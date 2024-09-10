قوات الاحتلال تقتحم بلدات برام الله وتلاحق أسرى محررين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اقتحمت قوات الاحتلال
الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بلدة بيت كاحل، شمال غرب رام الله، واعتقلت
الأسير المحرر حمزة عبد المهدي الزهور (29 عاما)، الذي أفرج عنه قبل أسبوعين من
سجون الاحتلال.
وأفادت مصادر محلية
بأن قوات الاحتلال اقتحمت عددا من منازل المواطنين الفلسطينيين في البلدة وفتشتها
وحطمت بعضا من محتوياتها، عرف من أصحابها موسى علي العطاونة.
كما اقتحمت قوات
الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، قرية دير أبو مشعل، غرب رام الله، وتمركزت فوق
سطح منزل الأسير المحرر جميل عنكوش، الذي أفرج عنه قبل ثلاثة أشهر بعد قضائه 21
عاماً في سجون الاحتلال.
وأفادت مصادر محلية
بأن جنود الاحتلال أبلغوا عائلة عنكوش بضرورة تسليم جميل نفسه فوراً، مهددين
بمواصلة اعتقال أفراد عائلته ليلة تلو الأخرى.
يأتي ذلك بعد أن
اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية شقيق جميل، حسن صالح عنكوش، خلال حملة
مداهمات في القرية.
ووفقاً للمصادر، فقد
هدد ضابط الاحتلال، المعروف باسم "كابتن المنطقة"، باعتقال جميع أفراد
عائلة عنكوش إذا لم يستجب جميل للأوامر.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت
في قرية دير أبو مشعل، يوم أمس الاثنين، الشاب محمد داود زهران (37 عاماً) والأسير
المحرر حسن صالح عنكوش، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما بشكل دقيق.
وتأتي الاقتحامات
المتكررة والاعتقالات المستمرة في قرية دير أبو مشعل ضمن سياسة التضييق التي
تمارسها قوات الاحتلال بحق أهالي القرية، في ظل تصاعد الاعتداءات في مختلف مناطق
الضفة الغربية. (وفا)
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