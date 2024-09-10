رئيس الجمارك يترأس وفد البحرين في اجتماع مجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي بدول التعاون

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
ترأس الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك وفد مملكة البحرين في الاجتماع العاشر لمجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وتم خلال الاجتماع استعراض أهم إجراءات وخطوات استكمال تطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي، والاطلاع على محاضر وتقارير اللجان وفرق العمل الفنية، فيما تم مناقشة مستجدات أعمال فرق العمل المشكلة بقرار من لجنة التعاون المالي والاقتصادي، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي.
وفي ختام الاجتماع، أصدرت هيئة الاتحاد الجمركي عدداً من التوصيات تمثلت في تكليف الفريق المختص بالعمل على استكمال متطلبات الاعتراف المتبادل في منافذ الدخول الأولى وتقليص دور المنافذ البينية لتسريع عملية انتقال البضائع بين دول المجلس، كما تم اعتماد الدليل الإجرائي للتحويل الآلي المباشر بين دول المجلس مع تفعيل العمل به اعتبارا من مطلع شهر أكتوبر القادم، فيما تم تكليف الفريق الفني المختص بإعداد دليل لانتقال البضائع بين دول المجلس والشروط والضوابط المنظمة له، كما وجه مجلس إدارة الهيئة الفريق الفني المختص بتكثيف الجهود لحث جهات القيد بدول المجلس للاعتراف المتبادل وتوحيد الاشتراطات والمعايير الخاصة باستيراد السلع من بقية دول العالم لضمان عدم تكرار الإجراءات في المنافذ البينية.
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