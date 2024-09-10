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مراكز الاقتراع تفتح أبوابها لانتخاب مجلس النواب العشرين

9/10/2024 12:12:34 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فتحت مراكز الاقتراع في تمام الساعة السابعة أبوابها أمام الأردنيين والأردنيات، ممن يحق لهم الانتخاب والمسجلين في السجلات النهائية للدوائر الانتخابية، لانتخاب أعضاء مجلس النواب العشرين.
وتجرى الانتخابات التي ترشح لها 1634 مترشحا ومترشحة للدوائر المحلية والعامة (الحزبية)، تحت إشراف الهيئة المستقلة للانتخاب، إذ يحق لأكثر من 5 ملايين أردني وأردنية الانتخاب.

وترشح للقائمة العامة، ضمن القوائم الحزبية والتحالفات الحزبية، 697 مترشحا ومترشحة، بواقع 505 من الذكور، و192 من الإناث، في حين بلغ عدد المترشحين في الدوائر المحلية 937 مترشحا ومترشحة، من بينهم 747 مترشحا من الذكور، و190 من الإناث.

وتضطلع الهيئة المستقلة للانتخاب بالإشراف على الانتخابات وإدارتها في جميع مراحلها، فيما يقتصر دور السلطة التنفيذية على تقديم الدعم اللوجستي والأمني لضمان سير العملية الانتخابية.

وبلغ عدد القوائم التي تقدمت للترشح 172 قائمة على مستوى الدوائر المحلية، بينما بلغ عدد القوائم المترشحة على الدائرة العامة الحزبية 25 قائمة.







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