النقاط الثلاث غاية المنتخب الوطني الوحيدة أمام فلسطين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عقبة العبادي
كوالالمبور - تبدو غايات المنتخب الوطني لكرة القدم واضحة ومحددة عندما يلاقي شقيقه الفلسطيني عند الساعة الخامسة مساء الثلاثاء، بتوقيت الأردن، في الجولة الثانية من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
ويضع“النشامى” تحقيق الثلاث نقاط كأولوية رئيسية لتعويض التعادل مع الكويت 1-1 بالجولة الأولى من جهة، وتعزيز موقفه على سلم ترتيب المجموعة الثانية من جهة أخرى.
ويتصدر المنتخب العراقي المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط بعد فوزه على عُمان، ويليه على التوالي المنتخب الوطني والمنتخب الكويتي بنقطة واحدة وبفارق الأهداف عن منتخبي فلسطين وكوريا الجنوبية.
وبالتزامن مع مواجهة“النشامى” وفلسطين يستضيف المنتخب الكويتي نظيره العراقي، ويلعب منتخب كوريا الجنوبية بمواجهة عمان في مسقط.
ويأمل المنتخب الوطني الذي وصل إلى كوالالمبور بطائرة خاصة مساء الجمعة، استغلال عامل الوقت والتأقلم على الأجواء وعلى فارق التوقيت، من أجل تحقيق المطلوب أمام فلسطين، رغم إدراكه التام لصعوبة المنافس الذي كان تعادل مع مستضيفه الكوري الجنوبي سلبيا في الجولة الأولى.
ويتسلح لاعبو“النشامى” بمعنويات وروح قتالية عالية للفوز، وتغيير الصورة التي ظهروا بها بالجولة الأولى وإسعاد الجماهير الأردنية التي تعول كثيرا على المنتخب الوطني، خصوصاً بعد المستوى الكبير الذي قدمه في بطولة كأس آسيا والتي حل بها وصيفاً، وهو ما يرفع سقف طموحات الجماهير الباحثة الآن عن وصول الكرة الأردنية إلى المونديال لأول مرة.
سلامي: جاهزون لتحقيق الفوز
وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة والذي عقد أمس في المركز الإعلامي التابع لملعب المباراة، أكد مدرب“النشامى” جمال سلامي جاهزية لاعبيه لتحقيق الفوز والعودة بنقاط المباراة.
وأشار سلامي إلى أهمية العودة لسكة الانتصارات واستعادة الثقة، بعد التعادل أمام الكويت في عمان لحساب الجولة الأولى.
كما تحدث عن صعوبة تعويض غياب النجم موسى التعمري، وكذلك تأثيره الكبير على الفريق، خصوصا وأنه الأكثر جاهزية فنيا، وقال بهذا الشأن:“لدينا الطريقة المناسبة لتعويض غياب التعمري، مع ضرورة أن يتمتع البديل بالخبرة، وجميع العناصر جاهزة”.
وبالنسبة للتعادل أمام الكويت أوضح سلامي:“كان لدينا مجموعة من الفرص ولم تكن لدينا الفاعلية، وسيكون ذلك حافزاً لتعديل المسار أمام المنتخب الفلسطيني”.
وأشار سلامي إلى أن حصول النشامى على وصافة آسيا يجب أن يشكل دافعاً للاعبين في كل مباراة لتحقيق حلم الوصول للمونديال، وأكمل:“تاريخ المواجهات لصالح“النشامى” ولكن كرة القدم تعتمد على الواقعية، واللاعبون لديهم طموح وإصرار لإسعاد الجماهير”.
ولم يسبق لمنتخب فلسطين أن حقق الفوز أمام الأردن سوى في مواجهة واحدة فقط من قبل، وذلك في المواجهة الأولى بينهما العام 1976، في حين شهدت المواجهة الأخيرة فوز المنتخب الوطني بنتيجة 5-1 العام 2021 في بطولة كأس العرب.
وعن تغيير طريقة اللعب أكد سلامي إنه أمر غير وارد، خصوصا في الشق الهجومي، مبينا أن المنتخب سيعمل على نقاط القوة لديه.
الروابدة: مباراة إعادة الثقة
من جانبه، تحدث اللاعب نور الروابدة عن أهمية المباراة واستعادة الثقة من خلال تحقيق الفوز.
واعتذر الروابدة للجماهير عن التعثر في الجولة الأولى وطالبها بالوقوف خلف المنتخب، وأكد على قوة المنتخب الفلسطيني وتطوره بالفترة الأخيرة بشكل كبير، ولكنه أكد ثقة اللاعبين بأنفسهم لإسعاد الجماهير الأردنية.
فلسطين.. معنويات عالية
في الجهة المقابلة، يسعى المنتخب الفلسطيني إلى تحقيق الفوز والوصول للنقطة الرابعة، خصوصاً بعد الأداء المتميز الذي قدمه في الجولة الأولى أمام كوريا الجنوبية، معتمداً على أفضل لاعبيه، المحترف بصفوف الأهلي المصري وسام أبو علي.
وأكد المدير الفني للمنتخب الفلسطيني مكرم دبوب، قوة المنتخب الوطني وامتلاكه لاعبين جيدين، وزاد:“نحظى بدعم كبير من الجماهير الماليزية التي ستعطينا الحافز والإصرار على تحقيق نتيجة إيجابية. طموحنا كبير بالتواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى للحفاظ على حظوظنا، ونتمنى أن يكون الفوز الأول لمنتخب فلسطين”.
واعتبر دبوب أن نتيجة التعادل مع كوريا الجنوبية إيجابية، رغم أن التحضير لم يكن مثالياً بسبب تأخر اللاعبين بالالتحاق في المعسكر.
بدوره لم ينكر حارس مرمى المنتخب الفلسطيني رائد حمادة، قوة المنتخب الوطني وصعوبة المواجهة، مضيفا أن مرشح بقوة للوصول لنهائيات كأس العالم، وتابع:“نطمح أيضا للفوز وتحقيق نتيجة إيجابية لإسعاد شعبنا”.
قائمة المنتخبين
تضم قائمة الوطني للمباراة كلا من يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبد الله الفاخوري، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، محمد أبو حشيش، مهند أبو طه، عبد الله نصيب“ديارا”، سعد الروسان، يزن العرب، محمد أبو النادي، سالم العجالين، حسام أبو ذهب، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، نزار الرشدان، رجائي عايد، محمود شوكت، يوسف أبو جلبوش“صيصا”، محمود مرضي، عارف الحاج، علي علوان، عبد الله العطار، رزق بني هاني ويزن النعيمات.
وبالمقابل تضم قائمة المنتخب الفلسطيني كلا من رامي حمادة، براء خروب، توفيق علي، مصعب البطاط، ياسر حمد، علي ربعي، محمد خليل، ميلاد ترمانيني، كاميلو سالدانا، سامر زبيدي، عميد محاجنة، جوناثان زوريلا، سامر الجندي، موسى فيراوي، مصطفى زيدان، محمد باسم، تامر صيام، عدي خروب، محمود أبو وردة، محمد درويش، عطاء جابر، عمر فرج، زيد القنبر، عدي الدباغ، وسام أبو علي.
النشامى بالأحمر
إلى ذلك، شهد الاجتماع الفني استعراض التعليمات الإدارية والتنظيمية للمباراة إلى جانب تثبيت ألوان الفريقين، وسيظهر النشامى باللون الأحمر والمنتخب الفلسطيني باللون الأبيض.
وحسب نظام التصفيات تم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول وثاني فريق في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة، الدور الرابع من التصفيات.
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