أنباء عن إصابة جنود إسرائيليين في عملية دهس على الحدود مع مصر

أنباء عن إصابة جنود إسرائيليين في عملية دهس على الحدود مع مصر
التاريخ
9/10/2024 12:12:48 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اعلنت وسائل إعلام عبرية مساء الاثنين عن أنباء أولية باصابة عدد من الجنود الإسرائيليين دهسا على الحدود مع مصر.
واضافت ان عملية الدهس حصلت أثناء محاولة إحباط عملية تهريب على الحدود مع مصر
واكدت الأنباء عن وقوع حادث إطلاق نار على الحدود بين إسرائيل ومصر.
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