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برامج الأحزاب الاقتصادية

9/10/2024 12:12:33 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مع اقتراب أول تجربة حقيقية لتحشيد الأحزاب في الانتخابات، يظل السؤال الأكثر إلحاحًا: هل ستتمكن هذه الأحزاب من تقديم برامج قابلة للتنفيذ؟ وهل ستظل الانتخابات ساحة للشعارات الجوفاء والوعود الزائفة التي لا تعكس أي إدراك للواقع؟ وهل تستوعب الأحزاب، حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، فالبلاد بحاجة إلى حلول حقيقية، وليس إلى مزيد من الخطب التي تلعب على مشاعر الناس، دون أن تقدم لهم أي رؤية واضحة لتحسين حياتهم. المواطن اعتاد في الدورات الانتخابية السابقة أن يبدأ المرشحون في الترويج للأحلام الكبيرة والمثالية دون أي خطط فعلية على الأرض، فهذا النهج ليس فقط غير فعال، بل يساهم في تعميق الإحباط الشعبي، ومع أول تحشيد حزبي كبير في الانتخابات، يتعين على الأحزاب أن تدرك أن التحديات التي تواجه البلاد ليست مجرد شعارات يمكن استخدامها لكسب الأصوات، بل هي مشاكل حقيقية تتطلب استجابات ملموسة، فكيف يمكن للأحزاب أن تتوقع كسب ثقة الناخبين وهي لم تثبت بعد قدرتها على تحويل وعودها إلى أفعال؟ إذا كانت الأحزاب تعتقد أن مجرد التحدث عن البطالة أو الفقر أو الفساد يكفي لتحشيد الدعم الانتخابي، فإنها مخطئة، فالناخبون لم يعودوا يثقون بالكلمات الفارغة، بل ينتظرون خططًا حقيقية ومدروسة. والسؤال الأهم هنا: هل ستتوقف الأحزاب عن لعب دور المتفرج والانتقال إلى دور الفاعل الحقيقي في العملية السياسية؟ أم ستظل متشبثة بخطابها الشعبوي الذي يعتمد على الوعود الكبيرة التي لا يمكن تحقيقها؟ مع استمرار هذا الأسلوب، لا يمكن للأحزاب أن تتوقع بناء ثقة حقيقية مع الشارع. وفي هذا السياق، تأتي دراسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتضع الإصبع على الجرح، فالدراسة كشفت أن 81.6 % من الأحزاب قد أدرجت عناوين اقتصادية في برامجها الانتخابية، ولكن معظم هذه البرامج لم تتجاوز الشعارات العامة. وهنا يجب أن نسأل: ما الفائدة من إدراج عناوين اقتصادية إذا لم يكن هناك خطط تنفيذية حقيقية؟ إذا كانت هذه الأحزاب عاجزة عن تقديم حلول عملية، فما الذي يمكنها تقديمه بعد الانتخابات؟ الخوف ان الفجوة بين ما تُعلن عنه الأحزاب وما تُنفذه على أرض الواقع سيكبر بعد الانتخابات، وتُضعف الثقة بها بشكل متزايد. تكرر الأحزاب نفس الأخطاء، من حيث خطب كبيرة، ووعود براقة، ولكن عند الحديث عن التفاصيل والخطط العملية، يتبين أنها لن تقدم شيئًا، فهل سيظل هذا النمط مستمرًا في الانتخابات المقبلة؟ وإذا لم تراجع الأحزاب نفسها، وتغير أسلوبها في التحشيد، فإنها ستجد نفسها تفقد المزيد من الدعم الشعبي، فالناس لا يبحثون عن المزيد من الشعارات، بل يريدون برامج حقيقية تُحسن حياتهم اليومية، وتُعالج التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهونها. إن الانتخابات القادمة ليست مجرد فرصة لجمع الأصوات، بل هي اختبار حقيقي لجدية الأحزاب وقدرتها على تقديم برامج واقعية، فالأحزاب التي ستتجاهل الواقع، وتقدم وعودا غير قابلة للتنفيذ ستجد نفسها خارج المعادلة السياسية في المستقبل القريب، وعلى هذه الأحزاب أن تتساءل: كيف يمكنها أن تُحدث فرقًا حقيقيًا؟ وكيف يمكنها أن تقدم حلولًا قابلة للتنفيذ عوضا عن الاعتماد على تكرار نفس الشعارات التي سئم منها الناخبون؟ وفي النهاية، الانتخابات المقبلة ستحدد ما إذا كانت الأحزاب قادرة على النهوض بدورها السياسي والاقتصادي أم ستظل مجرد أدوات لتعزيز الخطاب الشعبوي، وإذا لم تتمكن من تقديم خطط اقتصادية واجتماعية مدروسة وواقعية، فإنها ستظل عاجزة عن إحداث التغيير المطلوب، فالسؤال الذي يظل مطروحًا هو: هل ستكون الأحزاب على مستوى التحدي؟ أم أنها ستظل عالقة في دوامة الشعارات والوعود غير الواقعية؟

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