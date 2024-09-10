الاكتفاء الزراعي مطلب وطني!

(MENAFN
- Al-Anbaa) [email protected]
لطالما طالبنا أن تزيد الدولة من جدية ما تقوم به من خطوات في موضوع تحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي. وفي هذا الصدد، فإن المطالبات المتزايدة بالاكتفاء الذاتي تبدو في تقديرنا محقة، وذلك من واقع التجارب السابقة التي مرت بها الدولة على مر العقود الماضية، والتي اتضح خلالها ان تحقيق هذا الهدف يسهم في حفظ الأمن القومي بعدم الاعتماد الكامل على الاستيراد، وأكبر دليل على ذلك ما ظهر اكثر ما يمكن في فترة الكورونا عندما تم إغلاق الحدود الدولية وتوقف الاستيراد بطبيعة الحال بسبب محاصرة الجائحة لدول العالم.
وبالتالي، فإنه جاء وقت الاهتمام والتركيز على تحقيق الاكتفاء الزراعي في الكويت اليوم وأصبح الأمر ضرورة ملحة تفرض نفسها على الساحة المحلية، ونتمنى ان تدفع الدولة في اتجاه اتخاذ السياسات المناسبة لتأمين احتياجات ومتطلبات الاكتفاء الذاتي، بدءا من منح الأراضى المناسبة للمهتمين من أبناء الشعب الكويتي للخوض في مجال الزراعة وفق ظروف وإمكانات طبيعة الجو في هذه المنطقة من العالم، وذلك بأسعار زهيدة.. لا بل وتقديم كل الإمكانات واتاحتها بشكل بالغ اليسر والسهولة لمساعدتهم في هذا المسعى.
هكذا نقول إن الاكتفاء الذاتي اليوم هو قضية بالغة الأهمية.. إذ إن إمكانات الدولة التي تسمح بإقامة مشاريع من هذا النوع لن تعجزها بأي حال من الأحوال.. وبالتالي فإن مباشرة الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن هي ضرورة قصوى وذلك نظرا لأن احتياج الدولة يتزايد يوما بعد يوم.. إذ إنه من غير المعقول استمرار الاعتماد على الاستيراد الخارجي لتلبية حاجة الطلب المحلي.
ومن ناحية أخرى، نقول إن تنفيذ هذا الهدف إذا ما تم بالشكل الصحيح والمناسب لظروفنا فإنه يشكل مصدرا مهما لزيادة دخل الدولة ويسهم بطريقة كبيرة في الوصول لمرحلة التصدير، وذلك من واقع تجارب متعددة لدول في العالم لديها الظروف نفسها لدولة الكويت.
بالإضافة لذلك كله، فإن هناك فرصة ثمينة جدا في هذا الصدد وهو الاستفادة الكاملة من ظروف الجو في بلدنا الحبيب تتمثل فيما بين شهر نوفمبر حتى أبريل وهي فترة يكون فيها المناخ مواتيا للعديد من مواسم الزراعة في الوقت نفسه الذي تعاني فيه العديد من البلاد من صعوبة الطقس.
في الختام، فإننا هنا ومن مقامنا المتواضع هذا نتمنى أن تقوم الجهات المسؤولة بمجموعة من القرارات الحاسمة والجريئة للنظر في هذا الطرح الذي يخدم البلاد ويوفر موردا مهما خصوصا للعقود القادمة.. والله الموفق.
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