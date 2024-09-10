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انتخابات اليوم.. باكورة إصلاح شامل لتحديث المنظومة السياسية

9/10/2024 12:13:04 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جهاد المنسي عمان - يتوجه الأردنيون اليوم إلى مراكز الاقتراع البالغ عددها 1649 مركزًا، حيث سيتوزع فيها 5843 صندوق اقتراع وفرز، لانتخاب أعضاء مجلس نوابهم العشرين في عمر الدولة، والذي يتشكل من 138 مقعدا، تتنافس فيها 25 قائمة وطنية حزبية على 41 مقعدا، و172 قائمة محلية موزعة على 18 دائرة انتخابية على 97 مقعدا.
سيكون اليوم باكورة إصلاح شامل أوصت به لجنة ملكية عُهد لها تحديث المنظومة السياسية، وتتويج لرؤًى ملكية عبر عنها في الأوراق النقاشية الملكية السبعة، للانتقال لحقبة نهضوية، تحقق للأجيال صناعة قرارها، ومشاركة فاعلة في العملية السياسية بحرية.
وتجري انتخابات اليوم وفق قانون انتخاب جديد أقره مجلس النواب الماضي، وجاء كتوصية من قبل لجنة ملكية عهد لها جلالة الملك عبدالله الثاني تحديث المنظومة السياسية، حيث أوصت اللجنة بتعديلات دستورية وقانوني انتخاب وأحزاب جديدين.
وبلغ العدد الكلي للناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم 5 ملايين و115 ألفا و219 ناخبا وناخبة، بينهم 2425293 من الذكور و2689926 من الإناث، فيما يبلغ عدد المترشحين الإجمالي ضمن القائمتين العامة (الحزبية) والمحلية ما مجموعه 1634 مترشحا، منهم (697) مترشحا ومترشحة في القوائم العامة بواقع (505) من الذكور و(192) من الإناث، وبلغ عدد المترشحين في الدوائر المحلية 937 مترشحًا، بينهم 747 مترشحًا من الذكور و190 مترشحة من الإناث، ويتواجد ما يقرب من 750 ألف ناخب وناخبة خارج البلاد، ما يعني أن عدد الناخبين المتواجدين في حدود البلاد ما يقرب من 4.5 مليون ناخب وناخبة.
ويشارك بانتخابات اليوم جميع الأحزاب السياسة البالغ عددها 38 حزبا سياسيا، حيث أعلن 36 حزبا عن مشاركتهم ضمن القوائم العامة.
ويتعين على القائمة سواء العامة أو المحلية للفوز بأحد مقاعد مجلس النواب تجاوز نسبة حسم (عتبة) وهي تستخدم لأول مرة في الانتخابات النيابية، وتعرف (العتبة) أو نسبة الحسم باعتبارها الحد الأدنى من الأصوات التي يشترط قانون الانتخاب الحصول عليها من الحزب أو المترشح من عدد المقترعين ليكون له حق المشاركة في الحصول على أحد المقاعد المتنافس عليها في مجلس النواب.
وحددت المادة 49 من قانون الانتخاب الفائزين بالمقاعد النيابية للدوائر الانتخابية المحلية بأن تتجاوز القائمة المحلية الفائزة نسبة الحسم (العتبة) البالغة 7 % من مجموع عدد المقترعين في الدائرة، وتحصل كل قائمة من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) على مقاعد بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع عدد أصوات القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) في الدائرة الانتخابية المحلية إلى عدد المقاعد المخصص للمسار التنافسي فيها.
فيما تقول المادة 50 من قانون الانتخاب“يحدد الفائزون بالمقاعد النيابية للدائرة الانتخابية العامة وفقا لما يلي: أن تتجاوز القائمة الحزبية نسبة الحسم (العتبة) البالغة 2.5 % من مجموع عدد المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة، وتحصل كل قائمة من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) على مقاعد في الدائرة الانتخابية العامة بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع عدد أصوات القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) وإذا لم تصل ثلاث قوائم حزبية على الأقل نسبة الحسم (العتبة) تقوم الهيئة بتخفيض نسبة الحسم بمقدار0.05 % على التوالي حتى يصل عدد القوائم الحزبية الفائزة إلى 3 قوائم كحد أدنى”.
واستكملت الهيئة المستقلة للأحزاب استعداداتها اللوجستية والتنظيمية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وأطلقت منصة خاصة لنشر نتائج الانتخابات النيابية؛ وذلك بعد إغلاق الصناديق الساعة السابعة من مساء اليوم.
وأكدت الهيئة أن جميع مراكز الاقتراع والفرز مهيئة بمستلزمات العملية الانتخابية من أوراق الاقتراع والحبر الخاص إلى المستلزمات الورقية، وتم تدريب وتأهيل اللجان المكلفة بالعمل داخل غرف الاقتراع والفرز وعددهم نحو 45 ألف عامل وعاملة من الكوادر العاملة والمدربة للعمل على التحضير والإعداد ليوم الاقتراع والفرز واستقبال الناخبين.
وشرحت الهيئة طريقة الانتخاب، إذ على الناخب عرض هويته الشخصية للجهات الرسمية على باب مركز الاقتراع والفرز، ليوجهه بعد ذلك المتطوعون المتواجدون إلى غرفة الاقتراع والفرز المدرج اسمه فيها، وعرض الهوية أمام اللجنة ليوقع على المحضر الخاص بسجل الأسماء، ومن ثم يستلم الناخب ورقتين للاقتراع؛ الأولى للدائرة للمحلية والثانية للدائرة العامة، ليقوم بالاقتراع للدائرة المحلية على الورقة المخصص لها، وللدائرة العامة على الورقة المخصص لها، وبعد ذلك يضع الورقتين؛ الأولى في الصندوق الأخضر المخصص للدائرة المحلية، والثانية في الصندوق الأحمر المخصص للدائرة العامة، وبعد ذلك يضع الحبر الانتخابي على إصبعه.
واستكملت كوادر الأمن العام نشر قوتها الأمنية لتأمين الانتخابات النيابية بهدف تعزيز الأمن وإنفاذ القانون بعدالة، لا سيّما ما يتعلق بتوفير مظلة آمنة للانتخابات، ومنع أيّ مظاهر وممارسات خاطئة تهدد أمن وسلامة المواطنين مثل إطلاق العيارات النارية والمواكب المعيقة.
وأنهت الأحزاب السياسية والقوائم المحلية دعايتها الانتخابية ودخلت منذ امس مرحلة الصمت الانتخابي، وخلال فترة الدعاية الانتخابية قدمت القوائم برامجها السياسية والاقتصادية لجمهور الناخبين، وقدم بعضها حلولا لمشاكل ضاغطة سواء اقتصادية أو تنموية أو سياسية أو زراعية وغيرها من المشاكل مثل الفقر والبطالة، والمديونية والصحة والتعليم.
ومن المؤمل وفق مراقبين ومتابعين أن تنتج الانتخابات أحزابا وبرامج سياسية، لديهم قدرة على تشخيص الواقع وتقديم حلول ملموسة قابلة للتنفيذ والتطبيق والتعامل معها، حيث من المؤمل أن يختار الناخب البرنامج الذي يقدم قراءة واضحة وحلولا منطقية يمكن التعامل معها، واختيار المترشح الذي لديه قدرة ومكنة في المراقبة والتشريع.

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