بعد اختفائها 19 يوماً.. تفاصيل جديدة حول مقتل الطفلة التركية نارين



وفاة نارين غوران قد أثارت الكثير من الشائعات حول سبب وفاتها. بعد العثور على جثتها، بدأت السلطات المحلية تحقيقاً مكثفاً لتحديد السبب الدقيق وراء وفاتها.



الجريمة أثارت اهتماماً واسعاً في الأوساط التركية، ويواصل الطب الشرعي عمله لكشف ملابسات هذه الحادثة المؤلمة.



صدور التقرير الأولي للتشريح

تم فحص الجثة المشوهة للطفلة البالغة من العمر 8 سنوات من قبل فريق مكون من 13 خبيراً.



وأظهر التقرير الأولي وجود آثار خنق على رقبة نارين، كما تبين أنها بقيت في الماء لمدة 15 يوماً، وأن قدمها كانت مكسورة.



بينما تستمر التحقيقات، والتي تم فيها توقيف 24 شخصاً بينهم أفراد من عائلتها، تبيّن أن أخت نارين الكبرى، التي كانت من ذوي الاحتياجات الخاصة، توفيت أيضاً عندما كانت في التاسعة من عمرها.



وفاة الأخت المعاقة لنارين تثير التساؤلات

في مقابلة أجريت مع والدة نارين بعد اختفاء ابنتها، قالت:“نارين كانت الابنة الوحيدة في البيت. اعتنيت بابنتي المعاقة لمدة 7 سنوات، ثم توفيت.”



وبحسب متابعة موقع تركيا الان٬ تم تناول القضية من قبل الإعلامي إسماعيل كوتشوك كايا عبر قناة Halk TV، حيث استفسر من المراسل الذي كان يواكب الأحداث في المنطقة عن آخر التطورات.



وأشار الإعلامي إسماعيل كوتشوك كايا إلى أنه تلقى معلومات تفيد بأن شقيقة نارين الكبرى، التي كانت من ذوي الاحتياجات الخاصة، توفيت عندما كانت في التاسعة من عمرها بعد سقوطها من الدرج، وسعى للتحقق من هذه المعلومات.



تهديدات لعائلة نارين

وأثناء متابعة مراسل قناة Halk TV فريد دمير٬ للتطورات في المنطقة، كشف عن تعرضه لتهديدات من قبل أفراد عائلة نارين، مضيفاً أن هناك مزاعم أخرى تتعلق بوفاة شقيقتها الكبرى وأشخاص آخرين من العائلة في القرية.



قال دمير:“يُقال إن شقيقة نارين الكبرى، التي كانت طريحة الفراش، توفيت عندما كانت في التاسعة من عمرها. وهناك أيضاً وفيات أخرى بين أقارب نارين."



اختفاء نارين والتفاصيل المتعلقة بالحادث

وقعت الحادثة في 21 أغسطس بعد الظهر في منطقة ريفية ببلدة باغلار في حي تفشان تبه في مدينة ديار بكر.



فبعد انتهاء نارين غوران من دروسها في المدرسة القرآنية، لم تعد إلى منزلها مما دفع أسرتها للبحث عنها بمساعدة القرويين.



وعندما لم تثمر هذه الجهود، توجه والدها عارف غوران في الساعة 8:00 مساءً إلى مركز الدرك للإبلاغ عن اختفاء ابنته.



على الفور، تم إرسال العديد من فرق البحث والإنقاذ إلى المنطقة، بما في ذلك وحدات من قوات الدرك، فرق البحث الجنائي، وفرق الغوص التابعة لبلدية ديار بكر، إلى جانب فرق من الصحة والدفاع المدني. تم فحص 150 سيارة كانت قد مرت بالمنطقة في وقت اختفاء نارين، وتمت تفتيش المنازل والسيارات الوافدة إلى القرية.



في المجمل، تم فحص 12,565 سيارة، وأُخذت إفادات 130 شخصًا، وتم التحقق من هويات 32,952 شخصًا، كما تم استخدام 7 كلاب أثر للبحث في أكثر من 11 ألف دونم من الأراضي.



وظهرت آخر لقطات لنارين قبل اختفائها في كاميرات المدرسة حيث كانت تسير مع 4 من صديقاتها، ثم انفصلت عنهن وسلكت طريق التلة عائدة إلى منزلها.

