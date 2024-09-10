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قوات الاحتلال تقتحم بلدات برام الله وتلاحق أسرى محررين

9/10/2024 12:12:34 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بلدة بيت كاحل، شمال غرب رام الله، واعتقلت الأسير المحرر حمزة عبد المهدي الزهور (29 عاما)، الذي أفرج عنه قبل أسبوعين من سجون الاحتلال.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت عددا من منازل المواطنين الفلسطينيين في البلدة وفتشتها وحطمت بعضا من محتوياتها، عرف من أصحابها موسى علي العطاونة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، قرية دير أبو مشعل، غرب رام الله، وتمركزت فوق سطح منزل الأسير المحرر جميل عنكوش، الذي أفرج عنه قبل ثلاثة أشهر بعد قضائه 21 عاماً في سجون الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال أبلغوا عائلة عنكوش بضرورة تسليم جميل نفسه فوراً، مهددين بمواصلة اعتقال أفراد عائلته ليلة تلو الأخرى.

يأتي ذلك بعد أن اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية شقيق جميل، حسن صالح عنكوش، خلال حملة مداهمات في القرية.

ووفقاً للمصادر، فقد هدد ضابط الاحتلال، المعروف باسم "كابتن المنطقة"، باعتقال جميع أفراد عائلة عنكوش إذا لم يستجب جميل للأوامر.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت في قرية دير أبو مشعل، يوم أمس الاثنين، الشاب محمد داود زهران (37 عاماً) والأسير المحرر حسن صالح عنكوش، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما بشكل دقيق.

وتأتي الاقتحامات المتكررة والاعتقالات المستمرة في قرية دير أبو مشعل ضمن سياسة التضييق التي تمارسها قوات الاحتلال بحق أهالي القرية، في ظل تصاعد الاعتداءات في مختلف مناطق الضفة الغربية. (وفا)

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