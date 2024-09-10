بعد اختفائها 19 يوماً.. تفاصيل جديدة حول مقتل الطفلة التركية نارين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بعد مرور 19 يوماً من اختفائها، تم العثور على جثة الطفلة نارين غوران، البالغة من العمر 8 سنوات، على ضفة نهر في ديار بكر. وكشف التحقيق الأولي أن أختها الكبرى، التي كانت في التاسعة من عمرها، قد توفيت أيضاً في وقت سابق.
وفاة نارين غوران قد أثارت الكثير من الشائعات حول سبب وفاتها. بعد العثور على جثتها، بدأت السلطات المحلية تحقيقاً مكثفاً لتحديد السبب الدقيق وراء وفاتها.
الجريمة أثارت اهتماماً واسعاً في الأوساط التركية، ويواصل الطب الشرعي عمله لكشف ملابسات هذه الحادثة المؤلمة.
صدور التقرير الأولي للتشريح
تم فحص الجثة المشوهة للطفلة البالغة من العمر 8 سنوات من قبل فريق مكون من 13 خبيراً.
وأظهر التقرير الأولي وجود آثار خنق على رقبة نارين، كما تبين أنها بقيت في الماء لمدة 15 يوماً، وأن قدمها كانت مكسورة.
بينما تستمر التحقيقات، والتي تم فيها توقيف 24 شخصاً بينهم أفراد من عائلتها، تبيّن أن أخت نارين الكبرى، التي كانت من ذوي الاحتياجات الخاصة، توفيت أيضاً عندما كانت في التاسعة من عمرها.
وفاة الأخت المعاقة لنارين تثير التساؤلات
في مقابلة أجريت مع والدة نارين بعد اختفاء ابنتها، قالت:“نارين كانت الابنة الوحيدة في البيت. اعتنيت بابنتي المعاقة لمدة 7 سنوات، ثم توفيت.”
وبحسب متابعة موقع تركيا الان٬ تم تناول القضية من قبل الإعلامي إسماعيل كوتشوك كايا عبر قناة Halk TV، حيث استفسر من المراسل الذي كان يواكب الأحداث في المنطقة عن آخر التطورات.
وأشار الإعلامي إسماعيل كوتشوك كايا إلى أنه تلقى معلومات تفيد بأن شقيقة نارين الكبرى، التي كانت من ذوي الاحتياجات الخاصة، توفيت عندما كانت في التاسعة من عمرها بعد سقوطها من الدرج، وسعى للتحقق من هذه المعلومات.
تهديدات لعائلة نارين
وأثناء متابعة مراسل قناة Halk TV فريد دمير٬ للتطورات في المنطقة، كشف عن تعرضه لتهديدات من قبل أفراد عائلة نارين، مضيفاً أن هناك مزاعم أخرى تتعلق بوفاة شقيقتها الكبرى وأشخاص آخرين من العائلة في القرية.
قال دمير:“يُقال إن شقيقة نارين الكبرى، التي كانت طريحة الفراش، توفيت عندما كانت في التاسعة من عمرها. وهناك أيضاً وفيات أخرى بين أقارب نارين."
اختفاء نارين والتفاصيل المتعلقة بالحادث
وقعت الحادثة في 21 أغسطس بعد الظهر في منطقة ريفية ببلدة باغلار في حي تفشان تبه في مدينة ديار بكر.
فبعد انتهاء نارين غوران من دروسها في المدرسة القرآنية، لم تعد إلى منزلها مما دفع أسرتها للبحث عنها بمساعدة القرويين.
وعندما لم تثمر هذه الجهود، توجه والدها عارف غوران في الساعة 8:00 مساءً إلى مركز الدرك للإبلاغ عن اختفاء ابنته.
على الفور، تم إرسال العديد من فرق البحث والإنقاذ إلى المنطقة، بما في ذلك وحدات من قوات الدرك، فرق البحث الجنائي، وفرق الغوص التابعة لبلدية ديار بكر، إلى جانب فرق من الصحة والدفاع المدني. تم فحص 150 سيارة كانت قد مرت بالمنطقة في وقت اختفاء نارين، وتمت تفتيش المنازل والسيارات الوافدة إلى القرية.
في المجمل، تم فحص 12,565 سيارة، وأُخذت إفادات 130 شخصًا، وتم التحقق من هويات 32,952 شخصًا، كما تم استخدام 7 كلاب أثر للبحث في أكثر من 11 ألف دونم من الأراضي.
