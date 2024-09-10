الذكرى العاشرة للتسمية الأممية ((الكويت مركزاً للعمل الإنساني))

(MENAFN
- Al-Anbaa) تحل الذكرى العاشرة لتسمية منظمة الأمم المتحدة الكويت «مركزا للعمل الإنساني» وتسمية سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله وطيب ثراه، قائدا للعمل الإنساني، تقديرا لما قدمته الكويت من مساعدات وصل مداها إلى مختلف دول العالم، لتثبت أنها بالفعل بلد للعمل الإنساني، وامتثالا لدور الكويت الداعم للعمل الإنساني والتنموي الذي ساهم في تعزيز مكانتها في المجتمع الدولي، وبما تمتلكه من سجل حافل بالمبادرات الإنسانية في رفع معاناة الشعوب المنكوبة، وما أخذته على عاتقها من مسؤولية إيصال رسالة المحبة والسلام من الكويت إلى كل شعوب العالم التي تعاني قسوة الظروف.
وقد قامت الكويت بذلك، ولا تزال، عبر برامجها ومشاريعها المنتشرة في العالم والتي تعد إحدى العلامات البارزة في العمل الإنساني والخيري نتيجة جهودها في تلبية النداءات الإنسانية وتحركاتها الميدانية السريعة في مختلف دول العالم.
وذلك هو نهج وطبيعة قادتنا في العمل الإنساني والخيري على أمد العصور ومستمرة وسامية وباقية بإذن الله تعالى على يد حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح الخالد، حفظهما الله ورعاهما، داعيا الله العلي القدير أن يحفظ كويتنا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان، وأن تظل خيرة معطاءة.
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