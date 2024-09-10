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الناشئين يودع غرب آسيا بركلات الترجيح من سوريا

9/10/2024 12:13:24 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ودع المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 17 عاما منافسات بطولة غرب آسيا بفارق الركلات الترجيحية 5-4، بعد التعادل بهدف لمثله في الوقت الأصلي، في المباراة التي أقيمت على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، مساء الاثنين، ضمن نصف نهائي البطولة.
وتقدم المنتخب الوطني بالنتيجة عند الدقيقة 25 من زمن اللقاء عبر اللاعب زيد أبو دهيم، قبل أن يعدل المنتخب السوري النتيجة عند الدقيقة 51 عبر اللاعب ليث ناصر، قبل اللجوء لركلات الترجيح وفوز سورية.

وكان المنتخب السعودي فاز على المنتخب الفلسطيني بهدفين لهدف في النصف النهائي الثاني، ليلتقي مع المنتخب السوري عند الساعة السابعة من مساء بعد غد الأربعاء في المباراة النهائية.

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