التطورات الراهنة في قطاع غزة ومحيطها ويدين استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسريا.

رام الله - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 16 فلسطينيا واصابة 64 آخرين في مجزرتين ارتكبتهما قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد العائلات الفلسطينية خلال الساعات ال24 الماضية لترتفع بذلك حصيلة الضحايا منذ السابع من اكتوبر الماضي الى 40988 شهيدا و94825 اصابة.

غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 28 فلسطينيا في عدة مجازر ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي بمناطق متفرقة من القطاع.

القاهرة - مصدر مصري مسؤول يؤكد أن لا صحة لما ادعته تقارير اخبارية اسرائيلية عن وقوع اطلاق نار عند الحدود الدولية لمصر في شبه جزيرة سيناء ويقول إن ما حدث هو تبادل اطلاق نار بين قوة اسرائيلية من حرس الحدود ومجموعة من المهربين في صحراء النقب.

الرباط - وزارة الداخلية المغربية تعلن ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات التي شهدتها المناطق في جنوب وشرق المغرب جراء الأمطار الرعدية والفيضانات الى 18 شخصا بينهم ثلاثة أجانب. (النهاية) ر ج