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استدامة المحتوى الخيري!

9/10/2024 12:13:34 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ما زلنا في طريق الاستدامة.. ونذكر بداية أنه حين تختار المنظمة الإطار الذي تقدم من خلاله وفي ضوء إرشاداته الإفصاحات والمعلومات المتعلقة بأمور الاستدامة تكون بذلك قد قطعت شوطا كبيرا في التناغم مع التوجهات العالمية في التعاطي الإيجابي ـ الذي ناقشنا مقصوده سابقا ـ والتبني المستدام لأهداف التنمية المستدامة. لكن يبقى الشق الأهم في نظرنا وهو ما يتعلق بما يجب أن يحضر وألا يغيب في تقرير الاستدامة من موضوعات تخص المنظمة ـ وما يعنينا هنا هو المنظمات الخيرية ـ فما الموضوعات التي يجب أن تغطيها تقارير الاستدامة؟ وعلى أي أساس نختارها أو نحددها؟ وكيف نكتب ما يتعلق بها في التقرير؟
هذه أسئلة تتعلق بما اصطلح على تسميته بـ «الموضوعات ذات الأهمية النسبية»، وهي الموضوعات التي تشغل بال المنظمة وتقع في صلب عنايتها، وتكون ذات أولوية داخل المنظمة عموما، وهي في الوقت نفسه من الموضوعات التي يجب الإفصاح عنها بالتقرير، وبيان كيف نتعامل معها بالمنظمة وإثبات ذلك أيضا في التقرير، وهذه الأمور هي صلب تعاطينا في هذه السطور.
ولكي يكون تناولنا عمليا، سنذكر هنا أبرز ما تناولناه بالفعل في تقرير الاستدامة الخاص بجمعية النجاة الخيرية، فقد تناولنا في التقرير العديد من الموضوعات منها على سبيل المثال: الاستدامة المالية وديمومة العمل، والتعليم الريادي النوعي والتوسع فيه، والشفافية والمساءلة، والتوجه للمشاريع النوعية ومشاريع التمكين، والتنوع والشمولية والكفاءة في الموظفين، وشمولية المعنيين وأصحاب العلاقة وإشراكهم في القرار، والمحافظة على خصوصية الداعمين والمتبرعين والمستفيدين، والمشاركة المجتمعية والتثقيف وتوسيعهما، وتعزيز ودمج وقياس العائد الاجتماعي على المشاريع، والأتمتة وتوظيف التقنيات الحديثة، وحوكمة أنشطة جمع التبرعات، وآلية مراقبة المشاريع وتطويرها، والحوكمة وصنع القرارات، وغيرها من الموضوعات.
أما كيف حددنا هذه الموضوعات ورتبناها فنذكر إجمالا أننا عقدنا العديد من حلقات العصف الذهني، واستطلعنا آراء العديد من المعنيين داخل الجمعية بدءا من رؤساء الأقسام وانتهاء بمجلس الإدارة، وكذلك فعلنا مع المعنيين من خارج الجمعية، ورتبنا الموضوعات التي سنتناولها بناء على فهمنا لتأثير هذه الموضوعات داخل الجمعية وخارجها، حيث قمنا برسم وجهات النظر الداخلية على المحور «س» باعتباره «مهما للمعنيين وأصحاب العلاقة الداخليين»، ووجهات النظر الخارجية على المحور «ص» باعتباره «مهما للمعنيين وأصحاب العلاقة الخارجيين»، وقمنا بتحليل النتائج جنبا إلى جنب مع المعلومات النوعية التي تلقيناها خلال عمليات العصف الذهني والاستطلاع والتشاور، ومن خلال البحث الإضافي، تم الخروج بالعديد من الموضوعات، منها الموضوعات المذكورة أعلاه، وبعدها تم اعتماد هذه الموضوعات من مجلس الإدارة كموضوعات جوهرية ذات أهمية وتأثير على الجمعية وعملها، وتم تغطيتها في التقرير، وخلاصة التغطية تنطلق من كيف نتعامل في الجمعية مع هذه الموضوعات بداية من كيفية تحديدها وكيف توجه عملنا وتحدد مسارنا وقرارتنا، وكيف تؤثر في النهاية على دوائر الاستدامة من اقتصاد وبيئة ومجتمع وناس.
ولمزيد تفصيل في هذه النقاط وغيرها يمكنكم الرجوع إلى تقرير جمعية النجاة الخيرية للاستدامة.
وللحديث بقية.

MENAFN10092024000130011022ID1108655207

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