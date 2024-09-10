النقاط الثلاث غاية المنتخب الوطني الوحيدة أمام فلسطين

MENAFN - Alghad Newspaper) عقبة العبادي

كوالالمبور - تبدو غايات المنتخب الوطني واضحة ومحددة عندما يلاقي شقيقه الفلسطيني عند الساعة الخامسة مساء الثلاثاء، بتوقيت الأردن، في الجولة الثانية من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويضع“النشامى” تحقيق الثلاث نقاط كأولوية رئيسية لتعويض التعادل مع الكويت 1-1 بالجولة الأولى من جهة، وتعزيز موقفه على سلم ترتيب المجموعة الثانية من جهة أخرى.

ويتصدر المنتخب العراقي المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط بعد فوزه على عُمان، ويليه على التوالي المنتخب الوطني والمنتخب الكويتي بنقطة واحدة وبفارق الأهداف عن منتخبي فلسطين وكوريا الجنوبية.

وبالتزامن مع مواجهة“النشامى” وفلسطين يستضيف المنتخب الكويتي نظيره العراقي، ويلعب منتخب كوريا الجنوبية بمواجهة عمان في مسقط.

ويأمل المنتخب الوطني الذي وصل إلى كوالالمبور بطائرة خاصة مساء الجمعة، استغلال عامل الوقت والتأقلم على الأجواء وعلى فارق التوقيت، من أجل تحقيق المطلوب أمام فلسطين، رغم إدراكه التام لصعوبة المنافس الذي كان تعادل مع مستضيفه الكوري الجنوبي سلبيا في الجولة الأولى.

ويتسلح لاعبو“النشامى” بمعنويات وروح قتالية عالية للفوز، وتغيير الصورة التي ظهروا بها بالجولة الأولى وإسعاد الجماهير الأردنية التي تعول كثيرا على المنتخب الوطني، خصوصاً بعد المستوى الكبير الذي قدمه في بطولة كأس آسيا والتي حل بها وصيفاً، وهو ما يرفع سقف طموحات الجماهير الباحثة الآن عن وصول الكرة الأردنية إلى المونديال لأول مرة.

سلامي: جاهزون لتحقيق الفوز

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة والذي عقد أمس في المركز الإعلامي التابع لملعب المباراة، أكد مدرب“النشامى” جمال سلامي جاهزية لاعبيه لتحقيق الفوز والعودة بنقاط المباراة.

وأشار سلامي إلى أهمية العودة لسكة الانتصارات واستعادة الثقة، بعد التعادل أمام الكويت في عمان لحساب الجولة الأولى.

كما تحدث عن صعوبة تعويض غياب النجم موسى التعمري، وكذلك تأثيره الكبير على الفريق، خصوصا وأنه الأكثر جاهزية فنيا، وقال بهذا الشأن:“لدينا الطريقة المناسبة لتعويض غياب التعمري، مع ضرورة أن يتمتع البديل بالخبرة، وجميع العناصر جاهزة”.

وبالنسبة للتعادل أمام الكويت أوضح سلامي:“كان لدينا مجموعة من الفرص ولم تكن لدينا الفاعلية، وسيكون ذلك حافزاً لتعديل المسار أمام المنتخب الفلسطيني”.

وأشار سلامي إلى أن حصول النشامى على وصافة آسيا يجب أن يشكل دافعاً للاعبين في كل مباراة لتحقيق حلم الوصول للمونديال، وأكمل:“تاريخ المواجهات لصالح“النشامى” ولكن كرة القدم تعتمد على الواقعية، واللاعبون لديهم طموح وإصرار لإسعاد الجماهير”.









ولم يسبق لمنتخب فلسطين أن حقق الفوز أمام الأردن سوى في مواجهة واحدة فقط من قبل، وذلك في المواجهة الأولى بينهما العام 1976، في حين شهدت المواجهة الأخيرة فوز المنتخب الوطني بنتيجة 5-1 العام 2021 في بطولة كأس العرب.

وعن تغيير طريقة اللعب أكد سلامي إنه أمر غير وارد، خصوصا في الشق الهجومي، مبينا أن المنتخب سيعمل على نقاط القوة لديه.

الروابدة: مباراة إعادة الثقة

من جانبه، تحدث اللاعب نور الروابدة عن أهمية المباراة واستعادة الثقة من خلال تحقيق الفوز.

واعتذر الروابدة للجماهير عن التعثر في الجولة الأولى وطالبها بالوقوف خلف المنتخب، وأكد على قوة المنتخب الفلسطيني وتطوره بالفترة الأخيرة بشكل كبير، ولكنه أكد ثقة اللاعبين بأنفسهم لإسعاد الجماهير الأردنية.

فلسطين.. معنويات عالية

في الجهة المقابلة، يسعى المنتخب الفلسطيني إلى تحقيق الفوز والوصول للنقطة الرابعة، خصوصاً بعد الأداء المتميز الذي قدمه في الجولة الأولى أمام كوريا الجنوبية، معتمداً على أفضل لاعبيه، المحترف بصفوف الأهلي المصري وسام أبو علي.

وأكد المدير الفني للمنتخب الفلسطيني مكرم دبوب، قوة المنتخب الوطني وامتلاكه لاعبين جيدين، وزاد:“نحظى بدعم كبير من الجماهير الماليزية التي ستعطينا الحافز والإصرار على تحقيق نتيجة إيجابية. طموحنا كبير بالتواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى للحفاظ على حظوظنا، ونتمنى أن يكون الفوز الأول لمنتخب فلسطين”.

واعتبر دبوب أن نتيجة التعادل مع كوريا الجنوبية إيجابية، رغم أن التحضير لم يكن مثالياً بسبب تأخر اللاعبين بالالتحاق في المعسكر.

بدوره لم ينكر حارس مرمى المنتخب الفلسطيني رائد حمادة، قوة المنتخب الوطني وصعوبة المواجهة، مضيفا أن مرشح بقوة للوصول لنهائيات كأس العالم، وتابع:“نطمح أيضا للفوز وتحقيق نتيجة إيجابية لإسعاد شعبنا”.

قائمة المنتخبين

تضم قائمة الوطني للمباراة كلا من يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبد الله الفاخوري، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، محمد أبو حشيش، مهند أبو طه، عبد الله نصيب“ديارا”، سعد الروسان، يزن العرب، محمد أبو النادي، سالم العجالين، حسام أبو ذهب، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، نزار الرشدان، رجائي عايد، محمود شوكت، يوسف أبو جلبوش“صيصا”، محمود مرضي، عارف الحاج، علي علوان، عبد الله العطار، رزق بني هاني ويزن النعيمات.

وبالمقابل تضم قائمة المنتخب الفلسطيني كلا من رامي حمادة، براء خروب، توفيق علي، مصعب البطاط، ياسر حمد، علي ربعي، محمد خليل، ميلاد ترمانيني، كاميلو سالدانا، سامر زبيدي، عميد محاجنة، جوناثان زوريلا، سامر الجندي، موسى فيراوي، مصطفى زيدان، محمد باسم، تامر صيام، عدي خروب، محمود أبو وردة، محمد درويش، عطاء جابر، عمر فرج، زيد القنبر، عدي الدباغ، وسام أبو علي.

النشامى بالأحمر

إلى ذلك، شهد الاجتماع الفني استعراض التعليمات الإدارية والتنظيمية للمباراة إلى جانب تثبيت ألوان الفريقين، وسيظهر النشامى باللون الأحمر والمنتخب الفلسطيني باللون الأبيض.

وحسب نظام التصفيات تم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول وثاني فريق في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة، الدور الرابع من التصفيات.