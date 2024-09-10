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الإستراتيجيات: تحديد أولويات إنفاق الأموال المخصصة للبحث العلمي والتطوير لتعزيز تنافسية الاقتصاد

9/10/2024 12:13:05 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أصدر منتدى الإستراتيجيات الأردني تقرير "المعرفة قوة" بعنوان "الإنفاق على البحث والتطوير: ماذا تعني الأرقام المتاحة للدول العربية والأردن" مستعرضا فيه مشاهدات حول إنفاق دول العالم على البحث العلمي والتطوير، ومصادره والقطاعات التي يجري الإنفاق عليها.
وأشار المنتدى في تقريره لأهمية البحث والتطوير، المتمثلة بتنمية المواهب والخبرات وتطويرها في الأنشطة الاقتصادية، وكونه محرّكًا حيويًّا لمنظومة الابتكار والإبداع في اقتصادات الدول، كما يسهم بتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وخلق براءات اختراع ذات قيمة عالية، وبالتالي تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية للبلاد.
وبينت نتائج الورقة، "مع مرور الوقت، زاد إنفاق الدول المتقدمة على البحث العلمي والتطوير من إجمالي إنفاقها العام". مشيرا إلى أن حجم إنفاق كوريا الجنوبية (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) على أنشطة البحث العلمي والتطوير ارتفع الى 4.9 % في العام 2021، في حين بلغت نسبة الإنفاق العالمي 2.6 %. أما إنفاق العالم العربي على البحث العلمي والتطوير منخفضًا نسبيا؛ فأظهرت نتائج التقرير أن الاقتصادات العربية، أنفقت على أنشطة البحث العلمي والتطوير بين 0.3 % الى 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي فقط العام 2021. وتعدّ الإمارات الأعلى من حيث نسبة الإنفاق على البحث والتطوير (1.5 %)، في حين لا تتوافر بيانات منشورة عن إنفاق الأردن في هذا المجال.
أما من حيث حجم إنفاق الدول، فتعد الولايات المتحدة الأكثر إنفاقًا على أنشطة البحث العلمي، اذ تجاوز إنفاقها الـ681 مليار يورو في العام 2021، تلتها الصين بحجم إنفاق بلغ 309 مليار يورو.
على مستوى الجهات المنفقة على البحث العلمي في دول الاتحاد الأوروبي، هيمن القطاع الخاص من حيث الانفاق بنسبة 58 % من إجمالي الإنفاق على تلك الأنشطة، تلتها الحكومات (30 %) ومن ثم الاستثمارات الأجنبية (9.7 %).
وبين التقرير وجود اختلاف كبير في حصة الإنفاق من الاستثمار الأجنبي على أنشطة البحث العلمي في الاتحاد، فمثلا تشكل نسبة الإنفاق من الاستثمارات الأجنبية 26.3 % في إيرلندا، و17.2 % في النمسا، وتصل لـ15.2 % في بلجيكا.
وأشار الى أن إنفاق أكبر 2,500 شركة على البحث العلمي (1.26 تريليون يورو في العام 2022)، ليشكل 90 %، وفق قاعدة بيانات "لوحة نتائج الاستثمار في البحث العلمي والتطوير الصناعي في الاتحاد الأوروبي لمركز الأبحاث المشتركة التابع للمفوضية الأوروبية".
عالميا، كان لدى الولايات المتحدة 827 شركة من بين أفضل 2,500 شركة (بإجمالي استثمار قدره 526 مليار يورو)، تلتها الصين بـ679 شركة وبإجمالي استثمار 222 مليار يورو، بينما بلغ عدد شركات دول الاتحاد 367، وباستثمارات إجمالية وصلت لـ219 مليار يورو.
وعلى مستوى الشركات، كانت الأكثر إنفاقا شركة ألفابيت (Alphabet) المالكة لمحرك البحث (جوجل) في العام 2022، وبلغ إنفاقها أكثر من 37 مليار يورو. اما إقليميا، فكانت شركتان عربيتان من بين أكثر 2500 شركة في العالم إنفاقًا، وهما، "الزيت العربية السعودية" بإنفاق 1.1 مليار يورو، و"المعمورة العالمية المتنوعة القابضة" الإماراتية، بـ430.7 مليون يورو في العام 2022.
‌أما بالنسبة للقطاعات، فبين بأن كبرى الشركات العالمية تنفق بشكل أكبر على قطاع منتجي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 22.9 %، تلاها قطاع الصناعات الصحية (20.9 %)، ومن ثم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (20.8 %)، فالسيارات (13.8 %).

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