وخلال البحث، تم العثور على فردتي حذاء لطفل، لكن بعد فحصهما، أكدت الأسرة أنهما لا يعودان إلى نارين.



وفي إطار التحقيق، تم احتجاز شقيق نارين، إ. غ.، بسبب آثار عض على ذراعه، ولكن بعد فحص تلك الآثار في معهد الطب الشرعي في إسطنبول، لم يتضح ما إذا كانت تعود لنارين، وتم إطلاق سراحه.



اعتقال العم

في إطار التحقيقات، تم هذه المرة اعتقال عم نارين، سليم غوران، الذي يشغل أيضًا منصب مختار حي تفشان تبه الريفي. تبين أن عينات الحمض النووي التي تم أخذها من سيارة غوران تطابقت مع العينات الموجودة على ملابس نارين.



وبعد استكمال الإجراءات في الدرك، تم نقل سليم غوران إلى المحكمة في سيارة مصفحة، وفي 2 أغسطس، قررت المحكمة اعتقاله بتهمة“القتل العمد” و”حرمان شخص من حريته”.



كما تم إجراء عمليات بحث في المقبرة المحلية، وخاصة القبور التي تم دفنها مؤخرًا، باستخدام جهاز تصوير تحت الأرض تحت إشراف المدعي العام، لكن لم يتم العثور على أي أدلة. وواصلت فرق البحث والإنقاذ التابعة للدرك (JAK) عمليات البحث في منطقة تبعد حوالي كيلومترين عن الحي بالقرب من وادي إفتوتماز.



العثور على جثة نارين

في اليوم التاسع عشر من عمليات البحث، تمكنت الفرق من العثور على جثة نارين في وادي إفتوتماز. تم فرض قيود على الدخول والخروج من الحي، وتم نقل جثة نارين إلى معهد الطب الشرعي لإجراء التشريح.



وزير الداخلية علي يرلي كايا أعرب عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً:“للأسف، تم العثور على جثة طفلتنا نارين التي فقدت في حي تفشان تبه بمنطقة باعلار في ديار بكر من قبل فرق الدرك. نسأل الله أن يرحم نارين. مكانها الجنة. تعازينا الحارة”.



رئيس دائرة الاتصال فخر الدين ألتون: رئيس جمهوريتنا يتابع التحقيق عن كثب

رئيس دائرة الاتصال فخر الدين ألتون صرح عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً:“إن العثور على جثة طفلتنا نارين، التي فقدت قبل 19 يومًا في باعلار بديار بكر، بعد بحث أجرته قوات الأمن منذ اللحظة الأولى، أحزننا جميعًا. رئيس جمهوريتنا السيد رجب طيب أردوغان يتابع عن كثب مجريات التحقيق الجاري لضمان الكشف عن كافة تفاصيل الحادث وتقديم المسؤولين للعدالة. نسأل الله أن يرحم نارين، وجعل مثواها الجنة”.





سوف يُحاسب المسؤولون عن الجريمة أمام العدالة

أعلن وزير العدل التركي يلماز تونش أن المسؤولين عن وفاة نارين غران في منطقة باغلار في ديار بكر سيواجهون العدالة.



وقال تونش٬ في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي:“لقد أحزننا جميعًا خبر وفاة نارين التي اختفت في منطقة باغلار في ديار بكر. أقدم تعازيّ القلبية وندعو الله أن يتغمدها برحمته. التحقيق الذي بدأته النيابة العامة في ديار بكر منذ اللحظات الأولى يتم بشكل شامل ودقيق. من كانوا مسؤولين عن وفاة نارين، أو الذين يشتبه في مسؤوليتهم، سيحاسبون أمام العدالة.”



24 مشتبها بهم قيد الاحتجاز

في إطار التحقيق الجاري في قضية نارين ، التي عُثر على جثتها بعد 19 يومًا في نهر إفتوتماز في منطقة باغلار، تم احتجاز 21 مشتبهًا بهم.



أضاف وزير العدل تنش٬ في بيان آخر:“التحقيق في وفاة نارين في منطقة باغلار يتم بشكل شامل. لقد تم تكليف نائب المدعي العام وثلاثة مدعين آخرين للتحقيق في القضية. التحقيقات الخاصة بالتشريح ما زالت مستمرة، وتم إصدار أوامر احتجاز لـ21 مشتبهًا بهم في هذه المرحلة من التحقيق. أقدم تعازيّ مرة أخرى إلى نارين، ونسأل الله أن يتغمدها برحمته.”



