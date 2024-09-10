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المعايطة: متفائلون بنسبة المشاركة في الانتخابات اليوم

9/10/2024 12:13:04 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غادة الشيخ عمان - أعرب رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، عن تفاؤله بارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية اليوم.
وشبّه المعايطة، في كلمة له أمس خلال افتتاح المركز الإعلامي المخصص لتغطية الانتخابات، عملية التحضير للانتخابات بـ”المعركة السلمية”، مشيرًا إلى أنها تتطلب جهدًا كبيرًا وتنسيقًا لضمان سيرها بسلاسة.
وأوضح أن هناك أخطاء ارتكبتها أحزاب خلال التحضير لمشاركتها في الانتخابات، معتبرا أنها أخطاء طبيعية فهي نتاج عمل بشري، وليست ناجمة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، داعيا الناخبين لضرورة إحضار هوياتهم الشخصية، والحضور إلى مراكز الاقتراع، بدءًا من الساعة السابعة صباح اليوم، مشددًا على أن الصناديق ستغلق في تمام الساعة السابعة مساءً.
وأكد المعايطة، أنه سيجري بث مباشر لعمليات الفرز وتجميع النتائج من مركز الفرز الرئيس، ما سيتيح للأردنيين فرصة مراقبة العملية الانتخابية على نحو شفاف.
وفي إطار تسهيل مشاركة ذوي الإعاقة، أشار إلى تجهيز 95 مركز اقتراع نموذجي لذوي الإعاقة في 18 دائرة انتخابية، لضمان مشاركتهم في العملية الانتخابية بسهولة ويسر.
الى ذلك، أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى مُضي الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في تحقيق الاصلاح السياسي عبر إجراء الانتخابات برغم الظروف والتحديات الناجمة عن غياب الاستقرار في المنطقة.
واكد مدير الإعلام والاتصال للهيئة شرف الدين أبو رمان، في كلمته خلال افتتاح المركز، حرص الهيئة على اطلاق المركز قُبيل الانتخابات، بهدف الاستمرار على نهج الشفافية والمبادرة الاعلامية، مشيرا إلى أن المركز سيشهد مؤتمرات صحفية وُفق جدولٍ زمني محدد، تعرض فيه متابعات لسير يوم الاقتراع وعمليات الفرز أولاً بأول، الى جانب ما سيقدم المركز من خدمات لوجستية كتوفير استديوهاتٍ لاستعمال وسائل الاعلام في المقابلات، وتأمين شبكة انترنت مفتوحة للموجودين، وشاشاتٍ لعرض نسب الاقتراع أولا بأول، ومؤتمر صحفي لرئيس الهيئة عند اغلاق الصناديق، ومؤتمر صحفي ختامي عند اعلان النتائج النهائية.
الى ذلك، دعا متحدثون في جلسة بعنوان“المرأة وأبرز الأدوار”، الأردنيات، عقدت على هامش افتتاح المركز في مدينة الحسين الرياضية، لتعزيز مشاركتها السياسية عبر التوجه لصناديق الاقتراع اليوم، مبينين أن قانوني الانتخاب والأحزاب، منحا فرصة“ذهبية” للمرأة بالمشاركة السياسية.
وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، قالت إن“اللجنة تأتي كجزء من العمل الحكومي المتكامل، بخاصة وأن جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة لتقديم الدعم والإسناد للهيئة المستقلة للانتخاب”.
وأشارت إلى أن التوجيه الملكي الذي تسعى الحكومة لترجمته، هدفه إنجاح هذا الاستحقاق الدستوري الديمقراطي، الذي يُعد محطة أولى لحصد نتائج مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي جاءت على 3 مراحل، ففي الأولى، تأخذ الأحزاب 41 مقعدًا من مقاعد البرلمان الـ20، قبل الذهاب إلى الثانية التي سيمثل الحزبيون فيها نصف عدد أعضاء البرلمان الـ21 المُقبل، وبعدها نمضي للمرحلة الثالثة.
وأشارت إلى أن ما ستفرزه الانتخابات، لن يكون خلاصة التحديث السياسي، بل هو عبارة عن“تمرين مهم” للأحزاب كافة، لتقديم برامج ترتقي إلى مستوى طموح المواطن، داعية لأخذ نظرة فاحصة لما بعد الانتخابات، للبناء عليها مستقبلا، وصولًا إلى مرحلة قطاف ثمار مخرجات لجنة التحديث السياسي.