وظهرت آخر لقطات لنارين قبل اختفائها في كاميرات المدرسة حيث كانت تسير مع 4 من صديقاتها، ثم انفصلت عنهن وسلكت طريق التلة عائدة إلى منزلها.
وخلال البحث، تم العثور على فردتي حذاء لطفل، لكن بعد فحصهما، أكدت الأسرة أنهما لا يعودان إلى نارين.
وفي إطار التحقيق، تم احتجاز شقيق نارين، إ. غ.، بسبب آثار عض على ذراعه، ولكن بعد فحص تلك الآثار في معهد الطب الشرعي في إسطنبول، لم يتضح ما إذا كانت تعود لنارين، وتم إطلاق سراحه.
اعتقال العم
في إطار التحقيقات، تم هذه المرة اعتقال عم نارين، سليم غوران، الذي يشغل أيضًا منصب مختار حي تفشان تبه الريفي. تبين أن عينات الحمض النووي التي تم أخذها من سيارة غوران تطابقت مع العينات الموجودة على ملابس نارين.
وبعد استكمال الإجراءات في الدرك، تم نقل سليم غوران إلى المحكمة في سيارة مصفحة، وفي 2 أغسطس، قررت المحكمة اعتقاله بتهمة“القتل العمد” و”حرمان شخص من حريته”.
كما تم إجراء عمليات بحث في المقبرة المحلية، وخاصة القبور التي تم دفنها مؤخرًا، باستخدام جهاز تصوير تحت الأرض تحت إشراف المدعي العام، لكن لم يتم العثور على أي أدلة. وواصلت فرق البحث والإنقاذ التابعة للدرك (JAK) عمليات البحث في منطقة تبعد حوالي كيلومترين عن الحي بالقرب من وادي إفتوتماز.
العثور على جثة نارين
في اليوم التاسع عشر من عمليات البحث، تمكنت الفرق من العثور على جثة نارين في وادي إفتوتماز. تم فرض قيود على الدخول والخروج من الحي، وتم نقل جثة نارين إلى معهد الطب الشرعي لإجراء التشريح.
وزير الداخلية علي يرلي كايا أعرب عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً:“للأسف، تم العثور على جثة طفلتنا نارين التي فقدت في حي تفشان تبه بمنطقة باعلار في ديار بكر من قبل فرق الدرك. نسأل الله أن يرحم نارين. مكانها الجنة. تعازينا الحارة”.
رئيس دائرة الاتصال فخر الدين ألتون: رئيس جمهوريتنا يتابع التحقيق عن كثب
رئيس دائرة الاتصال فخر الدين ألتون صرح عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً:“إن العثور على جثة طفلتنا نارين، التي فقدت قبل 19 يومًا في باعلار بديار بكر، بعد بحث أجرته قوات الأمن منذ اللحظة الأولى، أحزننا جميعًا. رئيس جمهوريتنا السيد رجب طيب أردوغان يتابع عن كثب مجريات التحقيق الجاري لضمان الكشف عن كافة تفاصيل الحادث وتقديم المسؤولين للعدالة. نسأل الله أن يرحم نارين، وجعل مثواها الجنة”.
سوف يُحاسب المسؤولون عن الجريمة أمام العدالة
أعلن وزير العدل التركي يلماز تونش أن المسؤولين عن وفاة نارين غران في منطقة باغلار في ديار بكر سيواجهون العدالة.
وقال تونش٬ في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي:“لقد أحزننا جميعًا خبر وفاة نارين التي اختفت في منطقة باغلار في ديار بكر. أقدم تعازيّ القلبية وندعو الله أن يتغمدها برحمته. التحقيق الذي بدأته النيابة العامة في ديار بكر منذ اللحظات الأولى يتم بشكل شامل ودقيق. من كانوا مسؤولين عن وفاة نارين، أو الذين يشتبه في مسؤوليتهم، سيحاسبون أمام العدالة.”
24 مشتبها بهم قيد الاحتجاز
في إطار التحقيق الجاري في قضية نارين ، التي عُثر على جثتها بعد 19 يومًا في نهر إفتوتماز في منطقة باغلار، تم احتجاز 21 مشتبهًا بهم.
