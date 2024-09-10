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أنباء أولية عن إصابة جنود إسرائيليين دهسا على الحدود المصرية

9/10/2024 12:12:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وسائل إعلام عبرية إن هناك أنباء أولية عن إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين دهسًا على الحدود مع مصر.
وأضافت أن عملية الدهس حصلت أثناء محاولة إحباط عملية تهريب على الحدود مع مصر.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أنباء عن وقوع حادث إطلاق نار على الحدود مع مصر.

وقالت "هيئة البث الإسرائيلية" إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أحبط محاولة تهريب مخدرات على الحدود المصرية، وحدث إطلاق نار ومحاولة لدهس جنود.

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