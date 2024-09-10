أكد أهمية تعزيز العلاقات مع غرفة عمان ... نجيبي:226 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين البحرين وعمان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

التقى‭ ‬خالد‭ ‬محمد‭ ‬نجيبي،‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين،‭ ‬مع‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬عمان‭ ‬ورئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الاستثمار،‭ ‬السيد‭ ‬سعود‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬النهاري،‭ ‬بحضور‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬الدكتور‭ ‬جمعة‭ ‬الكعبي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬غرفة‭ ‬البحرين‭ ‬السيد‭ ‬نواف‭ ‬الزياني‭ ‬والسيدة‭ ‬سوسن‭ ‬أبو‭ ‬الحسن،‭ ‬جاء‭ ‬اللقاء‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تنسيق‭ ‬الجهود‭ ‬لبحث‭ ‬آليات‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

وأكد‭ ‬نجيبي‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬غرفة‭ ‬البحرين‭ ‬وغرفة‭ ‬عمان،‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬الروابط‭ ‬الأخوية‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬بما‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجاباً‭ ‬على‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التكامل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وتعزيز‭ ‬فرص‭ ‬الاستثمار‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬حتى‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬بلغ‭ ‬226‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬الغرفة‭ ‬تسعى‭ ‬باستمرار‭ ‬لزيادة‭ ‬الاستثمار‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات،‭ ‬وعلى‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتجارية‭ ‬والاستثمارية،‭ ‬وفتح‭ ‬آفاق‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬وتطويره‭ ‬بين‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وتبادل‭ ‬الوفود‭ ‬التجارية‭ ‬وزيادة‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنفع‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