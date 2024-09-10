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الأمن العام: 50 ألف ضابط وشرطي لحماية العملية الانتخابية

9/10/2024 12:13:05 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) موفق كمال عمان - خصصت مديرية الأمن العام زهاء 50 ألف ضابط وشرطي، إضافة لمئات الآليات لحماية العملية الانتخابية التي بدأت طبولها تقرع اعتبارا من أمس.
وبحسب مصادر موثوقة فإنه تم توزيع دوريات أمنية لوضع مراكز الاقتراع تحت الحراسة الأمنية المشددة قبل يوم من بدء العملية الانتخابية، التي ستزودها الهيئة المستقلة بكافة الأدوات المطلوبة لعملية الاقتراع ضمن رفقة أمنية.
وتعتبر حماية مراكز الاقتراع هي أولى مهام الأمن العام في حماية الانتخابات، ومن ضمن تلك المهمة تسهيل وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع دون أي إعاقة، مع تسهيل حركة السير للمركبات التي تقل الناخبين إلى مراكز الاقتراع من قبل رقباء السير الذين سيتوزعون على كافة مراكز الاقتراع، ومنع أي محاولات للاعتداء على مراكز الاقتراع، أو التجمهر، وتحديدا في المناطق التي سبق أن شهدت الانتخابات فيها أحداث عنف في مراكز الاقتراع.
وأكدت المصادر ذاتها ان هناك مناطق ساخنة انتخابيا في المملكة تشهد في أغلب الأحيان أحداث شغب بعد انتهاء الانتخابات، من أبرزها مسيرات يتخللها إضرام الحرائق، وتحطيم ممتلكات من قبل أنصار المترشح الخاسر، وأحيانا حرق مقرات، الأمر الذي يدفع بقوات الأمن العام للتواجد في تلك المناطق إلى حين عودة الهدوء إلى سكانها وإنهاء كافة مظاهر العنف والفوضى.
وتشهد بعض المناطق إطلاقا كثيفا للعيارات النارية احتفاء بفوز مترشحين، ولهذا فإن مديرية الأمن العام بالإضافة إلى الحكام الإداريين في تلك المناطق سيتخذون الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

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