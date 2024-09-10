منتدى الشرق الأوسط للاستدامة ومجموعة بوسطن الاستشارية يستضيفان طاولة مستديرة رفيعة المستوى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
يستضيف منتدى الشرق الأوسط للاستدامة، وهو منصة إقليمية مخصصة لدفع الحلول الصديقة للبيئة والصافية إلى الصفر من الانبعاثات الكربونية، بالتعاون مع مجموعة بوسطن الاستشارية، طاولة مستديرة رفيعة المستوى حول (الانتقال الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا -واغتنام الفرص الخضراء للنمو وتنمية رأس المال البشري). وسيعقد هذا الحدث في 9 أكتوبر 2024 في مملكة البحرين، وهو جزء من «سلسلة جلسات مستديرة تهدف إلى إزالة الكربون» التي ينظمها المنتدى، والتي تجمع قادة الأعمال وخبراء المناخ والاستدامة من جميع أنحاء المنطقة، لمعالجة القضايا الحاسمة لانتقال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى عالم ومستقبل منخفض الكربون.
وستبحث الطاولة المستديرة إمكانات المنطقة لتحقيق أهداف مناخية طموحة مع ضمان التحول الاقتصادي الناجح الذي يفتح الباب أمام النمو والفرص الكبيرة. وستركز الجلسة على دور إزالة الكربون في دفع التنويع الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتنمية رأس المال البشري، حيث تعمل الاقتصادات الإقليمية على تحقيق أهدافها المتمثلة في خفض الانبعاثات الكربونية إلى الصفر للفترة 2050-2060.
ووفقا لدراسة حديثة أصدرتها منظمة العمل الدولية والبنك الإسلامي للتنمية، يمكن لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تخلق 10 ملايين فرصة عمل جديدة بحلول عام 2050 من خلال إزالة الكربون والنمو الصناعي الأخضر وتسريع الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.2 % وتشغيل العمالة إلى 5.3 % في أقل من ثلاثة عقود.
وسيناقش الخبراء الرؤية والإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الإمكانات بما في ذلك أنواع التعددية والسياسات الصناعية والمتعلقة بالمناخ والحوافز التي يتعين إنشاؤها. وسوف تتناول هذه الجلسات العوامل الأساسية التي يمكن أن تدعم التحول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتمكين اقتصاداتها من الخروج بشكل أقوى مع إزالة الكربون. ومن بين هؤلاء القوى العاملة الشابة والمتعلمة والبارعة في التكنولوجيا، والقدرة على الظهور كقادة في مجال الطاقة المتجددة، مع وفرة موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والأراضي، فضلاً عن الخطط الشاملة في العديد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال رؤى وطنية مختلفة. والاستراتيجيات التي تعمل بقوة على تعزيز التنويع والصناعة الخضراء.ولتسخير النمو فمن الضروري أن تقوم الحكومات والقطاع الخاص باستثمارات كبيرة في تنمية رأس المال البشري مع التركيز على تدريب القوى العاملة في القطاعات والتقنيات الجديدة، فضلاً عن ضمان الانتقال الفعال وتحسين مهارات العمال في الصناعات القديمة لشغل وظائف في العالم والاقتصاد الأخضر. وسيبدأ الحدث بجلسة نقاشية مع صائل الوعري، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC ، الذي سيسلط الضوء على قطاعات النمو الرئيسية والاحتياجات التمويلية. وسيعقب ذلك حلقة نقاش تضم خبراء من القطاعين العام والخاص من المؤسسات الرائدة بما في ذلك السيد ألكسندر فان فيلدهوفن، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية لمجموعة بابكو اينيرجيز، والسيد أمين سلطان، الرئيس التنفيذي للطاقة في ألبا، والسيد ديليب جورج، الرئيس التنفيذي للمجموعة فولاذ القابضة، والسيد إيان ماكالوم، الرئيس التنفيذي للاستدامة بنك ABC ، والسيدة زيبا عسكر، الرئيس التنفيذي للاستثمار والاستدامة في إنفراكورب، وسيدير الجلسة بابلو أفوجادري، الشريك ومدير الطاقة في مجموعة بوسطن الاستشارية.
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