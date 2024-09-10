أكد أهمية تعزيز العلاقات مع غرفة عمان ... نجيبي:226 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين البحرين وعمان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
التقى خالد محمد نجيبي، النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، مع عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس لجنة الاستثمار، السيد سعود بن أحمد النهاري، بحضور سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان، الدكتور جمعة الكعبي، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة غرفة البحرين السيد نواف الزياني والسيدة سوسن أبو الحسن، جاء اللقاء في إطار تنسيق الجهود لبحث آليات تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين في مختلف المجالات.
وأكد نجيبي أهمية تعزيز العلاقات بين غرفة البحرين وغرفة عمان، انطلاقاً من الروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، بما ينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية في البلدين ويسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز فرص الاستثمار المشترك في مختلف المجالات.
وقال إن حجم التبادل التجاري بين مملكة البحرين وسلطنة عمان حتى النصف الأول من العام الجاري بلغ 226 مليون دولار، مؤكداً أن الغرفة تسعى باستمرار لزيادة الاستثمار بين البلدين في جميع المجالات، وعلى وجه الخصوص في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وفتح آفاق لتعزيز التعاون وتطويره بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين، وتبادل الوفود التجارية وزيادة التبادل التجاري بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.
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