أضاف وزير العدل تنش٬ في بيان آخر:“التحقيق في وفاة نارين في منطقة باغلار يتم بشكل شامل. لقد تم تكليف نائب المدعي العام وثلاثة مدعين آخرين للتحقيق في القضية. التحقيقات الخاصة بالتشريح ما زالت مستمرة، وتم إصدار أوامر احتجاز لـ21 مشتبهًا بهم في هذه المرحلة من التحقيق. أقدم تعازيّ مرة أخرى إلى نارين، ونسأل الله أن يتغمدها برحمته.”
القبض على والدي واثنين من إخوة نارين وأعمامها
في إطار التحقيق الجاري بشأن نارين، تم القبض على والدتها ووالدها واثنين من إخوتها وأربعة من أعمامها، بما في ذلك عمها ساليم غران، الذي تم اعتقاله في 2 سبتمبر. لا تزال إجراءات التحقيق مع المشتبه بهم مستمرة.
من بين الإخوة الموقوفين، كان أحدهم هو إ.غ. (18 عامًا) الذي تم اعتقاله سابقًا بسبب علامات عض على ذراعه. بعد الفحص في معهد الطب الشرعي في إسطنبول، تبين أن العلامات لا تعود لنارين غران، وتم الإفراج عنه.
الوالي زوروغلو: عُثر على الجثة داخل كيس ومخفية تحت الأحجار
أدلى والي ديار بكر، مراد زوروغلو، بتصريح مع مدير الأمن في المحافظة، فاتح كايا، وقائد جندارما، تومجنرال سيلتشوك يلدريم، بشأن العثور على جثة نارين غران في منطقة باغلار.
قال زوروغلو:“كما هو معلوم، كانت نارين غوران، التي تعيش مع عائلتها في منطقة باغلار، مفقودة منذ 21 أغسطس. منذ تلقي خبر فقدانها، تمت جهود البحث تحت تنسيق قيادة جندارما الإقليمية، بمشاركة العديد من الموظفين الحكوميين من جندارما، AFAD، والأمن، وتمت الأعمال بحرص شديد.
من ناحية أخرى، تم تنفيذ العمل القضائي تحت تنسيق النيابة العامة. في 8 سبتمبر 2024، وبالتنسيق مع قيادة جندارما الإقليمية، تم استخدام فريق البحث والإنقاذ التابع لجندارما (JAK) وفريقين للإنقاذ تحت الماء وفريقين من القوات الخاصة للجندارما وفريقين من الكوماندوز، بالإضافة إلى كلبين للبحث عن الجثث وكلب للبحث والإنقاذ وطائرة مسيرة وجهازين لتصوير تحت الأرض. خلال البحث في النهر القريب من الحي، تم العثور على نارين غوران، التي كانت ترتدي ملابسها الشخصية، داخل كيس ومخفية تحت الأحجار، وقد تم العثور عليها للأسف ميتة في حوالي الساعة 08:45 صباحًا.”
الوالي زوروغلو:“الجثة أخفيت بطريقة طبيعية”
أوضح والي ديار بكر، مراد زوروغلو، أن جثة نارين غوران تم إخفاؤها بطريقة لم تثير الشكوك بعد قتلها.
وقال زوروغلو:“وفقًا للنتائج الأولية، يبدو أن نارين غوران قد وضعت في كيس بعد قتلها، ثم تم نقلها إلى جانب النهر حيث وضعت في الماء مع الكيس، وتم تغطيتها بالأغصان والحجارة بطريقة تجعلها تبدو طبيعية ولا تثير الشكوك.
وضمن عملية البحث لإعادة فحص جميع المناطق التي تم البحث فيها سابقًا، تم البحث مجددًا في هذه المنطقة من نهر إفتوتماز، حيث تم العثور على جثة الفتاة بفضل جهود فرق الجندارما المتخصصة وفريق البحث والإنقاذ (JAK) وفريق العمليات الخاصة (JÖH). نحن نقدم تعازينا ونسأل الله أن يرحم الفتاة.”
وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية:“سنتابع العملية بشكل مباشر”
أعلنت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية، ماهينور أوزدمير غوكطاش، أن الوزارة ستتابع بشكل مباشر عملية التحقيق لضمان أن يتحمل المسؤولون أقسى العقوبات. وقالت غوكطاش في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي:“للأسف، تم العثور على جثة طفلتنا نارين التي فقدت في منطقة باغلار. تعازينا الحارة. نتمنى أن يكون مكانها الجنة. سنكون متابعين بشكل مباشر لضمان أن يتحمل المسؤولون أقسى العقوبات.” (تركيا الآن)
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