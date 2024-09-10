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الداءات الظاهرة والداءات المستترة: تحديات الأمة في العصر الحديث

9/10/2024 12:13:04 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. هاني الضمور في زمن تزدحم فيه التحديات والأزمات، تواجه الأمة مجموعة من الداءات التي تهدد استقرارها وتقدمها. تنقسم هذه الداءات إلى نوعين رئيسيين: الداءات الظاهرة والداءات المستترة. وبينما يعتقد البعض أن الأعداء الخارجيين هم الخطر الأكبر، فإن التجربة التاريخية والمعاصرة تُظهر أن الداءات المستترة قد تكون الأشد فتكاً وتأثيراً على المدى الطويل.
الداءات الظاهرة: عدو معروف وسهل المواجهة
تُعبر الداءات الظاهرة عن تلك المشاكل التي تكون واضحة ومباشرة، مثل العدوان الخارجي، والتهديدات الأمنية، والصراعات المسلحة. هذه الداءات يمكن تحديدها بسهولة وغالباً ما تتوحد الأمة في مواجهتها. وجود عدو خارجي ملموس يجعل من السهل تجنيد الجهود والموارد للدفاع والتصدي. فعندما يكون التهديد واضحاً، تتعزز الوحدة الوطنية ويتكاتف الجميع لمواجهته.
الداءات المستترة: تهديد داخلي خفي أما الداءات المستترة، فهي تلك التي تنبع من داخل الأمة نفسها، مثل الفساد، والانقسامات الداخلية، والتبعية الفكرية والثقافية للغرب. هذه الداءات أكثر خطورة لأنها خفية وتؤثر على الهوية والثقافة والقيم الأساسية للمجتمع. يتسلل الفساد إلى مؤسسات الدولة، مما يؤدي إلى تآكل الثقة وتراجع الكفاءة. والانقسامات الداخلية تضعف النسيج الاجتماعي وتؤدي إلى تفكك الوحدة الوطنية.
المستغربون والمستشرقون.. وجهان لعملة واحدة؟
في هذا السياق، يظهر دور المستغربين والمستشرقين بشكل جلي. فالمستغربون، الذين يتبنون العادات والتقاليد الغربية، قد يؤثرون على مناهج التعليم والثقافة العامة بطريقة غير ملحوظة. يعتقد البعض أن تأثيرهم أقل ضرراً من تأثير المستشرقين، الذين يدرسون الأمة بعينٍ خارجية ويسعون لفرض رؤى ونظريات قد لا تتناسب مع السياق المحلي.
لكن الحقيقة هي أن كليهما يشكل تهديداً إذا لم يتم التعامل معه بحذر. المستغربون، بكونهم جزءاً من النسيج الاجتماعي، قد يكونون أكثر قدرة على تغيير الهوية من الداخل، بينما المستشرقون يقدمون تحديات تأتي من الخارج، وقد تُقابل بمقاومة أكبر.
الحل: وعي واستراتيجية شاملة
لمواجهة هذه الداءات، يجب أن تكون هناك استراتيجية شاملة تعتمد على الوعي والتخطيط طويل الأمد. يجب تعزيز الهوية الوطنية والثقافة المحلية من خلال التعليم والإعلام، والاهتمام ببناء مؤسسات قوية وشفافة تستطيع مواجهة الفساد والانقسامات. كما يجب أن يكون هناك حوار مستمر بين مختلف فئات المجتمع لتعزيز الوحدة والتماسك.
في النهاية، الداءات الظاهرة والمستترة كلاهما يشكلان تحدياً كبيراً للأمة. التعامل مع هذه الداءات يتطلب وعياً جماعياً وجهوداً منسقة للتصدي للمشاكل الظاهرة والمستترة على حد سواء. تحقيق التوازن بين مواجهة التهديدات الخارجية وتعزيز الجبهة الداخلية هو السبيل الأمثل لضمان استقرار وتقدم الأمة في العصر الحديث.

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