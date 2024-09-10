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الصفدي يعقد الثلاثاء لقاءات ثنائية مع وزراء الخارجية العرب

9/10/2024 12:13:04 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطي، خلال لقائهما الاثنين في القاهرة، الحرص على إدامة التنسيق والتشاور حيال القضايا والتطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة.
وشدد الوزيران، في اللقاء الذي عقد في قصر التحرير، على أهمية تكثيف وتركيز الجهود الدبلوماسية والسياسية الهادفة لوقف الحرب في غزة.

وأكد الصفدي دعم الأردن لجهود جمهورية مصر العربية، إلى جانب قطر، والولايات المتحدة الأميركية، للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء قطاع غزة.

وخلال تناولهما لأجندة اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية الذي سيعقد الثلاثاء، توافق الوزيران على أهمية أن تكون المشاورات والتوافقات بين وزراء الخارجية العرب منصبة على أولوية القضية الفلسطينية، والأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، في ظل الاعتداءات الإسرائيلية العدوانية على الشعب الفلسطيني الشقيق، وما ينتجه من معاناة وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

وجدد الوزيران التحذير من أن ما تشهده المنطقة من تصعيد ينذر بالخطر واحتمالية انزلاق الأوضاع نحو صراع شامل، لا سيما في ظل التصعيد الإسرائيلي الأخير، مشددين على ضرورة تكثيف الجهود للحيلولة دون ذلك وإيقاف تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية نحو الكارثة.

وفي هذا الصدد، شدد الوزيران على أن وقف العدوان على غزة، وإنهاء المأساة الإنسانية التي تسبب فيها تشكل الخطوة الأولى نحو التهدئة المطلوبة، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكدا ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وبما يعالج جذور الصراع في المنطقة، واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة على أساس حل الدولتين، سبيلاً وحيداً لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وسيعقد وزير الخارجية وشؤون المغتربين، يوم الثلاثاء، سلسلة لقاءات ثنائية ويشارك في اجتماعات متعددة الأطراف مع وزراء الخارجية العرب، على هامش الدورة العادية 162 لمجلس جامعة الدول العربية، التي تستهدف تعزيز الجهود المبذولة للتعامل مع التحديات الكبيرة التي تعانيها المنطقة.

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