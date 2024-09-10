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أنباء عن إصابة جنود إسرائيليين في عملية دهس على الحدود مع مصر

9/10/2024 12:12:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعلنت وسائل إعلام عبرية مساء الاثنين عن أنباء أولية باصابة عدد من الجنود الإسرائيليين دهسا على الحدود مع مصر.
واضافت ان عملية الدهس حصلت أثناء محاولة إحباط عملية تهريب على الحدود مع مصر
واكدت الأنباء عن وقوع حادث إطلاق نار على الحدود بين إسرائيل ومصر.

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