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اللواء الحنيطي يزور مديرية العمليات الحربية

9/10/2024 12:13:05 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف احمد الحنيطي، اليوم الاثنين، مديرية العمليات الحربية، وكان في استقباله مديرها.


واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه مدير العمليات الحربية حول المهام والواجبات والبرامج والخطط العملياتية التي تقوم بها المديرية، للاستجابة لكافة التطورات الميدانية وعلى مختلف الصعد وبشكل يسهم في المحافظة على جاهزية تشكيلات ووحدات القوات المسلحة.


وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة على دور مديرية العمليات الحربية في إنجاح مهمة القوات المسلحة، من خلال اختبار جاهزية تشكيلات ووحدات القوات المسلحة الأردنية، فضلاً على متابعتها للمهام الإنسانية من خلال التنسيق للإنزالات الجوية والقوافل البرية، ومتابعة قوات حفظ السلام والمستشفيات الميدانية والمحطات الجراحية والمراقبين الدوليين، مشيداً بتشاركيتها مع تشكيلات القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، بما يسهم في حفظ منظومة الأمن الوطني.


وعلى هامش الزيارة، افتتح اللواء الركن الحنيطي أرشيف مديرية العمليات الحربية، واستمع إلى إيجاز عن آلية الأرشفة بنوعيه الورقية والإلكترونية، كما شاهد جدارية تبين أبرز محطات في تاريخ القوات المسلحة منذ التأسيس الى يومنا هذا.


وفي نهاية الزيارة، التقى اللواء الركن الحنيطي مرتبات المديرية، ونقل لهم تحيات وثقة جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، معرباً عن اعتزازه بالمستوى المتميز والكفاءة العالية والاحترافية في تنفيذ الواجبات المناطة بهم.
--(بترا)

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