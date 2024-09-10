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صقور الناشئين يخسر رهان الصين ويحل رابعا في سلة آسيا

9/10/2024 12:13:24 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – اختتم المنتخب الوطني للناشئين تحت 18 عاما بكرة السلة، مشواره في بطولة آسيا بحلوله في المركز الرابع، وذلك بخسارته أمام المنتخب الصيني بنتيجة 63-84 (النصف الأول 36-46)، في لقاء جمعهما مساء الاثنين، بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، لتحديد المركزين الثالث والرابع.
ونجح المنتخب الوطني بخطف بطاقة التأهل إلى كأس العالم للشباب تحت 19 عاما، والتي ستقام في مدينة لوزان السويسرية بالفترة من 28 حزيران (يونيو) إلى 5 تموز (يوليو) من العام 2025، وذلك ضمن المقاعد الأربعة المخصصة لمنتخبات القارة الآسيوية، والتي ضمت إلى جانبه؛ الصين ونيوزيلندا وأستراليا.
وفي لقاءات أمس، حلت اليابان في المركز السابع بفوزها على الهند (100-50)، فيما استقرت كوريا الجنوبية في المركز الخامس بفوزها على إيران (66-57)، وينتظر أن يكون المنتخبان الأسترالي والنيوزيلندي قد خاضا مواجهة قوية على اللقب في وقت متأخر من أمس.
وبدأ المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص اللقاء معتمدا على حيوية روحي الكيلاني في صناعة الألعاب بالتناوب مع“صائد الثلاثيات” عمر سلمان وبإسناد من عحر حجازي حول القوس، مع تولي سيف الدين صالح وهادي الشامي مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين، فيما كان المدير الفني للمنتخب الصيني شوبين كيو يعتمد على الخماسي، وانغ ودوان وشين وهوان وزانغ.
وتقدم المنتخب الصيني سريعا 8-0 بسلتين لشين ودوان من المسافة البعيدة مع سلة لهوان من اختراق هجومي، قبل أن يدخل المنتخب الوطني أجواء المباراة ويسجل سلتين لصالح وسلمان من داخل وخارج القوس، ليرد شين بسلة من المسافة المتوسطة، فيما كان الشامي يقلص الفارق للصقور بإضافته نقطتين من رميتين حرتين، ومع تبادل الفريقين عملية التسجيل، حسم“التنين الصيني” الفترة الأولى لصالحه بفارق 10 نقاط (27-17).
وكشر الطيب قاسم عن أنيابه الهجومية في الفترة الثانية، ليضيف 9 نقاط متتالية للمنتخب الوطني من المسافة المتوسطة وخط الرميات الحرة مع سلة للكيلاني من اختراق هجومي و“دنك عنيف” لصالح، فيما كان شين وزانغ يسجلان للصين من داخل وخارج القوس، لتعزز الصين تقدمها في النصف الأول (46-36) بعدما التعادل في نتيجة الفترة الثانية (19-19).
وارتفع مستوى الإثارة في الفترة الثالثة، التي سجل فيها سلمان والشامي وصالح والكيلاني للمنتخب الوطني من المحاور كافة مع الانضباط التكتيكي، فيما كان شين ويانغ وهوان يسجلون للصين، ومع تبادل الفريقين عملية التسجيل، قلص الصقور الفارق في النتيجة الإجمالية إلى 6 نقاط (58-64) بعدما حسم الفترة (22-18).
وافتقد المنتخب الوطني إلى التركيز المطلوب في الفترة الأخيرة، لتسجل الصين أربع سلات متتالية من المسافتين، فيما كان غزال والشامي يضيفان 5 نقاط يتيمة للمنتخب الوطني بالفترة الأخيرة، التي حسمها الصينيين (20-5) ليفوزوا في النتيجة النهائية للمباراة (84-63).
وبرز هادي الشامي في اللقاء من جانب لاعبي المنتخب الوطني بتسجيله 11 نقطة و8 متابعات وبلوك شوت بفاعلية 15، فيما كان زانغ الأبرز من جانب لاعبي الصين بتسجيله 22 نقطة و5 متابعات وتمريرة و2 ستيل و2 بلوك شوت بفاعلية 20.

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