((الصناعة والتجارة)) تطرح فرصة استثمارية لتطوير وتشغيل محطة وقود في سترة الصناعية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تفعيلاً لمبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، طرحت وزارة الصناعة والتجارة إحدى الفرص الاستثمارية في المناطق الصناعية التابعة لها للمزايدة، وذلك لتطوير وتشغيل محطة للوقود والمرافق المساندة لها بمنطقة سترة الصناعية بالتنسيق مع مجلس المناقصات والمزايدات.
وفي هذا السياق، أكد المهندس محمد خالد نور مدير إدارة المناطق الصناعية، بأنه تم طرح مزايدة للاستثمار وتشمل تطوير وتشغيل محطة للوقود والمرافق المساندة لها بمنطقة سترة الصناعية، حيث يتضمن المشروع تخصيص موقع
بمنطقة سترة الصناعية بمساحة تبلغ 8 ? 000 متر مربع، وذلك بهدف تعزيز البنية التحتية والخدمات الداعمة للمنشآت الصناعية بمنطقة سترة الصناعية وفقاً للمواصفات والاشتراطات المعمول بها في مملكة البحرين لهذه المشاريع.
وتأتي هذه المشاريع انطلاقاً من حرص الوزارة على تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وإيجاد الحلول التي تصب في دعم العمليات التشغيلية للمنشآت الصناعية القائمة في المناطق الصناعية، بحيث تبادر الشركات الراغبة بالمشاركة في المزايدة بتقديم عطاءاتها لتأجير الموقع، على أن تقوم الشركة الفائزة في المزايدة بأعمال التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والصيانة للمشروع مدة 25 سنة من توقيع عقد الإيجار.
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