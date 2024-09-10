مناقصة لشراء وتوريد رؤوس آبار النفط والغاز بـ43.6 مليون دينار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتبت‭ : ‬نوال‭ ‬عباس‭ ‬





فتح‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات،‭ ‬الجهة‭ ‬التنظيمية‭ ‬المستقلة‭ ‬المكلفة‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الحكومية،‭ ‬أمس‭ ‬مظاريف‭ ‬14‭ ‬مناقصة‭ ‬مطروحة‭ ‬من‭ ‬جهات‭ ‬متصرفة‭.‬

‭ ‬وتنافست‭ ‬3‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬بابكو‭ ‬للاستكشاف‭ ‬والإنتاج‭ ‬لشراء‭ ‬ولتوريد‭ ‬رؤوس‭ ‬آبار‭ ‬النفط‭ ‬والغاز،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ Stream ‭-‬ Flo ‭ ‬ Middle ‭ ‬ East ‭ ‬ DMCC ‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬43.6‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬دلتا‭ ‬كوربوريشن‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬35‭.‬2‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭.‬

وتنص‭ ‬الاتفاقية‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬وتوريد‭ ‬رؤوس‭ ‬آبار‭ ‬النفط‭ ‬والغاز،‭ ‬للفئات‭ ‬المذكورة‭ ‬منها‭ ‬رؤوس‭ ‬آبار‭ ‬للغاز،‭ ‬رؤوس‭ ‬آبار‭ ‬النفط‭ ‬الاعتيادية،‭ ‬رؤوس‭ ‬آبار‭ ‬النفط‭ ‬عالية‭ ‬الحرارة‭.. ‬وستكون‭ ‬اتفاقية‭ ‬الشراء‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬الطلب‭ ‬وقت‭ ‬الحاجة‭.‬

بينما‭ ‬تنافست‭ ‬8‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬لتوفير‭ ‬أفراد‭ ‬الأمن‭ ‬لقسم‭ ‬الأمن،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬شركة‭ ‬جاردوس‭ ‬للأمن‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬1‭.‬4‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ Bahrain ‭ ‬ guarding ‭ ‬ solutions ‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬585‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

وتنوي‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬طرح‭ ‬المناقصة‭ ‬العامة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬حراس‭ ‬أمن‭ ‬ذوي‭ ‬خبرة‭ ‬لقسم‭ ‬الأمن‭ ‬لديها‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬المقاول‭ ‬مقدم‭ ‬الطلب‭ ‬مرخصًا‭ ‬لتوظيف‭ ‬وتوفير‭ ‬أفراد‭ ‬أمن‭ ‬مدربين‭.. ‬علما‭ ‬انه‭ ‬يجب‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬صلاحية‭ ‬هذه‭ ‬التراخيص‭ ‬وتحديثها‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬العقد‭ ‬الممتدة‭ ‬لثلاث‭ ‬سنوات‭.‬

وتنافست‭ ‬3‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬بابكو‭ ‬انرجيز‭ ‬لشراء‭ ‬أجهزة‭ ‬الكمبيوتر‭ (‬المكتبية‭ ‬والمحمولة‭)‬،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬المؤيد‭ ‬للكمبيوتر‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬7‭.‬8‭ ‬ملايين‭ ‬دينار،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬فخرو‭ ‬لخدمات‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬4‭.‬4‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭.‬

وتسعى‭ ‬الشركة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬عروض‭ ‬من‭ ‬الشركاء‭ ‬المعتمدين‭ ‬لشركة‭ ‬ Dell ‭ ‬و HP ‭ ‬و Lenovo ‭ ‬لتزويد‭ ‬المستخدم‭ ‬النهائي‭ ‬بأجهزة‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬والأجهزة‭ ‬الطرفية‭ ‬والملحقات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الضمان‭ ‬ودعم‭ ‬صيانة‭ ‬الأجهزة‭. ‬سيتم‭ ‬النظر‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬المقترحات‭ ‬التي‭ ‬تتضمن‭ ‬أجهزة‭ ‬من‭ ‬مصنعي‭ ‬المعدات‭ ‬الأصلية‭ ‬ OEM ‭.‬

كما‭ ‬تنافست‭ ‬12‭ ‬شركة‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬وزارة‭ ‬الاشغال‭ ‬لتنظيف‭ ‬شبكات‭ ‬المجاري‭ ‬ومصارف‭ ‬المياه،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ Jalal ‭ ‬ Al ‭ ‬ A ‭ ‬ ali ‭ & ‬ Sons ‭ ‬ Co ‭ ‬ BSC ‭ (‬ c ‭) ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬392‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ Al ‭ ‬ Kooheji ‭ ‬ Technical ‭ ‬ Services ‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬124‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

والمقاولة‭ ‬الزمنية‭ ‬لأعمال‭ ‬تنظيف‭ ‬وإزالة‭ ‬الانسدادات‭ ‬في‭ ‬خطوط‭ ‬شبكة‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬وشبكة‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتشمل‭ ‬أعمال‭ ‬الصيانة‭ ‬الوقائية‭ ‬الروتينية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أعمال‭ ‬التنظيف‭ ‬الطارئة،‭ ‬وذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬استخدام‭ ‬معدات‭ ‬التنظيف‭ ‬والأدوات‭ ‬اللازمة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬صهاريج‭ ‬الضغط‭ ‬العالي‭ ‬الكبيرة‭ ‬والصغيرة‭.‬

كما‭ ‬تنافست‭ ‬شركتان‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ (‬إدارة‭ ‬التخطيط‭ ‬والدراسات‭) ‬لاستبدال‭ ‬نظام‭ ‬التحكم‭ ‬المتكامل‭ (‬ ICS ‭) ‬في‭ ‬عدد‭ (‬15‭) ‬محطة‭ ‬من‭ ‬محطات‭ ‬نقل‭ ‬الكهرباء،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬ Hitachi ‭ ‬ Energy ‭ ‬ Technologies ‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬5‭.‬4‭ ‬ملايين‭ ‬دينار،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬حلول‭ ‬الشبكة‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬5‭.‬3‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭.‬

يشمل‭ ‬نطاق‭ ‬هذه‭ ‬المناقصة‭ ‬استبدال‭ ‬نظام‭ ‬التحكم‭ ‬المتكامل‭ (‬ ICS ‭) ‬الحالي،‭ ‬وإجراء‭ ‬أي‭ ‬تعديلات‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬لازمة‭ ‬في‭ ‬الأنظمة‭ ‬المصاحبة‭ ‬للمفاتيح‭ ‬الكهربائية‭ ‬جهد‭ ‬220‭ ‬و66‭ ‬و11‭ ‬كيلو‭ ‬فولت،‭ ‬وأنظمة‭ ‬وأكشاك‭ ‬التحكم‭ ‬المحلية،‭ ‬واستبدال‭ ‬معدات‭ ‬الطاقة‭ ‬المساعدة‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬15‭ ‬محطة‭ ‬فرعية‭ ‬قائمة‭ ‬جهد‭ ‬220‭ ‬كيلو‭ ‬فولت‭ ‬و66‭ ‬كيلو‭ ‬فولت‭.‬‮

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