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((الصناعة والتجارة)) تطرح فرصة استثمارية لتطوير وتشغيل محطة وقود في سترة الصناعية

9/10/2024 12:15:53 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تفعيلاً‭ ‬لمبدأ‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬طرحت‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬إحدى‭ ‬الفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الصناعية‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭ ‬للمزايدة،‭ ‬وذلك‭ ‬لتطوير‭ ‬وتشغيل‭ ‬محطة‭ ‬للوقود‭ ‬والمرافق‭ ‬المساندة‭ ‬لها‭ ‬بمنطقة‭ ‬سترة‭ ‬الصناعية‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬أكد‭ ‬المهندس‭ ‬محمد‭ ‬خالد‭ ‬نور‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬المناطق‭ ‬الصناعية،‭ ‬بأنه‭ ‬تم‭ ‬طرح‭ ‬مزايدة‭ ‬للاستثمار‭ ‬وتشمل‭ ‬تطوير‭ ‬وتشغيل‭ ‬محطة‭ ‬للوقود‭ ‬والمرافق‭ ‬المساندة‭ ‬لها‭ ‬بمنطقة‭ ‬سترة‭ ‬الصناعية،‭ ‬حيث‭ ‬يتضمن‭ ‬المشروع‭ ‬تخصيص‭ ‬موقع‮
‬بمنطقة‭ ‬سترة‭ ‬الصناعية‭ ‬بمساحة‭ ‬تبلغ‭ ‬8 ? 000‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والخدمات‭ ‬الداعمة‭ ‬للمنشآت‭ ‬الصناعية‭ ‬بمنطقة‭ ‬سترة‭ ‬الصناعية‭ ‬وفقاً‭ ‬للمواصفات‭ ‬والاشتراطات‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لهذه‭ ‬المشاريع‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وإيجاد‭ ‬الحلول‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬العمليات‭ ‬التشغيلية‭ ‬للمنشآت‭ ‬الصناعية‭ ‬القائمة‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الصناعية،‭ ‬بحيث‭ ‬تبادر‭ ‬الشركات‭ ‬الراغبة‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬المزايدة‭ ‬بتقديم‭ ‬عطاءاتها‭ ‬لتأجير‭ ‬الموقع،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬الشركة‭ ‬الفائزة‭ ‬في‭ ‬المزايدة‭ ‬بأعمال‭ ‬التصميم‭ ‬والبناء‭ ‬والتمويل‭ ‬والتشغيل‭ ‬والصيانة‭ ‬للمشروع‭ ‬مدة‭ ‬25‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬توقيع‭ ‬عقد‭ ‬الإيجار‭.‬

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