إطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة الذين احتجزهم الاحتلال بغزة

إطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة الذين احتجزهم الاحتلال بغزة
التاريخ
9/10/2024 12:12:48 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد المفوض العام
لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إطلاق سراح موظفي الأمم
المتحدة الذين احتجزهم الاحتلال في غزة.
وقال المفوض العام إن جيش
الاحتلال الإسرائيلي أوقف تحت تهديد السلاح قافلة متجهة إلى شمال غزة 8 ساعات رغم
التنسيق.
وأشار إلى أن الحادثة
ضمن سلسلة انتهاكات ضد موظفين أمميين يجب حمايتهم وتمكينهم من واجبهم وفق القانون.
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