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تكامل الكويت.. ودول الخليج

9/10/2024 12:13:35 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ترتبط الكويت مع شقيقاتها دول الخليج بعلاقات ووشائج متينة لا يمكن بأي حال من الأحوال تفتيتها، لأنها مبنية على أرض صلبة، قوامها وحدة المصير والاهتمام المشترك.
والمتابع للشأن الخليجي سيلاحظ أن هذه العلاقات تزداد رسوخا ومتانة هذه الأيام، من خلال ما تقوم به الكويت من لقاءات وعقد اتفاقيات خليجية، وكان آخرها توقيعها مع الإمارات 8 اتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائي، حيث جاء ذلك على هامش أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين البلدين في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وبالتوازي، هناك اتفاقات تعاون عقدت بين الكويت والشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، وكذلك تعاون مع قطر والبحرين وعمان، وهذه الاتفاقيات زادت وتيرتها خلال هذه الأيام بفضل ما يقوم به صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد من مجهودات كلل جميعها بالنجاح.
ولقد أثبتت الأيام أن وحدة الخليج بتكاتف جهوده في مسارات مشتركة، لها أهمية كبيرة في ظل ما يشهده العالم من تطورات، وتبادل المصالح، وتجاذبات.
ومن ثم فقد تأكد لنا أن ما تقوم به الكويت هو أمر ضروري ومُلحّ، حيث إن في الاتحاد قوة، ومتى ما ارتبطت دول الخليج برباط الأخوة والتعاون، فإن ذلك سيعود بالفائدة على الشعب الخليجي، وسيجعل من دول الخليج قوة مؤثرة لا يستهان بها، وسيدفع كل طامع في التفكير ألف مرة قبل أن يقدم على خطوة تضر بمصالح أي دولة خليجية.
إن الكويت قد وضعت لنفسها منذ بداية التأسيس منهجا لن تحيد عنه أبدا، هذا المنهج مرتبط بأسس وقواعد قوية، كونها دولة إسلامية عربية خليجية، وعليه فقد أصبحت أكثر المدافعين عن الحقوق الإسلامية والعربية والخليجية، فتراها تقف مع القضية الفلسطينية بكل ما تمتلك من قدرات، علاوة على أنها تقف ضد كل تهديد يطول أي دولة عربية، إضافة إلى حبها الكبير لكل الشعوب الخليجية.
كما أن الكويت اتجهت منذ القدم إلى القضايا العالمية فتفاعلت معها، خصوصا في مجالات الإغاثة والأعمال الخيرية، لتضرب أروع الأمثلة في هذه المجالات.
اللهم احفظ الكويت وأميرها وولي عهده الأمين وأهلها، وكل من يقيم على أرضها الطيبة من كل مكروه.

MENAFN10092024000130011022ID1108655209

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