مراكز الاقتراع تفتح أبوابها لانتخاب مجلس النواب العشرين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
فتحت مراكز
الاقتراع في تمام الساعة السابعة أبوابها أمام الأردنيين والأردنيات، ممن يحق لهم
الانتخاب والمسجلين في السجلات النهائية للدوائر الانتخابية، لانتخاب
أعضاء مجلس النواب العشرين.
وتجرى
الانتخابات التي ترشح لها 1634 مترشحا ومترشحة للدوائر المحلية والعامة (الحزبية)،
تحت إشراف الهيئة المستقلة للانتخاب، إذ يحق لأكثر من 5 ملايين أردني وأردنية
الانتخاب.
وترشح للقائمة
العامة، ضمن القوائم الحزبية والتحالفات الحزبية، 697 مترشحا ومترشحة، بواقع 505
من الذكور، و192 من الإناث، في حين بلغ عدد المترشحين في الدوائر المحلية 937
مترشحا ومترشحة، من بينهم 747 مترشحا من الذكور، و190 من الإناث.
وتضطلع الهيئة
المستقلة للانتخاب بالإشراف على الانتخابات وإدارتها في جميع مراحلها، فيما يقتصر
دور السلطة التنفيذية على تقديم الدعم اللوجستي والأمني لضمان سير العملية
الانتخابية.
وبلغ عدد
القوائم التي تقدمت للترشح 172 قائمة على مستوى الدوائر المحلية، بينما بلغ عدد
القوائم المترشحة على الدائرة العامة الحزبية 25 قائمة.
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