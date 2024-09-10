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منتدى الشرق الأوسط للاستدامة ومجموعة بوسطن الاستشارية يستضيفان طاولة مستديرة رفيعة المستوى

9/10/2024 12:15:50 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

يستضيف‭ ‬منتدى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للاستدامة،‭ ‬وهو‭ ‬منصة‭ ‬إقليمية‭ ‬مخصصة‭ ‬لدفع‭ ‬الحلول‭ ‬الصديقة‭ ‬للبيئة‭ ‬والصافية‭ ‬إلى‭ ‬الصفر‭ ‬من‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬بوسطن‭ ‬الاستشارية،‭ ‬طاولة‭ ‬مستديرة‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬حول‭ (‬الانتقال‭ ‬الاقتصادي‭ ‬لمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ -‬واغتنام‭ ‬الفرص‭ ‬الخضراء‭ ‬للنمو‭ ‬وتنمية‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬البشري‭). ‬وسيعقد‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وهو‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬‮«‬سلسلة‭ ‬جلسات‭ ‬مستديرة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إزالة‭ ‬الكربون‮»‬‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬المنتدى،‭ ‬والتي‭ ‬تجمع‭ ‬قادة‭ ‬الأعمال‭ ‬وخبراء‭ ‬المناخ‭ ‬والاستدامة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة،‭ ‬لمعالجة‭ ‬القضايا‭ ‬الحاسمة‭ ‬لانتقال‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭ ‬إلى‭ ‬عالم‭ ‬ومستقبل‭ ‬منخفض‭ ‬الكربون‭.‬

وستبحث‭ ‬الطاولة‭ ‬المستديرة‭ ‬إمكانات‭ ‬المنطقة‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬مناخية‭ ‬طموحة‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬التحول‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الناجح‭ ‬الذي‭ ‬يفتح‭ ‬الباب‭ ‬أمام‭ ‬النمو‭ ‬والفرص‭ ‬الكبيرة‭. ‬وستركز‭ ‬الجلسة‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬إزالة‭ ‬الكربون‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬التنويع‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬العمل،‭ ‬وتنمية‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬البشري،‭ ‬حيث‭ ‬تعمل‭ ‬الاقتصادات‭ ‬الإقليمية‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭ ‬إلى‭ ‬الصفر‭ ‬للفترة‭ ‬2050‭-‬2060‭.‬

ووفقا‭ ‬لدراسة‭ ‬حديثة‭ ‬أصدرتها‭ ‬منظمة‭ ‬العمل‭ ‬الدولية‭ ‬والبنك‭ ‬الإسلامي‭ ‬للتنمية،‭ ‬يمكن‭ ‬لمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭ ‬أن‭ ‬تخلق‭ ‬10‭ ‬ملايين‭ ‬فرصة‭ ‬عمل‭ ‬جديدة‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2050‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إزالة‭ ‬الكربون‭ ‬والنمو‭ ‬الصناعي‭ ‬الأخضر‭ ‬وتسريع‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬إلى‭ ‬7‭.‬2 % ‭ ‬وتشغيل‭ ‬العمالة‭ ‬إلى‭ ‬5.3 % ‭ ‬في‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬عقود‭.‬

وسيناقش‭ ‬الخبراء‭ ‬الرؤية‭ ‬والإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذه‭ ‬الإمكانات‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أنواع‭ ‬التعددية‭ ‬والسياسات‭ ‬الصناعية‭ ‬والمتعلقة‭ ‬بالمناخ‭ ‬والحوافز‭ ‬التي‭ ‬يتعين‭ ‬إنشاؤها‭. ‬وسوف‭ ‬تتناول‭ ‬هذه‭ ‬الجلسات‭ ‬العوامل‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تدعم‭ ‬التحول‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭ ‬وتمكين‭ ‬اقتصاداتها‭ ‬من‭ ‬الخروج‭ ‬بشكل‭ ‬أقوى‭ ‬مع‭ ‬إزالة‭ ‬الكربون‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬هؤلاء‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬الشابة‭ ‬والمتعلمة‭ ‬والبارعة‭ ‬في‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬الظهور‭ ‬كقادة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة،‭ ‬مع‭ ‬وفرة‭ ‬موارد‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬وطاقة‭ ‬الرياح‭ ‬والأراضي،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬الخطط‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رؤى‭ ‬وطنية‭ ‬مختلفة‭. ‬والاستراتيجيات‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بقوة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التنويع‭ ‬والصناعة‭ ‬الخضراء‭.‬ولتسخير‭ ‬النمو‭ ‬فمن‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬الحكومات‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬باستثمارات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬البشري‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬والتقنيات‭ ‬الجديدة،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬ضمان‭ ‬الانتقال‭ ‬الفعال‭ ‬وتحسين‭ ‬مهارات‭ ‬العمال‭ ‬في‭ ‬الصناعات‭ ‬القديمة‭ ‬لشغل‭ ‬وظائف‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الأخضر‭. ‬وسيبدأ‭ ‬الحدث‭ ‬بجلسة‭ ‬نقاشية‭ ‬مع‭ ‬صائل‭ ‬الوعري،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ،‭ ‬الذي‭ ‬سيسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬قطاعات‭ ‬النمو‭ ‬الرئيسية‭ ‬والاحتياجات‭ ‬التمويلية‭. ‬وسيعقب‭ ‬ذلك‭ ‬حلقة‭ ‬نقاش‭ ‬تضم‭ ‬خبراء‭ ‬من‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرائدة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬السيد‭ ‬ألكسندر‭ ‬فان‭ ‬فيلدهوفن،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاستراتيجية‭ ‬لمجموعة‭ ‬بابكو‭ ‬اينيرجيز،‭ ‬والسيد‭ ‬أمين‭ ‬سلطان،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للطاقة‭ ‬في‭ ‬ألبا،‭ ‬والسيد‭ ‬ديليب‭ ‬جورج،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬فولاذ‭ ‬القابضة،‭ ‬والسيد‭ ‬إيان‭ ‬ماكالوم،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاستدامة‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ،‭ ‬والسيدة‭ ‬زيبا‭ ‬عسكر،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاستثمار‭ ‬والاستدامة‭ ‬في‭ ‬إنفراكورب،‭ ‬وسيدير‭ ‬الجلسة‭ ‬بابلو‭ ‬أفوجادري،‭ ‬الشريك‭ ‬ومدير‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬بوسطن‭ ‬الاستشارية‭.‬

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