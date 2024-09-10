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الاكتفاء الزراعي مطلب وطني!

9/10/2024 12:13:34 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) [email protected]
لطالما طالبنا أن تزيد الدولة من جدية ما تقوم به من خطوات في موضوع تحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي. وفي هذا الصدد، فإن المطالبات المتزايدة بالاكتفاء الذاتي تبدو في تقديرنا محقة، وذلك من واقع التجارب السابقة التي مرت بها الدولة على مر العقود الماضية، والتي اتضح خلالها ان تحقيق هذا الهدف يسهم في حفظ الأمن القومي بعدم الاعتماد الكامل على الاستيراد، وأكبر دليل على ذلك ما ظهر اكثر ما يمكن في فترة الكورونا عندما تم إغلاق الحدود الدولية وتوقف الاستيراد بطبيعة الحال بسبب محاصرة الجائحة لدول العالم.
وبالتالي، فإنه جاء وقت الاهتمام والتركيز على تحقيق الاكتفاء الزراعي في الكويت اليوم وأصبح الأمر ضرورة ملحة تفرض نفسها على الساحة المحلية، ونتمنى ان تدفع الدولة في اتجاه اتخاذ السياسات المناسبة لتأمين احتياجات ومتطلبات الاكتفاء الذاتي، بدءا من منح الأراضى المناسبة للمهتمين من أبناء الشعب الكويتي للخوض في مجال الزراعة وفق ظروف وإمكانات طبيعة الجو في هذه المنطقة من العالم، وذلك بأسعار زهيدة.. لا بل وتقديم كل الإمكانات واتاحتها بشكل بالغ اليسر والسهولة لمساعدتهم في هذا المسعى.
هكذا نقول إن الاكتفاء الذاتي اليوم هو قضية بالغة الأهمية.. إذ إن إمكانات الدولة التي تسمح بإقامة مشاريع من هذا النوع لن تعجزها بأي حال من الأحوال.. وبالتالي فإن مباشرة الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن هي ضرورة قصوى وذلك نظرا لأن احتياج الدولة يتزايد يوما بعد يوم.. إذ إنه من غير المعقول استمرار الاعتماد على الاستيراد الخارجي لتلبية حاجة الطلب المحلي.
ومن ناحية أخرى، نقول إن تنفيذ هذا الهدف إذا ما تم بالشكل الصحيح والمناسب لظروفنا فإنه يشكل مصدرا مهما لزيادة دخل الدولة ويسهم بطريقة كبيرة في الوصول لمرحلة التصدير، وذلك من واقع تجارب متعددة لدول في العالم لديها الظروف نفسها لدولة الكويت.
بالإضافة لذلك كله، فإن هناك فرصة ثمينة جدا في هذا الصدد وهو الاستفادة الكاملة من ظروف الجو في بلدنا الحبيب تتمثل فيما بين شهر نوفمبر حتى أبريل وهي فترة يكون فيها المناخ مواتيا للعديد من مواسم الزراعة في الوقت نفسه الذي تعاني فيه العديد من البلاد من صعوبة الطقس.
في الختام، فإننا هنا ومن مقامنا المتواضع هذا نتمنى أن تقوم الجهات المسؤولة بمجموعة من القرارات الحاسمة والجريئة للنظر في هذا الطرح الذي يخدم البلاد ويوفر موردا مهما خصوصا للعقود القادمة.. والله الموفق.

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