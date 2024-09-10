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الصفدي يترأس اجتماع اللجنة الوزارية العربية في القاهرة غدا

9/10/2024 12:13:04 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يبدأ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، زيارة عمل إلى القاهرة يترأس خلالها اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس المحتلة، الذي سيعقد في مقر جامعة الدول العربية يوم غد.
كما يشارك الصفدي في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية 162 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، واجتماع لجنة الاتصال العربية الوزارية للحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل لحل شامل للأزمة السورية.

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