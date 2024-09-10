ما حقيقة وقوع حدث أمني على الحدود المصرية؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نفى مصدر مصري رفيع
المستوى، ليل الاثنين، وقوع أي حوادث على
الحدود المصرية.
وأكد المصدر في تصريحات تلفزيونية، أنه لا
صحة لما تداولته وسائل إعلام عبرية بشأن حادث إطلاق نار على الحدود مع مصر، موضحاً
أن ما حدث هو عملية تبادل إطلاق نار بين قوة من حرس الحدود الإسرائيلي ومجموعة من
المهربين في صحراء النقب.
وكانت وسائل إعلام
عبرية قالت إن هناك أنباء أولية عن إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين دهسًا على
الحدود مع مصر.
وأضافت في وقت سابق من
مساء الاثنين، أن عملية الدهس حصلت أثناء محاولة إحباط عملية تهريب على الحدود مع
مصر.
وأشارت وسائل إعلام
عبرية إلى أنباء عن وقوع حادث إطلاق نار على الحدود مع مصر.
وقالت "هيئة البث
الإسرائيلية" إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أحبط محاولة تهريب مخدرات على
الحدود المصرية، وحدث إطلاق نار ومحاولة لدهس جنود.
يذكر أن مدينة طابا
المصرية شهدت يوم الجمعة قبل الماضي، شجارا بين مصريين وإسرائيليين داخل أحد
الفنادق، وكشفت مصادر أمنية مصرية أن الحادثة أسفرت عن إصابة 4 عمال مصريين و3
سياح إسرائيليين.
ونفى مصدر أمني مسؤول،
ما تداولته وسائل إعلام عبرية، حول وقوع عملية طعن لإسرائيلي في مدينة طابا، جنوب
سيناء.
وأوضح المصدر أن
المشاجرة كانت بسبب عدم قيام السياح بالدفع مقابل خدمات.
وأمرت النيابة العامة
المصرية، بحبس متهمين إسرائيليين احتياطيا، في وقائع التعدي بالضرب على ثلاثة عمال
داخل فندق بمدينة طابا. (وكالات)
MENAFN10092024000072011014ID1108655165
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.