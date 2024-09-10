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رئيس الجمارك يترأس وفد البحرين في اجتماع مجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي بدول التعاون

9/10/2024 12:15:52 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ترأس‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الجمارك‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬العاشر‭ ‬لمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الجمركي‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬والذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الرياض‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬استعراض‭ ‬أهم‭ ‬إجراءات‭ ‬وخطوات‭ ‬استكمال‭ ‬تطبيق‭ ‬الاتحاد‭ ‬الجمركي‭ ‬الخليجي،‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬محاضر‭ ‬وتقارير‭ ‬اللجان‭ ‬وفرق‭ ‬العمل‭ ‬الفنية،‭ ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬مناقشة‭ ‬مستجدات‭ ‬أعمال‭ ‬فرق‭ ‬العمل‭ ‬المشكلة‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬لجنة‭ ‬التعاون‭ ‬المالي‭ ‬والاقتصادي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬متابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬قرارات‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الجمركي‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أصدرت‭ ‬هيئة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الجمركي‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬التوصيات‭ ‬تمثلت‭ ‬في‭ ‬تكليف‭ ‬الفريق‭ ‬المختص‭ ‬بالعمل‭ ‬على‭ ‬استكمال‭ ‬متطلبات‭ ‬الاعتراف‭ ‬المتبادل‭ ‬في‭ ‬منافذ‭ ‬الدخول‭ ‬الأولى‭ ‬وتقليص‭ ‬دور‭ ‬المنافذ‭ ‬البينية‭ ‬لتسريع‭ ‬عملية‭ ‬انتقال‭ ‬البضائع‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬المجلس،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬اعتماد‭ ‬الدليل‭ ‬الإجرائي‭ ‬للتحويل‭ ‬الآلي‭ ‬المباشر‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬مع‭ ‬تفعيل‭ ‬العمل‭ ‬به‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬مطلع‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬القادم،‭ ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬تكليف‭ ‬الفريق‭ ‬الفني‭ ‬المختص‭ ‬بإعداد‭ ‬دليل‭ ‬لانتقال‭ ‬البضائع‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬والشروط‭ ‬والضوابط‭ ‬المنظمة‭ ‬له،‭ ‬كما‭ ‬وجه‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الهيئة‭ ‬الفريق‭ ‬الفني‭ ‬المختص‭ ‬بتكثيف‭ ‬الجهود‭ ‬لحث‭ ‬جهات‭ ‬القيد‭ ‬بدول‭ ‬المجلس‭ ‬للاعتراف‭ ‬المتبادل‭ ‬وتوحيد‭ ‬الاشتراطات‭ ‬والمعايير‭ ‬الخاصة‭ ‬باستيراد‭ ‬السلع‭ ‬من‭ ‬بقية‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬لضمان‭ ‬عدم‭ ‬تكرار‭ ‬الإجراءات‭ ‬في‭ ‬المنافذ‭ ‬البينية‭.‬

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