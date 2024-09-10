انتخابات اليوم.. باكورة إصلاح شامل لتحديث المنظومة السياسية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
جهاد المنسي
عمان - يتوجه الأردنيون اليوم إلى مراكز الاقتراع البالغ عددها 1649 مركزًا، حيث سيتوزع فيها 5843 صندوق اقتراع
وفرز، لانتخاب أعضاء مجلس نوابهم العشرين في عمر الدولة، والذي يتشكل من 138 مقعدا، تتنافس فيها 25 قائمة وطنية حزبية على 41 مقعدا، و172 قائمة محلية موزعة على 18 دائرة انتخابية على 97 مقعدا.
سيكون اليوم باكورة إصلاح شامل أوصت به لجنة ملكية عُهد لها تحديث المنظومة السياسية، وتتويج لرؤًى ملكية عبر عنها في الأوراق النقاشية الملكية السبعة، للانتقال لحقبة نهضوية، تحقق للأجيال صناعة قرارها، ومشاركة فاعلة في العملية السياسية بحرية.
وتجري انتخابات
اليوم وفق قانون انتخاب جديد أقره مجلس النواب الماضي، وجاء كتوصية من قبل لجنة ملكية عهد لها جلالة الملك عبدالله الثاني تحديث المنظومة السياسية، حيث أوصت اللجنة بتعديلات دستورية وقانوني انتخاب وأحزاب جديدين.
وبلغ العدد الكلي للناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم 5 ملايين و115 ألفا و219 ناخبا وناخبة، بينهم 2425293 من الذكور و2689926 من الإناث، فيما يبلغ عدد المترشحين الإجمالي ضمن القائمتين العامة (الحزبية) والمحلية ما مجموعه 1634 مترشحا، منهم (697) مترشحا ومترشحة في القوائم العامة بواقع (505) من الذكور و(192) من الإناث، وبلغ عدد المترشحين في الدوائر المحلية 937 مترشحًا، بينهم 747 مترشحًا من الذكور و190 مترشحة من الإناث، ويتواجد ما يقرب من 750 ألف ناخب وناخبة خارج البلاد، ما يعني أن عدد الناخبين المتواجدين في حدود البلاد ما يقرب من 4.5 مليون ناخب وناخبة.
ويشارك بانتخابات اليوم جميع الأحزاب السياسة البالغ عددها 38 حزبا سياسيا، حيث أعلن 36 حزبا عن مشاركتهم ضمن القوائم العامة.
ويتعين على القائمة سواء العامة أو المحلية للفوز بأحد مقاعد مجلس النواب تجاوز نسبة حسم (عتبة) وهي تستخدم لأول مرة في الانتخابات النيابية، وتعرف (العتبة) أو نسبة الحسم باعتبارها الحد الأدنى من الأصوات التي يشترط قانون الانتخاب الحصول عليها من الحزب أو المترشح من عدد المقترعين ليكون له حق المشاركة في الحصول على أحد المقاعد المتنافس عليها في مجلس النواب.
وحددت المادة 49 من قانون الانتخاب الفائزين بالمقاعد النيابية للدوائر الانتخابية المحلية بأن تتجاوز القائمة المحلية الفائزة نسبة الحسم (العتبة) البالغة 7 % من مجموع عدد المقترعين في الدائرة، وتحصل كل قائمة من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) على مقاعد بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع عدد أصوات القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) في الدائرة الانتخابية المحلية إلى عدد المقاعد المخصص للمسار التنافسي فيها.
فيما تقول المادة 50 من قانون الانتخاب“يحدد الفائزون بالمقاعد النيابية للدائرة الانتخابية العامة وفقا لما يلي: أن تتجاوز القائمة الحزبية نسبة الحسم (العتبة) البالغة 2.5 % من مجموع عدد المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة، وتحصل كل قائمة من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) على مقاعد في الدائرة الانتخابية العامة بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع عدد أصوات القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) وإذا لم تصل ثلاث قوائم حزبية على الأقل نسبة الحسم (العتبة) تقوم الهيئة بتخفيض نسبة الحسم بمقدار0.05 % على التوالي حتى يصل عدد القوائم الحزبية الفائزة إلى 3 قوائم كحد أدنى”.
واستكملت الهيئة المستقلة للأحزاب استعداداتها اللوجستية والتنظيمية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وأطلقت منصة خاصة لنشر نتائج الانتخابات النيابية؛ وذلك بعد إغلاق الصناديق الساعة السابعة من مساء اليوم.
وأكدت الهيئة أن جميع مراكز الاقتراع والفرز مهيئة بمستلزمات العملية الانتخابية من أوراق الاقتراع والحبر الخاص إلى المستلزمات الورقية، وتم تدريب وتأهيل اللجان المكلفة بالعمل داخل غرف الاقتراع والفرز وعددهم نحو 45 ألف عامل وعاملة من الكوادر العاملة والمدربة للعمل على التحضير والإعداد ليوم الاقتراع والفرز واستقبال الناخبين.
وشرحت الهيئة طريقة الانتخاب، إذ على الناخب عرض هويته الشخصية للجهات الرسمية على باب مركز الاقتراع والفرز، ليوجهه بعد ذلك المتطوعون المتواجدون إلى غرفة الاقتراع والفرز المدرج اسمه فيها، وعرض الهوية أمام اللجنة ليوقع على المحضر الخاص بسجل الأسماء، ومن ثم يستلم الناخب ورقتين للاقتراع؛ الأولى للدائرة للمحلية والثانية للدائرة العامة، ليقوم بالاقتراع للدائرة المحلية على الورقة المخصص لها، وللدائرة العامة على الورقة المخصص لها، وبعد ذلك يضع الورقتين؛ الأولى في الصندوق الأخضر المخصص للدائرة المحلية، والثانية في الصندوق الأحمر المخصص للدائرة العامة، وبعد ذلك يضع الحبر الانتخابي على إصبعه.
واستكملت كوادر الأمن العام نشر قوتها الأمنية لتأمين الانتخابات النيابية بهدف تعزيز الأمن وإنفاذ القانون بعدالة، لا سيّما ما يتعلق بتوفير مظلة آمنة للانتخابات، ومنع أيّ مظاهر وممارسات خاطئة تهدد أمن وسلامة المواطنين مثل إطلاق العيارات النارية والمواكب المعيقة.
وأنهت الأحزاب السياسية والقوائم المحلية دعايتها الانتخابية ودخلت منذ امس مرحلة الصمت الانتخابي، وخلال فترة الدعاية الانتخابية قدمت القوائم برامجها السياسية والاقتصادية لجمهور الناخبين، وقدم بعضها حلولا لمشاكل ضاغطة سواء اقتصادية أو تنموية أو سياسية أو زراعية وغيرها من المشاكل مثل الفقر والبطالة، والمديونية والصحة والتعليم.
ومن المؤمل وفق مراقبين ومتابعين أن تنتج الانتخابات أحزابا وبرامج سياسية، لديهم قدرة على تشخيص الواقع وتقديم حلول ملموسة قابلة للتنفيذ والتطبيق والتعامل معها، حيث من المؤمل أن يختار الناخب البرنامج الذي يقدم قراءة واضحة وحلولا منطقية يمكن التعامل معها، واختيار المترشح الذي لديه قدرة ومكنة في المراقبة والتشريع.
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