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أجواء معتدلة في أغلب المناطق حتى الجمعة

9/10/2024 12:12:34 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدلًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يومي الأربعاء والخميس،معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


كما ويبقى الطقس الجمعة، معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 - 22 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 - 20، وفي المرتفعات الشمالية 30 - 18، وفي مرتفعات الشراة 29 - 17 وفي مناطق البادية 37 - 23 وفي مناطق السهول 33 - 22 وفي الأغوار الشمالية 38 - 24 وفي الأغوار الجنوبية 40 - 27 وفي البحر الميت 39 - 26 وفي خليج العقبة 40 - 28 درجة مئوية.-(بترا)

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