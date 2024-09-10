مناقصة لشراء وتوريد رؤوس آبار النفط والغاز بـ43.6 مليون دينار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كتبت : نوال عباس
فتح مجلس المناقصات والمزايدات، الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة بالإشراف على المناقصات والمزايدات الحكومية، أمس مظاريف 14 مناقصة مطروحة من جهات متصرفة.
وتنافست 3 شركات على مناقصة طرحتها بابكو للاستكشاف والإنتاج لشراء ولتوريد رؤوس آبار النفط والغاز، وتقدمت شركة Stream - Flo Middle East DMCC بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ 43.6 مليون دينار، بينما تقدمت شركة دلتا كوربوريشن بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 35.2 مليون دينار.
وتنص الاتفاقية على شراء وتوريد رؤوس آبار النفط والغاز، للفئات المذكورة منها رؤوس آبار للغاز، رؤوس آبار النفط الاعتيادية، رؤوس آبار النفط عالية الحرارة.. وستكون اتفاقية الشراء على أساس الطلب وقت الحاجة.
بينما تنافست 8 شركات على مناقصة طرحتها شركة بابكو للتكرير لتوفير أفراد الأمن لقسم الأمن، وتقدمت شركة شركة جاردوس للأمن بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ 1.4 مليون دينار، بينما تقدمت شركة Bahrain guarding solutions بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 585 ألف دينار.
وتنوي شركة بابكو للتكرير من خلال طرح المناقصة العامة الحصول على حراس أمن ذوي خبرة لقسم الأمن لديها. يجب أن يكون المقاول مقدم الطلب مرخصًا لتوظيف وتوفير أفراد أمن مدربين.. علما انه يجب الحفاظ على صلاحية هذه التراخيص وتحديثها خلال فترة العقد الممتدة لثلاث سنوات.
وتنافست 3 شركات على مناقصة طرحتها بابكو انرجيز لشراء أجهزة الكمبيوتر (المكتبية والمحمولة)، وتقدمت شركة المؤيد للكمبيوتر الشرق الأوسط بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ 7.8 ملايين دينار، بينما تقدمت فخرو لخدمات تقنية المعلومات بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 4.4 ملايين دينار.
وتسعى الشركة للحصول على عروض من الشركاء المعتمدين لشركة Dell و HP و Lenovo لتزويد المستخدم النهائي بأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الطرفية والملحقات، بما في ذلك الضمان ودعم صيانة الأجهزة. سيتم النظر فقط في المقترحات التي تتضمن أجهزة من مصنعي المعدات الأصلية OEM .
كما تنافست 12 شركة على مناقصة طرحتها وزارة الاشغال لتنظيف شبكات المجاري ومصارف المياه، وتقدمت شركة Jalal Al A ali & Sons Co BSC ( c ) بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ 392 ألف دينار، بينما تقدمت شركة Al Kooheji Technical Services بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 124 ألف دينار.
والمقاولة الزمنية لأعمال تنظيف وإزالة الانسدادات في خطوط شبكة مياه الصرف الصحي وشبكة مياه الأمطار في جميع أنحاء مملكة البحرين، وتشمل أعمال الصيانة الوقائية الروتينية بالإضافة إلى أعمال التنظيف الطارئة، وذلك عن طريق استخدام معدات التنظيف والأدوات اللازمة بالإضافة إلى صهاريج الضغط العالي الكبيرة والصغيرة.
كما تنافست شركتان على مناقصة طرحتها هيئة الكهرباء والماء (إدارة التخطيط والدراسات) لاستبدال نظام التحكم المتكامل ( ICS ) في عدد (15) محطة من محطات نقل الكهرباء، وتقدمت شركة Hitachi Energy Technologies بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ 5.4 ملايين دينار، بينما تقدمت شركة حلول الشبكة بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 5.3 ملايين دينار.
يشمل نطاق هذه المناقصة استبدال نظام التحكم المتكامل ( ICS ) الحالي، وإجراء أي تعديلات قد تكون لازمة في الأنظمة المصاحبة للمفاتيح الكهربائية جهد 220 و66 و11 كيلو فولت، وأنظمة وأكشاك التحكم المحلية، واستبدال معدات الطاقة المساعدة الموجودة في عدد 15 محطة فرعية قائمة جهد 220 كيلو فولت و66 كيلو فولت.
وأكشاك
التحكم
المحلية،
واستبدال
.معدات
الطاقة
المساعدة
الموجودة
في
عدد
15
محطةفرعية
قائمة
جهد
220
كيلوفولت
و
66
كيلوفولت.
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