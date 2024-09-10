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إعلانات إعلانات إعلانات

9/10/2024 12:13:34 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) @AljaziAlsenafi
غزو جديد يجتاح حياتنا، إعلانات غزت هواتفنا ويومنا، في كل مكان «إعلان»، اصبحت حياتنا مقرونة بالإعلانات التي يصعب تجاهلها أو احيانا السيطرة عليها في وسائل التواصل أو لوحات الشوارع التي اصبحت عبارة عن شاشات اعلانية تلازمنا على امتداد الطريق، تحولت أغلب الحسابات إلى تجارة الإعلانات، وتحول أغلب المشاهير والفنانين وغيرهم إلى معلنين، حتى أصحاب المدونات والطباخين اصبح محتواهم تجارة إعلانات، تبدلت حياتنا من نمط اجتماعي وثقافي إلى ما اشبه «بسوق شعبي»، «اشتري اشتري اشتري».
اتخذت الاعلانات التجارية منحنى مغايرا فيما يسمى بعصر ما بعد الحداثة Postmodernism حيث راج في ذلك الوقت وجود المستهلكين الذين يعتمدون على الصور أكثر من الاعلانات التقليدية آنذاك، وكانت هذه بداية انطلاقة مفهوم «غزو الوعي» الذي يجعل المستهلك أداة «مبرمجة» بيد المعلن، وهو «تكنيك» يستخدم لزرع نسيج استهلاكي مجتمعي، أي ان المغزى من وراء هذه الاعلانات هو إعادة تنظيم المجتمع بحيث يصبح الإعلان جزءا متأصلا من يومنا. والهدف من هذا المخطط «غزو الوعي» هو أن نتوقع الإعلانات في أي لحظة حتى ضمن انخراطنا في الاعمال أو التصفح او القراءة أو العمل، فلا توجد منصة تخلو من اعلان «مفاجئ» ومتوقع.
لقد تغلغلت بالفعل الاعلانات في النسيج الثقافي، حتى أصبح تقدير الفرد ومكانته مبنيين على «ماركة» السلعة التي يشتريها وضمان ولائه لها.
وفي الحقيقة، اصبح المستهلك مبرمجا ـ دون تفكير ـ يستجيب بلهفة إلى هذه الاعلانات من خلال التطبيقات الحديثة من قبل الماركات التجارية «الافتراضية» حتى أصبح يعيش داخل حدث تسويقي دائم.
كانت هناك في الماضي حملات تحذر من الوصول إلى هذه المرحلة من التسويق الذي كان يعتبر «خطرا» إبان الستينيات والسبعينيات، لكن نحن اليوم امام واقع ملموس، وبعد مائة عام من الثقافة الاستهلاكية الجماعية ـ وبكل اسف ـ اصبحنا نحدد قيمتنا ومكانتنا من خلال تلك البضائع التي نشتريها/ او نستهلكها، حتى اصبح الانصياع خلف هذه الاعلانات نزعة استهلاكية لا ارادية. بل أصبح ذلك جزءا من هوية المستهلك! ويرتبط استهلاك السلع الآن ارتباطا وثيقا بالهوية، في حين ظهر شكل جديد من التحليل الاجتماعي، حيث يتم تعريف طبقة الفرد ليس حسب طبقته الاجتماعية أو المهنة أو حتى الدخل، ولكن حسب المنتجات التي يشتريها وهذه هي «الهبة» الاجتماعية الجديدة! والظاهرة الجديدة ببركات «الاعلانات».
بالقلم الأحمر: أصبحت الإعلانات تتحكم بنا وخرجت عن السيطرة!

MENAFN10092024000130011022ID1108655206

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