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نظرة إلى المعاقين

9/10/2024 12:13:35 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) [email protected]
‎يتمتع ذوو الاحتياجات الخاصة في الكويت بالعديد من الحقوق والمزايا ويتم منحهم هم وذويهم الكثير من الامتيازات مقارنة بالأشخاص الآخرين في المجتمع لمساعدتهم على توفير المستلزمات التي يحتاجونها، وتبذل الحكومة جهودا كبيرة لتوفير الدعم اللازم لهذه الفئة العزيزة، حيث تقدم لهم الرعاية الصحية والتعليمية والتأهيلية والطبية والعمل والإسكان والدعم المالي، ويتم ذلك من خلال مجموعة من القوانين والتشريعات التي يتم تحديثها بشكل مستمر ومتوافق مع التطورات والظروف.
‎وتعتبر الكويت من الدول الرائدة والسباقة في تقديم خدمات متنوعة ومتميزة لذوي الإعاقة وتوفير حياة كريمة لهم من خلال حصولهم على كل الحقوق المدنية والسياسية بالمساواة مع الآخرين دون تمييز، كما أن الكويت حرصت على شمول ذوي الإعاقة في خطط التنمية والاستدامة وتسليط الضوء على انخراطهم في المجتمع وتقبل إعاقتهم بغض النظر عن نوع تلك الإعاقة أو شدتها، كما أن هناك اهتماما وحرصا على تعديل التشريعات الخاصة بالمعاقين وإصدار قوانين وتشريعات جديدة وفق ما تقتضيه الحاجة.
‎ولا تألو كل مؤسسات الدولة جهدا في العمل على رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة نفسيا واجتماعيا وطبيا ومهنيا بهدف مساعدتهم على تقبلهم لأنفسهم وللمجتمع المحيط بهم. ويؤكد قانون المعاقين الجديد الذي صدر خلال العام الحالي 2024 على مدى اهتمام الدولة بذوي الهمم، حيث لا تقتصر مزاياه على تقديم الإعانات والمخصصات المالية وإنما شملت الكثير من الامتيازات الأخرى لمساعدة المعاق على متابعة حياته اليومية ومراعاة الصعوبات التي يعاني منها، إضافة إلى مزايا أخرى منها منحة الزواج والمنح العقارية والعلاوة الاجتماعية.
‎ورغم كل الخدمات التي تقدمها الدولة وأجهزتها لخدمة المعاقين، مازال هناك بعض النواقص والتقصير من البعض ومنها بعض وسائل الإعلام التي لا تهتم كثيرا بقضايا ذوي الإعاقة ولا تمنحهم الفرصة الكافية لعرض أفكارهم ومواهبهم وإظهار قدراتهم الكامنة ومناقشة مشاكلهم ومتاعبهم، وقد وصلني في هذا الإطار اقتراح من قبل أحد أبناء الكويت من ذوي الهمم «كفيف» يتضمن عمل برنامج ثقافي اجتماعي منوع يسهم في نشر التوعية وكيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع بالشكل الأمثل.
‎وفي الحقيقة، وجدت أن هذه الفكرة التي طرحها هذا المواطن الفاضل مميزة وتستحق الدعم والمساندة، خصوصا أن هذه النوعية من البرامج قليلة ونادرة رغم وجود عدد كبير من ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى مساحة كافية عبر وسائل الإعلام لإيصال أصواتهم وعرض تجاربهم الشخصية ومشاركة رؤاهم وتطلعاتهم المستقبلية، لذا نأمل من المسؤولين المعنيين بهذا الأمر أن يساهموا في إخراج هذا الاقتراح إلى النور، وأن يمنحوا ذوي الهمم المساحة التي تتناسب مع أعدادهم وأهميتهم ودورهم في المجتمع..
والله الموفق والمستعان.

MENAFN10092024000130011022ID1108655208

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