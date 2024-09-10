اللواء الحنيطي يزور مديرية العمليات الحربية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف احمد الحنيطي، اليوم الاثنين، مديرية العمليات الحربية، وكان في استقباله مديرها.
واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه مدير العمليات الحربية حول المهام والواجبات والبرامج والخطط العملياتية التي تقوم بها المديرية، للاستجابة لكافة التطورات الميدانية وعلى مختلف الصعد وبشكل يسهم في المحافظة على جاهزية تشكيلات ووحدات القوات المسلحة.
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة على دور مديرية العمليات الحربية في إنجاح مهمة القوات المسلحة، من خلال اختبار جاهزية تشكيلات ووحدات القوات المسلحة الأردنية، فضلاً على متابعتها للمهام الإنسانية من خلال التنسيق للإنزالات الجوية والقوافل البرية، ومتابعة قوات حفظ السلام والمستشفيات الميدانية والمحطات الجراحية والمراقبين الدوليين، مشيداً بتشاركيتها مع تشكيلات القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، بما يسهم في حفظ منظومة الأمن الوطني.
وعلى هامش الزيارة، افتتح اللواء الركن الحنيطي أرشيف مديرية العمليات الحربية، واستمع إلى إيجاز عن آلية الأرشفة بنوعيه الورقية والإلكترونية، كما شاهد جدارية تبين أبرز محطات في تاريخ القوات المسلحة منذ التأسيس الى يومنا هذا.
وفي نهاية الزيارة، التقى اللواء الركن الحنيطي مرتبات المديرية، ونقل لهم تحيات وثقة جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، معرباً عن اعتزازه بالمستوى المتميز والكفاءة العالية والاحترافية في تنفيذ الواجبات المناطة بهم.
--(بترا)
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