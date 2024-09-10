‏‎تسعى الإدارة العامة للجمارك بكل ما أوتيت من قدرات بشرية وبأحدث الأجهزة المتقدمة الحفاظ على دولة الكويت خالية من خطر عمليات التهريب الدولية، وتمثل الجمارك خط الدفاع الأول عن المجتمع.

الجمارك ومن دون شك حققت نجاحات ملحوظة في الأعوام الأخيرة في الكشف عن عمليات التهريب، ودائما ما يتواجد رجال الجمارك على رأس عملهم في صالة الوصول لمراقبة الرحلات القادمة مسلحين بالخبرة وتكنولوجيا الأشعة السينية الحديثة ومهارتهم في كشف المهربين، ناهيكم عن العمل الدؤوب بمنافذ الكويت المختلفة.

مدير عام الجمارك الفاضل عادل الشرهان من الخبرات الوطنية التي تستحق الدعم والاسناد، هو ورجاله، ولا يسيء هذه الإدارة الوطنية وجود عناصر غير أمينة، في ظل اكثر من 4000 مواطن يعملون بها.

دور الجمارك لا يقتصر على مواجهة التهريب فحسب، بل هي معنية كذلك بحماية البلاد من مخاطر دخول السلع الموقوفة والمقيدة والممنوعة والتي تهدد أمن وسلامة المجتمع، سواء كان اقتصاديا أو أمنيا، وتسهيل وتيسير التجارة الدولية وإزالة العوائق أمام حركة التجارة الدولية، وتنفيذ الاتفاقيات التجارية، وتنفيذ الاتفاقيات التجارية على الجمارك، وتطبيق الامتيازات الجمركية الواردة في تلك الاتفاقيات سواء كان إعفاء كليا أو جزئيا.

وكذلك مكافحة الغش التجاري والتدليس، واكتشاف حالات التهريب إلى جانب حماية المجتمع من النفايات والمواد الكيماوية الضارة، وتحصيل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب الأخرى بما يحقق العدالة الضريبية.وأيضا حماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك باتخاذ التدابير اللازمة لمنع السلع المقلدة والمزورة وذلك لحماية المستهلك قبل حماية الشركات الكبرى. على مدار الأعوام الماضية طورت «الجمارك» قدراتها لتكون على دراية كافية بأحدث التهديدات الأمنية وأساليب التهريب.