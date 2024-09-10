Tuesday, 10 September 2024 09:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سندويشة زيادة: مبادرة إنسانية تعزز الإحساس بالآخر بين الطلبة

9/10/2024 12:13:14 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) منى أبوحمور عمان- لاقت مبادرة إنسانية أطلقها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ #سندويشة-زيادة، تفاعلًا كبيرًا من قبل أولياء الأمور والهيئات التدريسية. حيث تم نشرها على المجموعات بهدف تعميمها في المدارس الحكومية وتشجيع الأهل على تطبيقها مع أبنائهم.
شارك عشرات من أولياء الأمور رسالة عبر مواقع التواصل، نشرتها إحدى المعلمات على فيسبوك تحت عنوان "#مبادرة-سندويشة-زيادة"، وجاء في نص الرسالة: "عندما بدأ الدوام المدرسي، سألت المعلمة عن وضع الطلاب بشكل عام، خاصة من الناحية المادية لتجد أن هناك أطفالًا لا يملكون حتى ثمن ساندويش، والوضع مأساوي للغاية لدرجة أن إحدى الطالبات كانت تبكي من الجوع".
وأضافت في رسالتها؛ "الفكرة التي أريد طرحها هي: لماذا لا نطلق مبادرة سندويشة زيادة، بحيث يمكن لطفلك أن يعطي ساندويشة إضافية للمعلمة لتوزعها على طالب تعرف أن حالته المادية صعبة.. أتمنى حقًا أن نفعل مثل هذه المبادرة في جميع المدارس. وكل الحب لكم".
لامست هذه الرسالة، التي نشرت بالتزامن مع العودة إلى المدارس، قلوب العديد من أولياء الأمور والمعلمين. حيث بادروا إلى نشرها ومشاركتها عبر حساباتهم، مناشدين الأهالي بإرسال سندويشة إضافية مع أبنائهم إلى المدرسة، لعلها تسد جوع طالب محتاج.
نادية السليحي علقت مؤيدة ومشجعة على فكرة المبادرة قائلة: "كمعلمة، بصراحة أشجع هذا الأمر، لأنني كنت أرى طلابا محتاجين، حتى المصروف لم يكن متاحا لهم، والحمدلله لسا الدنيا بخير".
وتابعت: "كثير من الأمهات كن يتبرعن بسندويشات وأشياء لذيذة، وأتمنى أن تتفاعلوا مع هذه المبادرة.. يكفي أن تجهز في الصباح قبل خروج ابنك أو ابنتك إلى المدرسة سندويشة إضافية، ليتم تقديمها لطفل محتاج".
علّقت عهود بلتاجي على المبادرة بقولها: "لازم نشجع بعض ونكثف هاي المبادرة، لأنه فعليا وضع الناس صعب كثير". وأوضحت أنها ستكون من المشاركين في المبادرة رغم عدم وجود أطفال لديها، وذلك من خلال تواصلها مع معلمات المدرسة المجاورة، كما قامت بتعميم الفكرة على جاراتها.
وتقول: "لو كل أم تروح على أقرب مدرسة وتطرح الفكرة عند المديرة، لأن في ناس ممكن ما يحبوا يأخدوها بسبب عزة نفسهم. شكرا، وجزاكم الله كل الخير".
من جهتها أكدت حنين العملة في تعليقها على المبادرة أن ابنتها تقوم بهذا العمل منذ العام الماضي، قائلة: "ابنتي في الصف الرابع، يوميا تحضر لنفسها سندويشتين، وتشتري من مصروفها أشياء لذيذة، وتقول لي: ماما، أنا كل يوم بعمل عزومة مع صاحبتي لأنها ما بتجيب لا مصروف ولا سندويش". وعبرت عن مدى فرحتها وسعادتها بتصرف ابنتها، والمشاعر الإنسانية التي تتحلى بها وإحساسها بالآخرين، مشيرة إلى أن قيامها بهذه المبادرة غير الكثير في شخصيتها.
وعلى الصعيد المدرسي استقبلت عدد من مديرات المدارس الأساسية فكرة المبادرة بصدر رحب، وشجعن عليها وأكدن مساهمتهن أيضا كهيئات تدريسية في هذه المبادرة القيمة التي تعلم القيم النبيلة.
المرشد النفسي في إحدى المدارس الأساسية محمد رضوان، يرى أن مثل هذه المبادرات تعزز علاقة الطلبة ببعضهم البعض داخل أسوار المدرسة، وتنمي مشاعر الإخوة بينهم. كما أنها تجعل الطفل المحتاج يشعر بأنه جزء من هذه العائلة الكبيرة، وأنه ليس وحده في المدرسة دون رفيق أو صديق أو من يلتفت لحاجاته.
أوضح رضوان أن شعور الطالب بالجوع يتفاقم عندما يشاهد أقرانه يتناولون أنواعا مختلفة من الأطعمة، بينما لا يملك هو حتى سندويشة لسد جوعه، وفي ذلك أثر سلبي كبير يؤثر على نفسيته وطريقته في التعاطي مع الآخرين.
المميز في هذه المبادرة التي انتشرت بشكل ملحوظ على مواقع التواصل الاجتماعي أنها ومن خلال مجموعات أولياء الأمور تم تعميها على عدد من دول الوطن العربي، ولاقت رواجا كبيرا حيث انتشرت في فلسطين وسورية والعراق، شاركها هناك عشرات من الأهالي لعلها تساهم بجبر خاطر الطلاب بأمر بسيط.
ويلفت الاستشاري التربوي الدكتور موسى مطارنة إلى أن المبادرات الإنسانية دائما ما تترك أثرًا جميلا على الأطفال والأهالي، وكذلك على البيئة المدرسية بشكل عام، حيث تعزز فيهم روح التعاون والتواصل والإحساس بالآخر.
وفقا لمطارنة، فإن هذا التبادل يولد شعور المحبة والمودة بين الأطفال ويعزز تقاربهم وإحساسهم وحبهم لبعضهم البعض، وهو أمر جميل دينيا وتربويا وأخلاقيا. وأوضح أن الطفل الذي يحضر سندويشة إضافية يشعر بأن زميله قريب منه ويكرمه، مما ينمي لديه إحساس العطاء والتعاون والمساعدة والتواصل.
أوضح مطارنة أن لهذه المبادرة أثرا كبيرا على الأطفال المحتاجين أو من لا يملكون سندويشة، حيث تجعلهم يشعرون بالاندماج مع المجتمع الذي يعيشون فيه. كما تساهم في تعزيز مشاعر المحبة والاحترام وتقوي قيم التعاون والإحساس بالمسؤولية بين الطلبة.
وهنا، يؤكد أهمية تعزيز وتعميق معنى هذه المبادرة، بحيث يظهر للطفل الذي يتلقى السندويشة أنها ليست مجرد مساعدة، بل تكريم من زملائه من باب الإخوة والمحبة.
يقول مطارنة: "هذه المبادرة تمنح الطالب المحتاج دعما نفسيا، وتجعله يشعر بأنه ليس وحده، وأن هناك من يهتمون به من حوله. بدلا من تعرضه للتنمر، يرى الحب والتعاون والعطاء".
من جهة أخرى، تعزز المبادرة حب التطوع والعمل الإنساني في نفسية الطفل الذي يحضر السندويشة، مما يوضح له مفهوم الإنسانية والمحبة.

MENAFN10092024000072011014ID1108655191

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث