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نتنياهو يحرض وزراءه على تفجير الأوضاع بالضفة

9/10/2024 12:12:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان - يدفع رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، المنطقة للتصعيد، بوضع العراقيل بأي فرصة لتمرير صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، فضلاً عن تحريض وزرائه على تفجير الأوضاع بالضفة الغربية المحتلة.
يأتي ذلك بالتزامن مع تكرار الاحتلال لموقفه المناهض لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، أسوة بتصريح الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال، "بتسلئيل سموتريتش"، الذي قال فيه إن مهمة حياته بناء "أرض إسرائيل" وإحباط إقامة دولة فلسطينية"، من شأنها أن تعرض الكيان المُحتل للخطر، وفق مزاعمه.
ولذلك الغرض؛ يرى المتطرف "سموتريتش"، زعيم حزب "الصهيونية الدينية" عبر منصة "إكس"، ضرورة زيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية، بزعم أنها "مسألة وطنية ووجودية" بالنسبة للكيان الصهيوني.
وأكد، في نفس الوقت، مواصلة القتال حتى القضاء على حركة "حماس"، مشيراً إلى أنهم يبذلون قصارى جهودهم لإعادة الأسرى، غير أن ذلك لن يؤدي بهم إلى انتحار جماعي، حسب تعبيره.
يُشار إلى أن دولة فلسطين عضو لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، وفق قرار الجمعية العامة للمنظمة في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2012.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في أيار (مايو) الماضي، وبأغلبية 143 صوتاً ومعارضة 9 وامتناع 25 عن التصويت، قراراً يدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب، فيما رفض الاحتلال القرار حينها.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنها تنظر بخطورة بالغة إلى حملات التحريض الممنهجة من الاحتلال لتصعيد حرب الإبادة الجماعية والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك تفجير الأوضاع بالضفة الغربية وتعميق الاستعمار، والاستيلاء على الأراضي لاستكمال جرائم ضمها وفرض السيادة الصهيونية عليها، بهدف تقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وعاصمتها القدس المحتلة.
ونددت "الخارجية الفلسطينية"، في تصريح لها أمس، بتفاخر المتطرف "سموتريتش" بأن "مهمته إحباط دولة فلسطينية"، والتهديدات التي أطلقها وزير الخارجية بالكيان المحتل "كاتس" بحل وتفكيك السلطة الفلسطينية وفرض المزيد من الإجراءات العقابية عليها.
ورأت أن ذلك يعبّر عن عقلية الاستعمار الإحلالي العنصري وثقافة "البلطجة" والإرهاب السياسي، بحجة السعي الفلسطيني إلى استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية، والمطالبة بإجراءات عملية لتنفيذه.
وقالت إن التهديدات العنصرية ضد السلطة الفلسطينية تترافق مع إجراءات عقابية أحادية الجانب وغير قانونية ضد الشعب الفلسطيني في استهداف للكل الفلسطيني لتصفية القضية الفلسطينية.
وأشارت إلى أن هذه التهديدات تعبير عن أزمات حكومة الاحتلال وإفلاسها السياسي وعزلتها الدولية، ومحاولة تصديرها إلى الجانب الفلسطيني، ومحاولة استغلال ظروف حرب الإبادة والتهجير لتنفيذ أكبر عدد ممكن من مخططات الاحتلال الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين وشعبها.
وأكدت "الخارجية الفلسطينية" مجدداً أن السلطة الفلسطينية هي تجسيد مبدئي للدولة الفلسطينية وتستمد شرعيتها من إرادة الشعب الفلسطيني في الصمود والثبات والتمسك بالحرية والاستقلال، وهي نتاج مباشر للشرعية الدولية وليست رهينة لدى الاحتلال وعصاباته.
وقالت إنها تتابع باهتمام كبير هذه القضية مع مختلف الدول ومكونات المجتمع الدولي لشرح وفضح أبعاد مخططات الاحتلال الراهنة، بما في ذلك حرب الاحتلال الشرسة على السلطة وقيادتها، باعتبارها الشرعية الفلسطينية وعنوان نضال الشعب الفلسطيني وصموده وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.
ودعت المجتمع الدولي بالتعامل بمنتهى الجدية مع تلك التهديدات والاعتداءات اليومية واسعة النطاق التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وأرض وطنه، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية التي يرفضها القانون الدولي لحمايته وتنفيذ الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية.
وفي الأثناء؛ يواصل الاحتلال عدوانه الهمجي ضد قطاع غزة، الذي أدى لارتقاء أكثر من 135 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
يأتي ذلك في وقت تبددت فيه أحلام آلاف الطلاب في قطاع غزة بالعودة إلى مقاعد الدراسة، فيما انطلق العام الدراسي الجديد في الضفة الغربية والقدس.
وقالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إن أكثر من 630 ألف طالب وطالبة حرموا من التعليم في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، والدراسة لا تزال معطلة جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع.
وأضافت الوزارة أن أكثر من 10 آلاف طالب استشهدوا وأصيب 15 ألفا بجراح جراء حرب الإبادة الإسرائيلية.
كما حرم 39 ألف طالب من التقدم لامتحان الثانوية العامة مع انتهاء العام الدراسي الماضي، وحرم 58 ألف طفل من فرحة الالتحاق بالصف الأول مع بداية العام الجديد.
واستشهد خلال الحرب أكثر من 400 معلم ومعلمة، وأفادت الوزارة بأن 90 % من مدارس وجامعات قطاع غزة تعرضت لأضرار جسيمة.

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