تسببت بحُفر عمقها 9 أمتار.. هذه مواصفات الصواريخ التي استخدمها الاحتلال بمجزرة المواصي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتكبت قوات الاحتلال
الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، مجزرة جديدة في قطاع غزة، حيث شنت غارة جوية عنيفة
استهدفت منطقة خيام النازحين في مواصي خان يونس، جنوب غرب القطاع.
وأسفرت المجزرة التي
وقعت بالقرب من مستشفى
البريطاني بمدخل منطقة المواصي، عن استشهاد 40 فلسطينيا
وإصابة العشرات، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، في حين ما يزال عدد كبير أيضا
من المواطنين الفلسطينيين في عداد المفقودين.
وقال الدفاع المدني في
غزة، "إننا أمام واحدة من أبشع المجازر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع
غزة"، وإن "هناك عائلات كاملة اختفت بين الرمال بفعل الصواريخ
الارتجاجية".
وأشار إلى أن طيران
الاحتلال استخدم صواريخ ارتجاجية ثقيلة في الغارات على خيام النازحين.
وبحسب وسائل إعلام
محلية، فإن الصواريخ التى استخدمها الاحتلال في مجزرة المواصي من سلالة MK التي تزن 2000 رطل.
ووفقًا لتقارير صحفية
ومحلية، استُخدمت في الهجوم خمسة صواريخ تسببت بدمار شامل للخيام وحُفَر بعمق تسعة
أمتار في الأرض، ما زاد من صعوبة جهود فرق الإنقاذ والطواقم الطبية في الوصول إلى
الضحايا.
وتشهد المنطقة حالة من
الفوضى، مع تواجد مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية التي تحلق فوق الموقع، وسط
انقطاع كامل للتيار الكهربائي والحرائق الناجمة عن القصف.
وقال شهود عيان ومسعفون
من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الطواقم الطبية تواجه تحديات كبيرة في
انتشال الجثث والمصابين بسبب الدمار الهائل والحفر العميقة.
وأضافوا أن عددًا
كبيرًا من سيارات الإسعاف نقلت الشهداء والمصابين إلى المستشفيات الميدانية
والمراكز الطبية القريبة، في حين تواصل فرق الإنقاذ البحث عن المفقودين.
يأتي هذا القصف في
إطار العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، حيث يتعرض القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لغارات مكثفة من قبل
جيش الاحتلال، في ظل ظروف إنسانية كارثية. (وكالات)
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