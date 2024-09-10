الناشئين يودع غرب آسيا بركلات الترجيح من سوريا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ودع المنتخب الوطني
لكرة القدم تحت 17 عاما منافسات بطولة غرب آسيا بفارق الركلات الترجيحية 5-4، بعد
التعادل بهدف لمثله في الوقت الأصلي، في المباراة التي أقيمت على ستاد الأمير محمد
في مدينة الزرقاء، مساء الاثنين، ضمن نصف نهائي البطولة.
وتقدم المنتخب الوطني
بالنتيجة عند الدقيقة 25 من زمن اللقاء عبر اللاعب زيد أبو دهيم، قبل أن يعدل
المنتخب السوري النتيجة عند الدقيقة 51 عبر اللاعب ليث ناصر، قبل اللجوء لركلات
الترجيح وفوز سورية.
وكان المنتخب السعودي فاز
على المنتخب الفلسطيني بهدفين لهدف في النصف النهائي الثاني، ليلتقي مع المنتخب
السوري عند الساعة السابعة من مساء بعد غد الأربعاء في المباراة النهائية.
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