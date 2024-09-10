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الهيئة المستقلة: إعادة النظر بمرحلة الصمت الانتخابي

9/10/2024 12:13:05 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، محمد خير الرواشدة، إن الصمت الانتخابي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، وهو تقليد دارج في قوانين الانتخاب، بحيث يكفل العدالة عند تنافس المترشحين في الساعات الأخيرة.
وأضاف الرواشدة أن الصمت الانتخابي تقليد أكثر من أنه نص قانوني، ويجب أن يعاد النظر فيه جراء الانتشار الواسع لمواقع التواصع الاجتماعي وصعوبة السيطرة عليها وضبط مخالفات الدعاية الانتخابية.
وأوضح أن الهيئة ستقوم بواجبها وستلتزم بأحكام قانون الانتخاب، وستراقب جميع المخالفات التي من شأنها أن تكسر القاعدة القانونية في مسألة الصمت الانتخابي.
وأشار الرواشدة إلى أن الهيئة سترصد أبرز المخالفات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتستقبل أي شكوى مقدمة في هذا المجال، ليتسنى لها القيام بمسؤولياتها وفق التشريعات الناظمة.
وأكد أنه من شأن الانتخابات إعادة بناء الحياة السياسية الأردنية، وإنتاج نخب سياسية في مقدمتها المرأة والشباب، معتبرا أن إرادة الناخبين الحرة هي التي تصنع مستقبل الحياة السياسية في الأردن.
وبحسب الرواشدة، فإن الأردنيين يمتلكون ثقافة سياسية بالفطرة، ولا تنقصهم التوعية والتثقيف، مستدركا أن أهم ما يؤثر بمسألة خروج الناس إلى الاقتراع، هو ثقتهم بالمترشحين وبإجراءات الهيئة المستقلة للانتخاب.
وبيّن الرواشدة، أنه لا يوجد جديد في عملية الاقتراع سوى ورقة الاقتراع للقائمة الحزبية.
ولفت إلى أن أهم ما يجب معرفته قبل التوجه لعملية الاقتراع، هو الاستعلام عن مركز الاقتراع، والتأكد من حمل بطاقة الأحوال المدنية وأن تكون سارية المفعول، وبعد ذلك التوجه لمركز الاقتراع.
وتستقدم المنصة الإلكترونية للهيئة، محاضر لتجميع مراكز الاقتراع بعد اعتمادها وتدقيقها ومطابقتها، حيث تستقبل المنصة نتائج 1649 مركز اقتراع، وستنشرها أولا بأول، وفقا للرواشدة.
وقال الرواشدة، إن عمليات الفرز مرتبطة بنسبة الاقتراع، وهذه الأمور منوطة بمسألة الميدان، مضيفا ان النتائج قد تحتاج لـ48 ساعة، وهذا سقف زمني، لكن الثابت الوحيد أن عمليات الفرز والاقتراع لن تتجاوز 48 ساعة.

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