وأكدت أن مسارات التحديث الثلاثة، وضعت المرأة بصورة جلية في قلب التحديث، فالمرأة شريك أساسي في التحديث والإنجاز، لافتة إلى أن اللجنة الوزارية أطلقت حملة“أنتِ نص البلد”، لتحفيز النساء على المشاركة في الانتخابات.
وبينت بني مصطفى اهمية مشاركة المرأة الإيجابية في الانتخابات في ظل وجود 52 % ممن يحق لهن الانتخاب على جداول الناخبين النهائية، منبهة الى وجوب ألا يكون الاهتمام بالشأن العام موسميًا، وألا يكون الاهتمام بالأحزاب خلال الانتخابات فقط، داعية لاستمرار الاهتمام بالشأن السياسي.
الأمينة العامة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة مها علي، أعربت عن أملها بأن تكون المشاركة في الانتخابات فاعلة من الجميع، بخاصة النساء والشباب، مؤكدة أن قانوني الانتخاب والأحزاب منحا فرصة مهمة جدًا لتعزيز مشاركة المرأة السياسية، لافتة الى أن هناك حضورا نسائيا ملحوظا على صعيد القوائم المحلية والعامة.
وبيّنت العلي أن اللجنة الوطنية تُركز في برامجها وأنشطتها على المرأة، أكانت ناخبة أو مترشحة بما ينسجم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة ورؤية جلالة الملك، مبينة أنها دربت نحو 370 سيدة على القانونين، وإدارة الحملات الانتخابية وغيرها من الموضوعات السياسية، وأن هناك 40 سيدة متدربة مترشحة للانتخابات.
من جهته تحدث رئيس بعثة منظمة المرأة العربية، اللواء رفعت قمصان، عن أهمية مشاركة بعثة المنظمة في مراقبة الانتخابات الأردنية، مشيدًا بالانفتاح الذي توفره الهيئة المستقلة للمراقبين الدوليين.
وجرى عرض كلمة مسجلة للمديرة العامّة لمنظّمة فاديا كيوان، عبر الفيديو تحدثت فيها عما تحمله الانتخابات من رؤية استراتيجية تهدف لتعزيز الديمقراطية في المجتمعات، مؤكدة أن الأردن يخطو خطوات جادة نحو الديمقراطية، ولا سيما أنه يسعى لوضع لبنات متلاحقة في بناء المجتمع الديمقراطي المعاصر.
من ناحيتها، تحدثت عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة د. عبير دبابنة، عن وجود ثقل سياسي حقيقي لأصوات النساء في صناديق الاقتراع، مشيرة إلى أن الهيئة عملت على تمكين المرأة للمشاركة في الأحزاب والانتخاب.
وفي جلسة أخرى حول دور الرقابة المحلية والدولية، أدارها مدير العمليات الانتخابية في الهيئة ناصر حباشنة، أشار مدير مركز راصد لمراقبة الانتخابات د. عامر بني عامر، إلى أنه في الفترة الماضية كان هناك مئات الملاحظات التي وردت للهيئة وتجاوبت مع كثير منها، بصفتها جهة رقابية، تحمل رسالة بخاصة في هذا اليوم، تؤؤكد فيها سيادة القانون في الانتخابات، والمطلوب تعزيزها في مراكز الاقتراع وتنفيذ الإجراءات بصرامة بشأن سرية التصويت، فأي تهاون سيخل بالعملية الانتخابية، وانه اذا ضبط التصويت بسرية، فسيكون هناك تغيير.
ممثل جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات د. أحمد أمين، أشاد بإجراءات الهيئة ودعم الدولة الأردنية لضمان سير العملية الانتخابية بنجاح، معتبرا أن جميع الأطراف شركاء حريصون لعملية انتخابية ناجحة في الأردن.
مفوض الهيئة عمار الحسيني، أشار إلى أن الطعون في الانتخابات ستنظر اليها محكمة التمييز، لافتا الى أنه وقبل القانون الحالي، كانت مسألة الطعون موزعة على محاكم الاستئناف وكان الحمل ثقيلا، لكنها النضر فيها حاليا أصبح من مهام محكمة التمييز.

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