Tuesday, 10 September 2024 09:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة الذين احتجزهم الاحتلال بغزة

9/10/2024 12:12:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة الذين احتجزهم الاحتلال في غزة.
وقال المفوض العام إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أوقف تحت تهديد السلاح قافلة متجهة إلى شمال غزة 8 ساعات رغم التنسيق.

وأشار إلى أن الحادثة ضمن سلسلة انتهاكات ضد موظفين أمميين يجب حمايتهم وتمكينهم من واجبهم وفق القانون.

MENAFN10092024000072011014ID1108655169

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث