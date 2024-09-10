أنباء أولية عن إصابة جنود إسرائيليين دهسا على الحدود المصرية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وسائل إعلام
عبرية إن هناك أنباء أولية عن إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين دهسًا على الحدود
مع مصر.
وأضافت أن عملية الدهس
حصلت أثناء محاولة إحباط عملية تهريب على الحدود مع مصر.
وأشارت وسائل إعلام
عبرية إلى أنباء عن وقوع حادث إطلاق نار على الحدود مع مصر.
وقالت "هيئة البث
الإسرائيلية" إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أحبط محاولة تهريب مخدرات
على
الحدود المصرية، وحدث إطلاق نار ومحاولة لدهس جنود.
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