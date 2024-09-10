((أسري)) تشارك بأحد أكبر المعارض المتخصصة في قطاع الشحن البحري بألمانيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
شاركت الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري) وهي الشركة الرائدة في مجال الإصلاح والبناء البحري في منطقة الخليج العربي مؤخراً في «معرض إس إم إم
هامبورغ 2024» الذي أقيم على مدى أربعة أيام بمدينة هامبورغ في ألمانيا. وقد ضم المعرض حوالي 40000 زائر دولي إلى جانب ما يفوق الـ2000 جهة عارضة من أكثر من 120 دولة.
وفي هذا الصدد صرح مدير عام إصلاح السفن والخدمات الهندسية بالشركة السيد سوفيير ساركار خلال حضوره الشخصي ومشاركته بهذا المعرض قائلا: «يعد معرض SMM محطة أساسية في دعم حضور أسري التجاري في المحافل العالمية؛ كما تعد هذه المشاركة أحد أكثر الطرق فاعلية لتعزيز قنوات التواصل مع قاعدة عملائنا المتنوعة في جميع أنحاء القارة الأوروبية والعالم». وأضاف «من الناحية الإستراتيجية تعد السوق الأوروبية التي تشكل أحد أهم أسواق الملاحة البحرية في العالم سوقا واعداً لشركة أسري لتسويق منتجاتها وخدماتها بما يسهم في توسيع نطاق أعمال الشركة وتعزيز حضورها في هذا المجال الحيوي».
وقد استخدم جناح الشركة بالمعرض كمنصة للتواصل مع قاعدة عملائها الأوروبيين والعالميين واستعراض منتجاتها وخبراتها العريقة في القطاع البحري العالمي الأمر الذي يتيح للشركة ترسيخ مكانتها الرائدة في الأسواق العالمية وتعزيز حضورها التجاري بأحد أكبر المعارض المتخصصة في قطاع الشحن البحري على مستوى القارة الأوروبية.
MENAFN10092024000055011008ID1108655227
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.