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هاريس وترمب يستعدان للمناظرة بإستراتيجيات مختلفة - جريدة الوطن السعودية

9/10/2024 12:14:24 AM
(MENAFN- Al Watan) يختلف المرشحان السياسيان كامالا هاريس ودونالد ترمب بشكل حاد في كيفية استعدادهما للمناظرة الرئاسية، مما يؤدي إلى مواجهة لا تعكس فقط رؤيتين منفصلتين للبلاد، بل سياسيين يتعاملان مع اللحظات الكبيرة بشكل مختلف للغاية. ومن المتوقع أن يظل المرشحان - اللذان لم يلتقيا شخصيًا من قبل - خلف منصاتهما. لكن الجمهوريين يأملون أن يتجنب ترمب أي استفزازات أخرى، مثل الإشارة أو الصراخ أو الاقتراب من هاريس بطريقة قد تكون غير مريحة للنساء في الضواحي أو الناخبين المتأرجحين الآخرين.
وستواجه هاريس أيضًا تحديات فريدة تتعلق بعرقها وجنسها، بينما يدرس الناخبون ما إذا كان ينبغي لهم أن يجعلوها أول رئيسة للبلاد، حيث لا يزال بعض الناخبين يقولون إنهم غير مرتاحين للفكرة.
الاستعداد الأولي
أمضت هاريس عطلة نهاية الأسبوع منعزلة في فندق تاريخي بوسط مدينة بيتسبرغ، حيث ركزت على صقل إجابات سريعة لمدة دقيقتين، وفقًا لقواعد المناظرة.
في غضون ذلك، رفض ترمب علنا أهمية الدراسة للمناظرة. واختار الرئيس السابق بدلا من ذلك أن يملأ أيامه بالأحداث المرتبطة بالحملة.
تحذير ومخاطر
وفي إعلان جديد لحملة هاريس، حذر مسؤولون سابقون في إدارة ترمب مما يقولون إنها مخاطر رئاسة دونالد ترمب الثانية.
وسيتم عرض الإعلان في فيلادلفيا وويست بالم بيتش بولاية فلوريدا حيث يعيش ترمب، وتضمن مقاطع من تصريحات لنائب الرئيس السابق مايك بنس، قال فيها إنه لن يؤيد ترمب. وحذر وزير الدفاع السابق مارك إسبر، ومستشار الأمن القومي جون بولتون، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، من الجمهوريين.
غموض ترمب
في حين إذا سألت معارضي ترمب في المناظرة السابقة عن توقعاتهم للمناظرة القادمة، فإن العديد منهم يقولون الشيء نفسه: انتبهوا إلى الشيء الذي يقوله أو يفعله، والذي لا تستطيع هاريس الاستعداد له على الإطلاق.
وفي هذه المرحلة، من الصعب تخيل أن ترمب قد يفاجئ أي شخص بمواد جديدة، حيث أشاد بالديكتاتوريين، واقترح تعليق الدستور الأمريكي، وقال إن هاريس ((تحولت إلى سوداء)) مؤخرًا فقط.
ولا يعرف فريق ترمب ما سيفعله أو يقوله في أي يوم، وهذا أمر محفوف بالمخاطر بالنسبة لترمب، ولكنه يفرض أيضًا ضغوطًا هائلة على هاريس.
قضية الهجرة
بينما أدان الحزب الجمهوري بشكل فعال تعامل إدارة بايدن مع الهجرة غير الشرعية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك خلال معظم السنوات الأربع الماضية.
وسوف تكون هاريس حريصة على تذكير الناخبين بأن ترمب ساعد في قتل مشروع قانون الهجرة الذي حظي بموافقة الحزبين، والذي كان من شأنه أن يفعل الكثير لإصلاح المشكلة. ولكن بشكل عام، من المرجح أن تكون هاريس في موقف دفاعي عندما تُثار هذه القضية.
انطلقت المناظرة الثانية للانتخابات العامة في موسم الحملة الانتخابية لعام 2024، لكنها المواجهة الأولى بين المرشحين الحاليين:
وقت المناقشة
ستبدأ المناقشة في الساعة التاسعة مساء بتوقيت الساحل الشرقي يوم الثلاثاء ومن المتوقع أن تستمر لمدة 90 دقيقة. وسيديرها ديفيد موير مذيع برنامج ((World News Tonight)) ولينسي ديفيس مذيعة برنامج ((Prime)).
قناة المناظرة
وتبث شبكة ABC News المناظرة على الهواء مباشرة عبر شبكتها للبث المباشر، فضلاً عن منصة البث المباشر ABC News Live، وDisney+، وHulu. كما وافقت عديد من الشبكات على بث الحدث على الهواء مباشرة.
موقع اللقاء
تُعقد المناظرة الثانية للانتخابات العامة في هذه الدورة في المركز الوطني للدستور في فيلادلفيا. وكما كانت الحال في مناظرة يونيو، لن يكون هناك جمهور حاضر. مرشحوالمسرح
سيوجد مرشحان - هاريس وترمب - على المسرح، وستكون هذه هي المرة الأولى التي يلتقيان فيها على الإطلاق. كما أنها أول مناظرة لهاريس منذ عام 2020، عندما تناظرت هي وزميل ترمب في الترشح - نائب الرئيس آنذاك مايك بنس - من خلال دروع زجاجية أثناء جائحة كوفيد-19.

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