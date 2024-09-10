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((أسري)) تشارك بأحد أكبر المعارض المتخصصة في قطاع الشحن البحري بألمانيا

9/10/2024 12:15:51 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

شاركت‭ ‬الشركة‭ ‬العربية‭ ‬لبناء‭ ‬وإصلاح‭ ‬السفن‭ (‬أسري‭) ‬وهي‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإصلاح‭ ‬والبناء‭ ‬البحري‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬مؤخراً‭ ‬في‭ ‬‮«‬معرض‭ ‬إس‭ ‬إم‭ ‬إم
هامبورغ‭ ‬2024‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬بمدينة‭ ‬هامبورغ‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭. ‬وقد‭ ‬ضم‭ ‬المعرض‭ ‬حوالي‭ ‬40000‭ ‬زائر‭ ‬دولي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ما‭ ‬يفوق‭ ‬الـ2000‭ ‬جهة‭ ‬عارضة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬120‭ ‬دولة‭.





‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬صرح‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬إصلاح‭ ‬السفن‭ ‬والخدمات‭ ‬الهندسية‭ ‬بالشركة‭ ‬السيد‭ ‬سوفيير‭ ‬ساركار‭ ‬خلال‭ ‬حضوره‭ ‬الشخصي‭ ‬ومشاركته‭ ‬بهذا‭ ‬المعرض‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬يعد‭ ‬معرض‭ ‬ SMM ‭ ‬محطة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬حضور‭ ‬أسري‭ ‬التجاري‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬العالمية؛‭ ‬كما‭ ‬تعد‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬أحد‭ ‬أكثر‭ ‬الطرق‭ ‬فاعلية‭ ‬لتعزيز‭ ‬قنوات‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬قاعدة‭ ‬عملائنا‭ ‬المتنوعة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬القارة‭ ‬الأوروبية‭ ‬والعالم‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬تعد‭ ‬السوق‭ ‬الأوروبية‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬أسواق‭ ‬الملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬سوقا‭ ‬واعداً‭ ‬لشركة‭ ‬أسري‭ ‬لتسويق‭ ‬منتجاتها‭ ‬وخدماتها‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬أعمال‭ ‬الشركة‭ ‬وتعزيز‭ ‬حضورها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬الحيوي‮»‬‭. ‬

وقد‭ ‬استخدم‭ ‬جناح‭ ‬الشركة‭ ‬بالمعرض‭ ‬كمنصة‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬قاعدة‭ ‬عملائها‭ ‬الأوروبيين‭ ‬والعالميين‭ ‬واستعراض‭ ‬منتجاتها‭ ‬وخبراتها‭ ‬العريقة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬البحري‭ ‬العالمي‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يتيح‭ ‬للشركة‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانتها‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‭ ‬وتعزيز‭ ‬حضورها‭ ‬التجاري‭ ‬بأحد‭ ‬أكبر‭ ‬المعارض‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الشحن‭ ‬البحري‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬القارة‭ ‬الأوروبية‭.‬

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