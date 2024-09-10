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تدريبات مشتركة تجمع الصين وروسيا - جريدة الوطن السعودية

9/10/2024 12:14:24 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة الدفاع الصينية عن تدريبات بحرية وجوية مشتركة مع روسيا تبدأ هذا الشهر، مما يؤكد التقارب بين جيشيهما في الوقت الذي تواصل فيه روسيا غزوها لأوكرانيا.
وقالت إن التدريبات البحرية والجوية تهدف إلى تحسين التعاون الإستراتيجي بين البلدين و((تعزيز قدرتهما على التعامل المشترك مع التهديدات الأمنية)). وجاء في الإشعار أيضًا أن البحريتين ستبحران معًا في المحيط الهادئ، وهي المرة الخامسة التي تقومان فيها بذلك، وتشاركان معًا في مناورات ((المحيط العظيم 24)) الروسية، ولم يتم تقديم أي تفاصيل.
ورفضت الصين انتقاد الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا، والذي دخل عامه الثالث الآن، وألقت باللوم على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في استفزاز الرئيس فلاديمير بوتن، ورغم أن الصين لم تزود روسيا بالأسلحة بشكل مباشر، فقد أصبحت شريان حياة اقتصاديًا حيويًا، باعتبارها أحد كبار العملاء للنفط والغاز الروسيين، فضلا عن كونها موردًا للإلكترونيات وغيرها من العناصر ذات الاستخدامات المدنية والعسكرية.
وعملت روسيا والصين، إلى جانب منتقدين آخرين للولايات المتحدة، على توحيد سياساتهما الخارجية لتحدي النظام الديمقراطي الليبرالي الذي يقوده الغرب وإسقاطه.

MENAFN10092024000089011017ID1108655214

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