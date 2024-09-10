Tuesday, 10 September 2024 09:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ما حقيقة وقوع حدث أمني على الحدود المصرية؟

9/10/2024 12:12:34 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نفى مصدر مصري رفيع المستوى، ليل الاثنين، وقوع أي حوادث على الحدود المصرية.
وأكد المصدر في تصريحات تلفزيونية، أنه لا صحة لما تداولته وسائل إعلام عبرية بشأن حادث إطلاق نار على الحدود مع مصر، موضحاً أن ما حدث هو عملية تبادل إطلاق نار بين قوة من حرس الحدود الإسرائيلي ومجموعة من المهربين في صحراء النقب.

وكانت وسائل إعلام عبرية قالت إن هناك أنباء أولية عن إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين دهسًا على الحدود مع مصر.

وأضافت في وقت سابق من مساء الاثنين، أن عملية الدهس حصلت أثناء محاولة إحباط عملية تهريب على الحدود مع مصر.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أنباء عن وقوع حادث إطلاق نار على الحدود مع مصر.

وقالت "هيئة البث الإسرائيلية" إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أحبط محاولة تهريب مخدرات على الحدود المصرية، وحدث إطلاق نار ومحاولة لدهس جنود.

يذكر أن مدينة طابا المصرية شهدت يوم الجمعة قبل الماضي، شجارا بين مصريين وإسرائيليين داخل أحد الفنادق، وكشفت مصادر أمنية مصرية أن الحادثة أسفرت عن إصابة 4 عمال مصريين و3 سياح إسرائيليين.

ونفى مصدر أمني مسؤول، ما تداولته وسائل إعلام عبرية، حول وقوع عملية طعن لإسرائيلي في مدينة طابا، جنوب سيناء.

وأوضح المصدر أن المشاجرة كانت بسبب عدم قيام السياح بالدفع مقابل خدمات.

وأمرت النيابة العامة المصرية، بحبس متهمين إسرائيليين احتياطيا، في وقائع التعدي بالضرب على ثلاثة عمال داخل فندق بمدينة طابا. (وكالات)

MENAFN10092024000072011014ID1108655165

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث