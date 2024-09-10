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تسببت بحُفر عمقها 9 أمتار.. هذه مواصفات الصواريخ التي استخدمها الاحتلال بمجزرة المواصي

9/10/2024 12:12:47 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، مجزرة جديدة في قطاع غزة، حيث شنت غارة جوية عنيفة استهدفت منطقة خيام النازحين في مواصي خان يونس، جنوب غرب القطاع.
وأسفرت المجزرة التي وقعت بالقرب من مستشفى البريطاني بمدخل منطقة المواصي، عن استشهاد 40 فلسطينيا وإصابة العشرات، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، في حين ما يزال عدد كبير أيضا من المواطنين الفلسطينيين في عداد المفقودين.

وقال الدفاع المدني في غزة، "إننا أمام واحدة من أبشع المجازر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة"، وإن "هناك عائلات كاملة اختفت بين الرمال بفعل الصواريخ الارتجاجية".

وأشار إلى أن طيران الاحتلال استخدم صواريخ ارتجاجية ثقيلة في الغارات على خيام النازحين.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الصواريخ التى استخدمها الاحتلال في مجزرة المواصي من سلالة MK التي تزن 2000 رطل.

ووفقًا لتقارير صحفية ومحلية، استُخدمت في الهجوم خمسة صواريخ تسببت بدمار شامل للخيام وحُفَر بعمق تسعة أمتار في الأرض، ما زاد من صعوبة جهود فرق الإنقاذ والطواقم الطبية في الوصول إلى الضحايا.

وتشهد المنطقة حالة من الفوضى، مع تواجد مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية التي تحلق فوق الموقع، وسط انقطاع كامل للتيار الكهربائي والحرائق الناجمة عن القصف.

وقال شهود عيان ومسعفون من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الطواقم الطبية تواجه تحديات كبيرة في انتشال الجثث والمصابين بسبب الدمار الهائل والحفر العميقة.

وأضافوا أن عددًا كبيرًا من سيارات الإسعاف نقلت الشهداء والمصابين إلى المستشفيات الميدانية والمراكز الطبية القريبة، في حين تواصل فرق الإنقاذ البحث عن المفقودين.

يأتي هذا القصف في إطار العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، حيث يتعرض القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لغارات مكثفة من قبل جيش الاحتلال، في ظل ظروف إنسانية كارثية. (وكالات)

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