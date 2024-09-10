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الذكرى العاشرة للتسمية الأممية ((الكويت مركزاً للعمل الإنساني))

9/10/2024 12:13:34 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تحل الذكرى العاشرة لتسمية منظمة الأمم المتحدة الكويت «مركزا للعمل الإنساني» وتسمية سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله وطيب ثراه، قائدا للعمل الإنساني، تقديرا لما قدمته الكويت من مساعدات وصل مداها إلى مختلف دول العالم، لتثبت أنها بالفعل بلد للعمل الإنساني، وامتثالا لدور الكويت الداعم للعمل الإنساني والتنموي الذي ساهم في تعزيز مكانتها في المجتمع الدولي، وبما تمتلكه من سجل حافل بالمبادرات الإنسانية في رفع معاناة الشعوب المنكوبة، وما أخذته على عاتقها من مسؤولية إيصال رسالة المحبة والسلام من الكويت إلى كل شعوب العالم التي تعاني قسوة الظروف.
وقد قامت الكويت بذلك، ولا تزال، عبر برامجها ومشاريعها المنتشرة في العالم والتي تعد إحدى العلامات البارزة في العمل الإنساني والخيري نتيجة جهودها في تلبية النداءات الإنسانية وتحركاتها الميدانية السريعة في مختلف دول العالم.
وذلك هو نهج وطبيعة قادتنا في العمل الإنساني والخيري على أمد العصور ومستمرة وسامية وباقية بإذن الله تعالى على يد حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح الخالد، حفظهما الله ورعاهما، داعيا الله العلي القدير أن يحفظ كويتنا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان، وأن تظل خيرة معطاءة.

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