القبض على والدي واثنين من إخوة نارين وأعمامها

في إطار التحقيق الجاري بشأن نارين، تم القبض على والدتها ووالدها واثنين من إخوتها وأربعة من أعمامها، بما في ذلك عمها ساليم غران، الذي تم اعتقاله في 2 سبتمبر. لا تزال إجراءات التحقيق مع المشتبه بهم مستمرة.



من بين الإخوة الموقوفين، كان أحدهم هو إ.غ. (18 عامًا) الذي تم اعتقاله سابقًا بسبب علامات عض على ذراعه. بعد الفحص في معهد الطب الشرعي في إسطنبول، تبين أن العلامات لا تعود لنارين غران، وتم الإفراج عنه.



الوالي زوروغلو: عُثر على الجثة داخل كيس ومخفية تحت الأحجار

أدلى والي ديار بكر، مراد زوروغلو، بتصريح مع مدير الأمن في المحافظة، فاتح كايا، وقائد جندارما، تومجنرال سيلتشوك يلدريم، بشأن العثور على جثة نارين غران في منطقة باغلار.



قال زوروغلو:“كما هو معلوم، كانت نارين غوران، التي تعيش مع عائلتها في منطقة باغلار، مفقودة منذ 21 أغسطس. منذ تلقي خبر فقدانها، تمت جهود البحث تحت تنسيق قيادة جندارما الإقليمية، بمشاركة العديد من الموظفين الحكوميين من جندارما، AFAD، والأمن، وتمت الأعمال بحرص شديد.



من ناحية أخرى، تم تنفيذ العمل القضائي تحت تنسيق النيابة العامة. في 8 سبتمبر 2024، وبالتنسيق مع قيادة جندارما الإقليمية، تم استخدام فريق البحث والإنقاذ التابع لجندارما (JAK) وفريقين للإنقاذ تحت الماء وفريقين من القوات الخاصة للجندارما وفريقين من الكوماندوز، بالإضافة إلى كلبين للبحث عن الجثث وكلب للبحث والإنقاذ وطائرة مسيرة وجهازين لتصوير تحت الأرض. خلال البحث في النهر القريب من الحي، تم العثور على نارين غوران، التي كانت ترتدي ملابسها الشخصية، داخل كيس ومخفية تحت الأحجار، وقد تم العثور عليها للأسف ميتة في حوالي الساعة 08:45 صباحًا.”



الوالي زوروغلو:“الجثة أخفيت بطريقة طبيعية”

أوضح والي ديار بكر، مراد زوروغلو، أن جثة نارين غوران تم إخفاؤها بطريقة لم تثير الشكوك بعد قتلها.



وقال زوروغلو:“وفقًا للنتائج الأولية، يبدو أن نارين غوران قد وضعت في كيس بعد قتلها، ثم تم نقلها إلى جانب النهر حيث وضعت في الماء مع الكيس، وتم تغطيتها بالأغصان والحجارة بطريقة تجعلها تبدو طبيعية ولا تثير الشكوك.



وضمن عملية البحث لإعادة فحص جميع المناطق التي تم البحث فيها سابقًا، تم البحث مجددًا في هذه المنطقة من نهر إفتوتماز، حيث تم العثور على جثة الفتاة بفضل جهود فرق الجندارما المتخصصة وفريق البحث والإنقاذ (JAK) وفريق العمليات الخاصة (JÖH). نحن نقدم تعازينا ونسأل الله أن يرحم الفتاة.”



وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية:“سنتابع العملية بشكل مباشر”

أعلنت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية، ماهينور أوزدمير غوكطاش، أن الوزارة ستتابع بشكل مباشر عملية التحقيق لضمان أن يتحمل المسؤولون أقسى العقوبات. وقالت غوكطاش في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي:“للأسف، تم العثور على جثة طفلتنا نارين التي فقدت في منطقة باغلار. تعازينا الحارة. نتمنى أن يكون مكانها الجنة. سنكون متابعين بشكل مباشر لضمان أن يتحمل المسؤولون أقسى العقوبات.” (تركيا الآن)