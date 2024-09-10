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أنباء عن تعديلات في مقترح الصفقة وحماس تحذر الاحتلال من تعطيلها

9/10/2024 12:12:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم - فيما نقلت صحيفة هآرتس العبرية عن مصادر أن مدير المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) أجرى محادثات مع إسرائيل وقطر ومصر لتعديل تفاصيل مقترح صفقة تبادل الأسرى، أكدت حركة حماس أن إسرائيل هي من تعطل إبرام الصفقة، وطالبت بالضغط عليها.
كما نقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي كبير قوله إن إدارة الرئيس جو بايدن انزعجت بشدة من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن بقاء الجيش في محور فيلادلفيا.
وأشار المسؤول إلى أن فرص التوصل إلى اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كانت منخفضة بالفعل، لكن نتنياهو قلل منها بشكل أكبر بعد تصريحاته.
وأضاف المسؤول أنه سيكون من الصعب جدا التوصل إلى حل وسط بشأن محور فيلادلفيا بعد تصريحات نتنياهو.
وقال المسؤول الأميركي إن حماس تدرك أن الممر أصبح رمزا ولن تكون في عجلة من أمرها للتنازل عنه، وأشار إلى أن نتنياهو ورئيس المكتب السياسي لحماس يحيى السنوار ليسا حريصين على إبرام صفقة في الوقت الحالي، كما نقلت الصحيفة.
ولفت المسؤول الأميركي إلى أنه رغم أجواء التشاؤم فإن الإدارة الأميركية تواصل العمل على المقترح وجَسْر الخلافات.
من ناحية ثانية، قال زعيم حزب معسكر الدولة بيني غانتس إنه نقل لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال لقائهما في واشنطن تقديره لالتزام الإدارة الأميركية بتأمين صفقة الأسرى الإسرائيليين.
وأضاف غانتس في تدوينة على منصة إكس أن صفقة الأسرى الحالية تحظى بدعم واسع النطاق من الكنيست والجمهور الإسرائيلي.
وكتب الوزير المستقيل من مجلس الحرب الإسرائيلي الذي حُلّ لاحقا أنه بعد أشهر من رفض حماس فإنه يتوقع من العالم أن يدعم جهود إسرائيل لتكثيف الضغوط المدنية والعسكرية في غزة.
في المقابل، قالت حماس إن ما يروجه الاحتلال ومصادر أميركية عن مطالب جديدة لحماس "كذب وتهرب من مسؤوليتهم عن تعطيل المفاوضات".
وحذرت حماس من اعتبار شروط نتنياهو الجديدة نقطة للتفاوض والعودة إلى المربع الأول، وهددت بأنه إذا "لم يتم الضغط على نتنياهو وإلزامه بما تم الاتفاق عليه فلن يرى أسرى الاحتلال النور".
وأكدت الحركة على مطالبها بوقف العدوان بشكل دائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة.
وبشأن الجمود في مفاوضات صفقة تبادل بين المقاومة الفلسطينية وكيان الاحتلال الوصول الى طريق مسدود قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أمس، إن إسرائيل تنشر "أكاذيب" للتذرع بعدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار بقطاع غزة وتبادل أسرى، وندد بما وصفها بـ"سياسات استفزازية".
وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة مع نظيره الدنماركي لارس لوكه راسموسن أمس، ردا على سؤال لأحد الصحفيين، بأن "إسرائيل تنشر أكاذيب تستهدف لفت الانتباه عن (عدم) التوصل إلى صفقة تبادل أسرى في غزة وتنفيذ وقف إطلاق النار بالقطاع".
وتابع: "أنفقنا مبالغ ضخمة لإنشاء سياج أمني وتدمير الأنفاق عند الحدود مع قطاع غزة".
وشدد على أنه "كلما اقتربنا من اتفاق في غزة، نواجه "سياسات استفزازية" لا تستهدف سوى مزيد من التصعيد".
وفيما لم يوضح عبد العاطي ما قصده بـ"الأكاذيب"، الا أن القاهرة كانت أعلنت قبل أسبوع رفضها تصريحا لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن تهريب أسلحة من مصر إلى غزة عبر أنفاق أسفل محور فيلادلفيا الحدودي.
واعتبرت مصر أن تصريح نتنياهو محاولة لعرقلة الوساطة المصرية القطرية الأميركية للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة للشهر الحادي عشر.
ويصر نتنياهو على استمرار احتلال محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر، وهو ما ترفضه القاهرة وحماس، ويعطل التوصل إلى اتفاق.
وفي آخر تصريحاته قال نتنياهو أنه يرفض الوساطة المصرية في مفاوضات
تبادل الاسرى بسبب معارضتها لبقاء قوات جيش الاحتلال في معبر رفح ومحور "فيلادلفيا"، والمنسجم مع الموقف الفلسطيني.
وبرر "نتنياهو" مطلب استبعاد دور القاهرة من المفاوضات في المرحلة المقبلة بسبب ضغوطها عليه للخروج من محور "فيلادلفيا"، ورفض بقاء جيش الاحتلال عند معبر رفح، وفق صحيفة "معاريف" بالكيان المحتل.
وانتقدت بعض الأوساط السياسية والأمنية بالكيان المحتل مطلب "نتنياهو"، معتبرة أن تمسك الأخير بشرط بقاء جيش الاحتلال في محور "فيلادلفيا" على الحدود بين غزة ومصر يعرقل التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة "حماس".
ووجهت عائلات أسرى الاحتلال في غزة الاتهام مرارًا لنتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق من أجل ضمان بقائه السياسي، بينما ما تزال التظاهرات الحاشدّة تطالبه بإبرام "صفقة" لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة.
ووصلت مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة إلى مرحلة حرجة، جراء إصرار "نتنياهو" على مواصلة حرب الإبادة الجماعية على القطاع، وعدم الانسحاب من محوري "نتساريم" و"فيلادلفيا"، وسط وجنوب القطاع، بينما تتمسك "حماس" بإنهاء العدوان وعودة النازحين وانسحاب الاحتلال من كامل القطاع.
ويتهم مسؤولون أمنيون ومعارضون وعائلات الأسرى نتنياهو منذ أشهر بعرقلة إبرام اتفاق مع حماس؛ خشية انهيار ائتلافه الحاكم وفقدانه منصبه، ويطالبونه بالاستقالة.
ويهدد وزراء اليمين المتطرف، وبينهم وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها إذا قبلت باتفاق ينهي الحرب.
ووصلت مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة في ضوء ذلك إلى مرحلة حرجة، جراء إصرار نتنياهو على مواصلة الحرب على القطاع، وعدم الانسحاب من محوري نتساريم وفيلادلفيا وسط وجنوبي القطاع، بينما تتمسك حماس بإنهاء الحرب وعودة النازحين والانسحاب الإسرائيلي من كامل القطاع.
وبدعم أميركي تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.-(وكالات)

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