المعايطة: متفائلون بنسبة المشاركة في الانتخابات اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
غادة الشيخ
عمان - أعرب رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، عن تفاؤله بارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية اليوم.
وشبّه المعايطة، في كلمة له أمس خلال افتتاح المركز الإعلامي المخصص لتغطية الانتخابات، عملية التحضير للانتخابات بـ”المعركة السلمية”، مشيرًا إلى أنها تتطلب جهدًا كبيرًا وتنسيقًا لضمان سيرها بسلاسة.
وأوضح أن هناك أخطاء ارتكبتها أحزاب خلال التحضير لمشاركتها في الانتخابات، معتبرا أنها أخطاء طبيعية فهي نتاج عمل بشري، وليست ناجمة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، داعيا الناخبين لضرورة إحضار هوياتهم الشخصية، والحضور إلى مراكز الاقتراع، بدءًا من الساعة السابعة صباح اليوم، مشددًا على أن الصناديق ستغلق في تمام الساعة السابعة مساءً.
وأكد المعايطة، أنه سيجري بث مباشر لعمليات الفرز وتجميع النتائج من مركز الفرز الرئيس، ما سيتيح للأردنيين فرصة مراقبة العملية الانتخابية على نحو شفاف.
وفي إطار تسهيل مشاركة ذوي الإعاقة، أشار إلى تجهيز 95 مركز اقتراع نموذجي لذوي الإعاقة في 18 دائرة انتخابية، لضمان مشاركتهم في العملية الانتخابية بسهولة ويسر.
الى ذلك، أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى مُضي الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في تحقيق الاصلاح السياسي عبر إجراء الانتخابات برغم الظروف والتحديات الناجمة عن غياب الاستقرار في المنطقة.
واكد مدير الإعلام والاتصال للهيئة شرف الدين أبو رمان، في كلمته خلال افتتاح المركز، حرص الهيئة على اطلاق المركز قُبيل الانتخابات، بهدف الاستمرار على نهج الشفافية والمبادرة الاعلامية، مشيرا إلى أن المركز سيشهد مؤتمرات صحفية وُفق جدولٍ زمني محدد، تعرض فيه متابعات لسير يوم الاقتراع وعمليات الفرز أولاً بأول، الى جانب ما سيقدم المركز من خدمات لوجستية كتوفير استديوهاتٍ لاستعمال وسائل الاعلام في المقابلات، وتأمين شبكة انترنت مفتوحة للموجودين، وشاشاتٍ لعرض نسب الاقتراع أولا بأول، ومؤتمر صحفي لرئيس الهيئة عند اغلاق الصناديق، ومؤتمر صحفي ختامي عند اعلان النتائج النهائية.
الى ذلك، دعا متحدثون في جلسة بعنوان“المرأة وأبرز الأدوار”، الأردنيات، عقدت على هامش افتتاح المركز في مدينة الحسين الرياضية، لتعزيز مشاركتها السياسية عبر التوجه لصناديق الاقتراع اليوم، مبينين أن قانوني الانتخاب والأحزاب، منحا فرصة“ذهبية” للمرأة بالمشاركة السياسية.
وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، قالت إن“اللجنة تأتي كجزء من العمل الحكومي المتكامل، بخاصة وأن جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة لتقديم الدعم والإسناد للهيئة المستقلة للانتخاب”.
وأشارت إلى أن التوجيه الملكي الذي تسعى الحكومة لترجمته، هدفه إنجاح هذا الاستحقاق الدستوري الديمقراطي، الذي يُعد محطة أولى لحصد نتائج مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي جاءت على 3 مراحل، ففي الأولى، تأخذ الأحزاب 41 مقعدًا من مقاعد البرلمان الـ20، قبل الذهاب إلى الثانية التي سيمثل الحزبيون فيها نصف عدد أعضاء البرلمان الـ21 المُقبل، وبعدها نمضي للمرحلة الثالثة.
وأشارت إلى أن ما ستفرزه الانتخابات، لن يكون خلاصة التحديث السياسي، بل هو عبارة عن“تمرين مهم” للأحزاب كافة، لتقديم برامج ترتقي إلى مستوى طموح المواطن، داعية لأخذ نظرة فاحصة لما بعد الانتخابات، للبناء عليها مستقبلا، وصولًا إلى مرحلة قطاف ثمار مخرجات لجنة التحديث السياسي.
