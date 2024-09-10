Tuesday, 10 September 2024 09:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مناقصة لشراء وتوريد رؤوس آبار النفط والغاز بـ43.6 مليون دينار

9/10/2024 12:15:53 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتبت‭ : ‬نوال‭ ‬عباس‭ ‬


فتح‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات،‭ ‬الجهة‭ ‬التنظيمية‭ ‬المستقلة‭ ‬المكلفة‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الحكومية،‭ ‬أمس‭ ‬مظاريف‭ ‬14‭ ‬مناقصة‭ ‬مطروحة‭ ‬من‭ ‬جهات‭ ‬متصرفة‭.‬

‭ ‬وتنافست‭ ‬3‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬بابكو‭ ‬للاستكشاف‭ ‬والإنتاج‭ ‬لشراء‭ ‬ولتوريد‭ ‬رؤوس‭ ‬آبار‭ ‬النفط‭ ‬والغاز،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ Stream ‭-‬ Flo ‭ ‬ Middle ‭ ‬ East ‭ ‬ DMCC ‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬43.6‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬دلتا‭ ‬كوربوريشن‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬35‭.‬2‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭.‬

وتنص‭ ‬الاتفاقية‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬وتوريد‭ ‬رؤوس‭ ‬آبار‭ ‬النفط‭ ‬والغاز،‭ ‬للفئات‭ ‬المذكورة‭ ‬منها‭ ‬رؤوس‭ ‬آبار‭ ‬للغاز،‭ ‬رؤوس‭ ‬آبار‭ ‬النفط‭ ‬الاعتيادية،‭ ‬رؤوس‭ ‬آبار‭ ‬النفط‭ ‬عالية‭ ‬الحرارة‭.. ‬وستكون‭ ‬اتفاقية‭ ‬الشراء‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬الطلب‭ ‬وقت‭ ‬الحاجة‭.‬

بينما‭ ‬تنافست‭ ‬8‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬لتوفير‭ ‬أفراد‭ ‬الأمن‭ ‬لقسم‭ ‬الأمن،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬شركة‭ ‬جاردوس‭ ‬للأمن‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬1‭.‬4‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ Bahrain ‭ ‬ guarding ‭ ‬ solutions ‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬585‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

وتنوي‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬طرح‭ ‬المناقصة‭ ‬العامة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬حراس‭ ‬أمن‭ ‬ذوي‭ ‬خبرة‭ ‬لقسم‭ ‬الأمن‭ ‬لديها‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬المقاول‭ ‬مقدم‭ ‬الطلب‭ ‬مرخصًا‭ ‬لتوظيف‭ ‬وتوفير‭ ‬أفراد‭ ‬أمن‭ ‬مدربين‭.. ‬علما‭ ‬انه‭ ‬يجب‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬صلاحية‭ ‬هذه‭ ‬التراخيص‭ ‬وتحديثها‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬العقد‭ ‬الممتدة‭ ‬لثلاث‭ ‬سنوات‭.‬

وتنافست‭ ‬3‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬بابكو‭ ‬انرجيز‭ ‬لشراء‭ ‬أجهزة‭ ‬الكمبيوتر‭ (‬المكتبية‭ ‬والمحمولة‭)‬،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬المؤيد‭ ‬للكمبيوتر‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬7‭.‬8‭ ‬ملايين‭ ‬دينار،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬فخرو‭ ‬لخدمات‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬4‭.‬4‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭.‬

وتسعى‭ ‬الشركة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬عروض‭ ‬من‭ ‬الشركاء‭ ‬المعتمدين‭ ‬لشركة‭ ‬ Dell ‭ ‬و HP ‭ ‬و Lenovo ‭ ‬لتزويد‭ ‬المستخدم‭ ‬النهائي‭ ‬بأجهزة‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬والأجهزة‭ ‬الطرفية‭ ‬والملحقات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الضمان‭ ‬ودعم‭ ‬صيانة‭ ‬الأجهزة‭. ‬سيتم‭ ‬النظر‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬المقترحات‭ ‬التي‭ ‬تتضمن‭ ‬أجهزة‭ ‬من‭ ‬مصنعي‭ ‬المعدات‭ ‬الأصلية‭ ‬ OEM ‭.‬

كما‭ ‬تنافست‭ ‬12‭ ‬شركة‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬وزارة‭ ‬الاشغال‭ ‬لتنظيف‭ ‬شبكات‭ ‬المجاري‭ ‬ومصارف‭ ‬المياه،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ Jalal ‭ ‬ Al ‭ ‬ A ‭ ‬ ali ‭ & ‬ Sons ‭ ‬ Co ‭ ‬ BSC ‭ (‬ c ‭) ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬392‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ Al ‭ ‬ Kooheji ‭ ‬ Technical ‭ ‬ Services ‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬124‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

والمقاولة‭ ‬الزمنية‭ ‬لأعمال‭ ‬تنظيف‭ ‬وإزالة‭ ‬الانسدادات‭ ‬في‭ ‬خطوط‭ ‬شبكة‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬وشبكة‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتشمل‭ ‬أعمال‭ ‬الصيانة‭ ‬الوقائية‭ ‬الروتينية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أعمال‭ ‬التنظيف‭ ‬الطارئة،‭ ‬وذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬استخدام‭ ‬معدات‭ ‬التنظيف‭ ‬والأدوات‭ ‬اللازمة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬صهاريج‭ ‬الضغط‭ ‬العالي‭ ‬الكبيرة‭ ‬والصغيرة‭.‬

كما‭ ‬تنافست‭ ‬شركتان‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ (‬إدارة‭ ‬التخطيط‭ ‬والدراسات‭) ‬لاستبدال‭ ‬نظام‭ ‬التحكم‭ ‬المتكامل‭ (‬ ICS ‭) ‬في‭ ‬عدد‭ (‬15‭) ‬محطة‭ ‬من‭ ‬محطات‭ ‬نقل‭ ‬الكهرباء،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ Hitachi ‭ ‬ Energy ‭ ‬ Technologies ‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬5‭.‬4‭ ‬ملايين‭ ‬دينار،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬حلول‭ ‬الشبكة‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬5‭.‬3‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭.‬

يشمل‭ ‬نطاق‭ ‬هذه‭ ‬المناقصة‭ ‬استبدال‭ ‬نظام‭ ‬التحكم‭ ‬المتكامل‭ (‬ ICS ‭) ‬الحالي،‭ ‬وإجراء‭ ‬أي‭ ‬تعديلات‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬لازمة‭ ‬في‭ ‬الأنظمة‭ ‬المصاحبة‭ ‬للمفاتيح‭ ‬الكهربائية‭ ‬جهد‭ ‬220‭ ‬و66‭ ‬و11‭ ‬كيلو‭ ‬فولت،‭ ‬وأنظمة‭ ‬وأكشاك‭ ‬التحكم‭ ‬المحلية،‭ ‬واستبدال‭ ‬معدات‭ ‬الطاقة‭ ‬المساعدة‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬15‭ ‬محطة‭ ‬فرعية‭ ‬قائمة‭ ‬جهد‭ ‬220‭ ‬كيلو‭ ‬فولت‭ ‬و66‭ ‬كيلو‭ ‬فولت‭.‬‮
‬وأكشاك
التحكم
المحلية،‮
‬واستبدال‮
‬‭.‬معدات
الطاقة‮
‬المساعدة
الموجودة
في‮
‬عدد‮
‬15‮
‬محطةفرعية
قائمة
جهد‮
‬220‮
‬كيلوفولت
و‮
‬66‮
‬كيلوفولت‭.‬

MENAFN10092024000055011008ID1108655231

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث