صقور الناشئين يخسر رهان الصين ويحل رابعا في سلة آسيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان – اختتم المنتخب الوطني للناشئين تحت 18 عاما بكرة السلة، مشواره في بطولة آسيا بحلوله في المركز الرابع، وذلك بخسارته أمام المنتخب الصيني بنتيجة 63-84 (النصف الأول 36-46)، في لقاء جمعهما مساء الاثنين، بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، لتحديد المركزين الثالث والرابع.
ونجح المنتخب الوطني بخطف بطاقة التأهل إلى كأس العالم للشباب تحت 19 عاما، والتي ستقام في مدينة لوزان السويسرية بالفترة من 28 حزيران (يونيو) إلى 5 تموز (يوليو) من العام 2025، وذلك ضمن المقاعد الأربعة المخصصة لمنتخبات القارة الآسيوية، والتي ضمت إلى جانبه؛ الصين ونيوزيلندا وأستراليا.
وفي لقاءات أمس، حلت اليابان في المركز السابع بفوزها على الهند (100-50)، فيما استقرت كوريا الجنوبية في المركز الخامس بفوزها على إيران (66-57)، وينتظر أن يكون المنتخبان الأسترالي والنيوزيلندي قد خاضا مواجهة قوية على اللقب في وقت متأخر من أمس.
وبدأ المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص اللقاء معتمدا على حيوية روحي الكيلاني في صناعة الألعاب بالتناوب مع“صائد الثلاثيات” عمر سلمان وبإسناد من عحر حجازي حول القوس، مع تولي سيف الدين صالح وهادي الشامي مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين، فيما كان المدير الفني للمنتخب الصيني شوبين كيو يعتمد على الخماسي، وانغ ودوان وشين وهوان وزانغ.
وتقدم المنتخب الصيني سريعا 8-0 بسلتين لشين ودوان من المسافة البعيدة مع سلة لهوان من اختراق هجومي، قبل أن يدخل المنتخب الوطني أجواء المباراة ويسجل سلتين لصالح وسلمان من داخل وخارج القوس، ليرد شين بسلة من المسافة المتوسطة، فيما كان الشامي يقلص الفارق للصقور بإضافته نقطتين من رميتين حرتين، ومع تبادل الفريقين عملية التسجيل، حسم“التنين الصيني” الفترة الأولى لصالحه بفارق 10 نقاط (27-17).
وكشر الطيب قاسم عن أنيابه الهجومية في الفترة الثانية، ليضيف 9 نقاط متتالية للمنتخب الوطني من المسافة المتوسطة وخط الرميات الحرة مع سلة للكيلاني من اختراق هجومي و“دنك عنيف” لصالح، فيما كان شين وزانغ يسجلان للصين من داخل وخارج القوس، لتعزز الصين تقدمها في النصف الأول (46-36) بعدما التعادل في نتيجة الفترة الثانية (19-19).
وارتفع مستوى الإثارة في الفترة الثالثة، التي سجل فيها سلمان والشامي وصالح والكيلاني للمنتخب الوطني من المحاور كافة مع الانضباط التكتيكي، فيما كان شين ويانغ وهوان يسجلون للصين، ومع تبادل الفريقين عملية التسجيل، قلص الصقور الفارق في النتيجة الإجمالية إلى 6 نقاط (58-64) بعدما حسم الفترة (22-18).
وافتقد المنتخب الوطني إلى التركيز المطلوب في الفترة الأخيرة، لتسجل الصين أربع سلات متتالية من المسافتين، فيما كان غزال والشامي يضيفان 5 نقاط يتيمة للمنتخب الوطني بالفترة الأخيرة، التي حسمها الصينيين (20-5) ليفوزوا في النتيجة النهائية للمباراة (84-63).
وبرز هادي الشامي في اللقاء من جانب لاعبي المنتخب الوطني بتسجيله 11 نقطة و8 متابعات وبلوك شوت بفاعلية 15، فيما كان زانغ الأبرز من جانب لاعبي الصين بتسجيله 22 نقطة و5 متابعات وتمريرة و2 ستيل و2 بلوك شوت بفاعلية 20.
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