وأكدت أن مسارات التحديث الثلاثة، وضعت المرأة بصورة جلية في قلب التحديث، فالمرأة شريك أساسي في التحديث والإنجاز، لافتة إلى أن اللجنة الوزارية أطلقت حملة“أنتِ نص البلد”، لتحفيز النساء على المشاركة في الانتخابات.
وبينت بني مصطفى اهمية مشاركة المرأة الإيجابية في الانتخابات في ظل وجود 52 % ممن يحق لهن الانتخاب على جداول الناخبين النهائية، منبهة الى وجوب ألا يكون الاهتمام بالشأن العام موسميًا، وألا يكون الاهتمام بالأحزاب خلال الانتخابات فقط، داعية لاستمرار الاهتمام بالشأن السياسي.
الأمينة العامة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة مها علي، أعربت عن أملها بأن تكون المشاركة في الانتخابات فاعلة من الجميع، بخاصة النساء والشباب، مؤكدة أن قانوني الانتخاب والأحزاب منحا فرصة مهمة جدًا لتعزيز مشاركة المرأة السياسية، لافتة الى أن هناك حضورا نسائيا ملحوظا على صعيد القوائم المحلية والعامة.
وبيّنت العلي أن اللجنة الوطنية تُركز في برامجها وأنشطتها على المرأة، أكانت ناخبة أو مترشحة بما ينسجم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة ورؤية جلالة الملك، مبينة أنها دربت نحو 370 سيدة على القانونين، وإدارة الحملات الانتخابية وغيرها من الموضوعات السياسية، وأن هناك 40 سيدة متدربة مترشحة للانتخابات.
من جهته تحدث رئيس بعثة منظمة المرأة العربية، اللواء رفعت قمصان، عن أهمية مشاركة بعثة المنظمة في مراقبة الانتخابات الأردنية، مشيدًا بالانفتاح الذي توفره الهيئة المستقلة للمراقبين الدوليين.
وجرى عرض كلمة مسجلة للمديرة العامّة لمنظّمة فاديا كيوان، عبر الفيديو تحدثت فيها عما تحمله الانتخابات من رؤية استراتيجية تهدف لتعزيز الديمقراطية في المجتمعات، مؤكدة أن الأردن يخطو خطوات جادة نحو الديمقراطية، ولا سيما أنه يسعى لوضع لبنات متلاحقة في بناء المجتمع الديمقراطي المعاصر.
من ناحيتها، تحدثت عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة د. عبير دبابنة، عن وجود ثقل سياسي حقيقي لأصوات النساء في صناديق الاقتراع، مشيرة إلى أن الهيئة عملت على تمكين المرأة للمشاركة في الأحزاب والانتخاب.
وفي جلسة أخرى حول دور الرقابة المحلية والدولية، أدارها مدير العمليات الانتخابية في الهيئة ناصر حباشنة، أشار مدير مركز راصد لمراقبة الانتخابات د. عامر بني عامر، إلى أنه في الفترة الماضية كان هناك مئات الملاحظات التي وردت للهيئة وتجاوبت مع كثير منها، بصفتها جهة رقابية، تحمل رسالة بخاصة في هذا اليوم، تؤؤكد فيها سيادة القانون في الانتخابات، والمطلوب تعزيزها في مراكز الاقتراع وتنفيذ الإجراءات بصرامة بشأن سرية التصويت، فأي تهاون سيخل بالعملية الانتخابية، وانه اذا ضبط التصويت بسرية، فسيكون هناك تغيير.
ممثل جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات د. أحمد أمين، أشاد بإجراءات الهيئة ودعم الدولة الأردنية لضمان سير العملية الانتخابية بنجاح، معتبرا أن جميع الأطراف شركاء حريصون لعملية انتخابية ناجحة في الأردن.
مفوض الهيئة عمار الحسيني، أشار إلى أن الطعون في الانتخابات ستنظر اليها محكمة التمييز، لافتا الى أنه وقبل القانون الحالي، كانت مسألة الطعون موزعة على محاكم الاستئناف وكان الحمل ثقيلا، لكنها النضر فيها حاليا أصبح من مهام محكمة التمييز.
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