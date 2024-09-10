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انتشال 65 نازحا بين شهيد وجريح في مجزرة المواصي

9/10/2024 12:12:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة الرائد محمود بصل، فجر اليوم الثلاثاء، إن 65 نازحا تم انتشالهم بين شهيد وجريح في مجزرة مواصي خان يونس، وإن عمليات الانتشال مستمرة.
وأضاف أن الغارات استهدفت تجمعا لخيام النازحين مكونا من 20 خيمة على الأقل مأهولة بالسكان في منطقة ادعى الاحتلال أنها إنسانية.

وتابع بصل أن الغارات العنيفة خلفت 3 حفر كبيرة، حيث كانت الصواريخ المستخدمة ارتجاجية ثقيلة.

وأردف أن عددا من الشهداء دفن في الأرض، فيما تواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني صعوبة كبيرة بانتشال الشهداء وسط انعدام الإمكانيات وعدم وجود مصدر ضوء.

وأشار المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة إلى حدوث هلع كبير بين السكان في المنطقة المحيطة بعد أن كانوا نياما ويعتقدون أنهم آمنون، واصفا الحدث بأنه صعب للغاية، "والتقديرات أننا أمام واحدة من أبشع المجازر في هذه الحرب المسعورة".

واستكمل: عمليات الإنقاذ مستمرة والجهود المبذولة كبيرة.

وشدد على أن الاحتلال أصبح يتجرأ على مثل هذه المجازر في ظل صمت تام لمؤسسات العالم عن جرائمه السابقة.

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