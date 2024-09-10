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رياح التضخم تجري لصالح أشرعة ترامب نحو الرئاسة الأميركية

9/10/2024 12:12:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الولايات المتحدة - فيما أظهرت استطلاعات حديثة تقارباً بين المترشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب، ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس، قال محللون إن ترامب يحقق مكاسب من مسألة التضخم التي تقلق الناخبين الأميركيين وتلعب دورا مهما في ميل الناخب لصالح من يعد بمحاربتها وهو ترامب.
فقد بين استطلاع جديد أجرته شبكة "إي بي سي نيوز" مع "YouGov" بين 3 و6 الشهر الحالي، أن ترامب أفضل في مجال مكافحة التضخم من هاريس.
كما أظهر الاستطلاع تقارباً بين المترشحين في ولايات بنسلفانيا وميتشغان وويسكونسن.
ويظهر الاستطلاع أن المترشح الجمهوري يحظى بدعم من الناخبين الذين لا يعتقدون أنهم في وضع مالي جيد منذ جائحة كورونا، لاسيما الناخبين غير الجامعيين والناخبين البيض الذين يشكلون مجموعة حاسمة دائما في هذه الولايات.
ويعتقد الكثيرون أن الفرص المتاحة لأفراد الطبقة العاملة على وجه التحديد سوف تكون أفضل مع ترامب، على خلاف من هاريس التي يرى محللون أنها تتمتع بمكانة أفضل قليلاً من ترامب لجهة الاهتمام بمصالح الطبقة المتوسطة، خاصة أنه يُنظر إلى ترامب على أنه أكثر ميلاً إلى مراعاة مصالح الأثرياء في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وينظر الى بعض الولايات على أنها باهظة التكاليف في قطاع المساكن على نطاق واسع وينظر إلى هاريس على أنها تتبنى سياسات من شأنها أن تجعله أكثر تكلفة.
كذلك، يعتقد معظم الناخبين البيض غير الجامعيين أن المترشحة الديمقراطية ستهتم بمصالح السود واللاتينيين أكثر من البيض.
وبينما تتمتع هاريس بميزة قوية تتمثل في النظر إليها على أنها تحاول مساعدة مصالح العمال النقابيين، إلا أن نسب التأييد بينها وبين ترامب وسط الأسر النقابية متقاربة جدا.
مما يشير إلى أن هؤلاء الناخبين سيتخذون قرار التصويت لأحد المترشحين يوم الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر)، بناءً على عوامل تتجاوز القضايا المتعلقة بالنقابات.
وسط تلك المعطيات تبقى نقطة مهمة تلعب لصالح هاريس، فهي تتفوق على ترامب من حيث إثارتها للحماسة بين الحزبيين، إذ يشعر الديمقراطيون بحماس أكبر مقارنة بالجمهوريين!
وكان استطلاع أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" وكلية سيينا، أظهر أمس أن ترامب يتقدم على هاريس بنسبة 48 % مقابل 47 %، ضمن هامش الخطأ الذي بلغ 3 نقاط مئوية ولم يتغير إلى حد كبير عن استطلاع سابق أجري أواخر تموز (يوليو) بعد أن تخلى الرئيس جو بايدن عن محاولة إعادة انتخابه.
فيما تماهت النتائج بينهما إلى حد بعيد في الولايات السبع المتأرجحة التي ستقرر الانتخابات الرئاسية وهي (أريزونا، جورجيا، ميتشيغان، بنسلفانيا، ويسكونسن، فلوريدا وأوهايو).
إلى ذلك يبدو أن المترشحة الديمقراطية هاريس تستعد بقوة لمواجهة خصمها الجمهوري الشرس دونالد ترامب في مناظرة اليوم ينظر اليها في الولايات المحتحدة على أنها تاريخية.
ويبدو أن المتنافسين يراجعان ويدرسان تكتيكاتهما في مواجهة بعضهما بعضا في أول لقاء مباشر بينهما اليوم.
فمنذ أيام، تتدرب هاريس على المناظرة مع فريق من المستشارين في فندق تاريخي وسط مدينة بيتسبرغ، مركزة على تحسين إجاباتها التي ستستغرق دقيقتين، حسب قواعد المناظرة.
وتضع السيدة الستينية أفكارها والنقاط التي سترد بها على خصمها على أوراق من أجل الاستعداد لتفنيد أي فكرة يطرحها ترامب متحديا.
أما المترشح الجمهوري الذي خفف من أهمية تلك الاستعدادات، معتبرا أنه لا داعي لها، رغم أن حملته أكدت العكس، فيبدو أنه يعتمد على عنصر المفاجأة.
إذ يرى أنه بمجرد الصعود إلى منصة المناظرة التي ستعقد في مركز الدستور الوطني بفيلادلفيا سيدرك ما يجب عليه فعله.
فقد قال خلال لقاء مع المذيع شون هانيتي على قناة "فوكس نيوز": "يمكنك أن تخوض المناظرة بكل الإستراتيجيات التي تريدها، لكن عليك أن تستشعرها أثناء سير المواجهة".
ثم استشهد ترامب بقول للملاكم السابق مايك تايسون، الذي قال: "كل شخص لديه خطة حتى يتلقى لكمة في وجهه".
إذاً يتسلح ترامب المتمرس بالمناظرات بعنصر المفاجأة، ليرد بحسب ما يتطلبه الموقف في حينه.
أما هاريس فتعول على إستراتيجية كشف خصمها، وجعله "يخرج من ثيابه"، ويظهر حقيقة شخصيته المتفلتة.
كما ستركز على إظهاره كمترشح غير جاد لتولي المنصب الأرفع في البلاد.
كذلك، ستركز على سجله "الإجرامي" والملاحقات القضائية التي تعرض لها على مر السنوات الماضية، وفق ما أفادت العديد من وسائل الإعلام الأميركية.
لتبقى كلمة الفصل في النهاية إلى الناخبين والمشاهدين، لاسيما مع تعادل المترشحين في نسب التأييد في الولايات المتأرجحة، وفق آخر استطلاعات الرأي.-(وكالات)

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