انتشال 65 نازحا بين شهيد وجريح في مجزرة المواصي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال المتحدث باسم
الدفاع المدني في قطاع غزة الرائد محمود بصل، فجر اليوم الثلاثاء، إن 65 نازحا تم
انتشالهم بين شهيد وجريح في مجزرة مواصي خان يونس، وإن عمليات الانتشال مستمرة.
وأضاف أن الغارات
استهدفت تجمعا لخيام النازحين مكونا من 20 خيمة على الأقل مأهولة بالسكان في منطقة
ادعى الاحتلال أنها إنسانية.
وتابع بصل أن الغارات
العنيفة خلفت 3 حفر كبيرة، حيث كانت الصواريخ المستخدمة ارتجاجية ثقيلة.
وأردف أن عددا من
الشهداء دفن في الأرض، فيما تواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني صعوبة كبيرة
بانتشال الشهداء وسط انعدام الإمكانيات وعدم وجود مصدر ضوء.
وأشار المتحدث باسم
الدفاع المدني في غزة إلى حدوث هلع كبير بين السكان في المنطقة المحيطة بعد أن
كانوا نياما ويعتقدون أنهم آمنون، واصفا الحدث بأنه صعب للغاية، "والتقديرات
أننا أمام واحدة من أبشع المجازر في هذه الحرب المسعورة".
واستكمل: عمليات
الإنقاذ مستمرة والجهود المبذولة كبيرة.
وشدد على أن الاحتلال
أصبح يتجرأ على مثل هذه المجازر في ظل صمت تام لمؤسسات العالم عن جرائمه السابقة.
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