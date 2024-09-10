الأمن العام: 50 ألف ضابط وشرطي لحماية العملية الانتخابية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
موفق كمال
عمان - خصصت مديرية الأمن العام زهاء 50 ألف ضابط وشرطي، إضافة لمئات الآليات لحماية العملية الانتخابية التي بدأت طبولها تقرع اعتبارا من أمس.
وبحسب مصادر موثوقة فإنه تم توزيع دوريات أمنية لوضع مراكز الاقتراع تحت الحراسة الأمنية المشددة قبل يوم من بدء العملية الانتخابية، التي ستزودها الهيئة المستقلة بكافة الأدوات المطلوبة لعملية الاقتراع ضمن رفقة أمنية.
وتعتبر حماية مراكز الاقتراع هي أولى مهام الأمن العام في حماية الانتخابات، ومن ضمن تلك المهمة تسهيل وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع دون أي إعاقة، مع تسهيل حركة السير للمركبات التي تقل الناخبين إلى مراكز الاقتراع من قبل رقباء السير الذين سيتوزعون على كافة مراكز الاقتراع، ومنع أي محاولات للاعتداء على مراكز الاقتراع، أو التجمهر، وتحديدا في المناطق التي سبق أن شهدت الانتخابات فيها أحداث عنف في مراكز الاقتراع.
وأكدت المصادر ذاتها ان هناك مناطق ساخنة انتخابيا في المملكة تشهد في أغلب الأحيان أحداث شغب بعد انتهاء الانتخابات، من أبرزها مسيرات يتخللها إضرام الحرائق، وتحطيم ممتلكات من قبل أنصار المترشح الخاسر، وأحيانا حرق مقرات، الأمر الذي يدفع بقوات الأمن العام للتواجد في تلك المناطق إلى حين عودة الهدوء إلى سكانها وإنهاء كافة مظاهر العنف والفوضى.
وتشهد بعض المناطق إطلاقا كثيفا للعيارات النارية احتفاء بفوز مترشحين، ولهذا فإن مديرية الأمن العام بالإضافة إلى الحكام الإداريين في تلك المناطق سيتخذون الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
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