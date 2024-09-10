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مطلوب لوثر عربي الآن وليس غدا

9/10/2024 12:12:33 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال لي صديق مسيحي جنوبي عزيز مرة إنه يطالب الكنسية بفصل العهد القديم (التوراة) عن العهد الجديد، وجعل الكتاب المقدس مقصوراً على هذا العهد. وطلب مني صديق مسيحي شمالي عزيز أن أدعو العربية المسيحية بما في ذلك القبطية إلى فصل العهد القديم من الكتاب المقدس وقصره على العهد الجديد أو الأناجيل. أما صديقي المسيحي العزيز في الوسط فكان متردداً.
إن العهد القديم أو التوراة اليهودية ليست كتاب دين يحتوي على مبادئ وعبادات وطقوس، بمقدار ما هو كتاب تاريخ للحروب والمجازر التي ارتكبها اليهود القدماء في فلسطين في الماضي، والتي بلغ عددها (155) مجزرة/ هولوكست كما فصلها بالنص الخاص بكل منها في التوراة الأستاذ ستيف ويلز من جامعة هارفارد في كتابه (Drunk with Blood, God Killings in the Bible, 2013) كانت نتيجتها قتل نحو ثلاثة ملايين (2,821,364) بني آدم كنعاني وفلسطيني حسب احصاءات التوراة، وخمسة وعشرين مليوناً حسب تقدير الباحث بمقدار ألف لكل مدينة أبيدت لم تذكر التوراة عدد القتلى فيها.
لا أريد أن اتحدث علناً عن أمور أخرى تعرفونها في كتاب التوارة ولكنه الكتاب الذي يؤمن به اليهود مطلقاً والمسيحيون كذلك حتى الآن، فما يؤمن به المرء أو الناس ويتعبدونه حقيقي، وها هم (اليهود) يكررون ما جاء فيه حرفياً ضد الشعب الفلسطيني وبخاصة في قطاع غزة والضفة والقدس الآن. وعليه يجب أن تكون التوراة شاهداً عليهم.
واليهودية لا تعترف بالمسيحية، فقد أنكر اليهود المسيح وأجبروا الحاكم الروماني بيلاطس على صلبه صارخين: أصلبه. اصلبه، فقال: إنني بريء من دم هذا البار، فصرخوا في وجهه: دمه علينا وعلى أولادنا (انجيل متى: الإصحاح السابع والعشرون: الآيات: 24 -25).
وإذا كان الرب (يهوه) أعطى موسى الناموس/ الشريعة، أو الوصايا العشر (البابلية) فإنه يمكن نقلها إلى الإنجيل ووضعها بين قوسين، استجابة لقول -المسيح له المجد- جئت لأكمل الناموس، ولكن المسيح – له المجد - لم يتقيد به في عظمته العظيمة على الجبل، قال: ((وسمعتم أنه قيل: عين بعين وسن بسن)) (سفر الخروج/ الإصحاح الحادي والعشرون / الآية 24)، أما أنا فأقول: ((لا تقاوموا الشر بمثله، بل من لطمك على خدك الأيمن فأدر له الخد الآخر، ومن أراد محاكمتك ليأخذ ثوبك فاترك له رداءك أيضاً، ومن سخرك أن تسير ميلاً، فسر معه ميلين، من طلب شيئاً فأعطه . ومن جاء يقترض فلا تردده خائباً)) (إنجيل متى : الإصحاح الخامس: الآيات 38-42).
لقد خضعت الكنيسة المسيحية لضغوط اليهود عليها وأجبروها على تجاوز تلك العبارة المدينة لهم عبر التاريخ (دمه علينا وعلى أولادنا) فلماذا لا تقوم المسيحية العربية بما في ذلك القبطية بخطوة الفصل وتقديس الكتاب (العهد القديم) منفصلاً / مستقلاً عن العهد الجديد كتقديس المسلمين الحديث منفصلاً عن تقديس القرآن. لو تفعل لهزت الغرب المسيحي المزدوج المعايير، ولأجبرته على النظر بصورة صحيحة إلى ما تقوم به إسرائيل حسب العهد القديم من مجازر وإبادة جماعية في غزة والضفة والقدس. أما الدافع الثاني للفصل فهو الاضطهاد المستدام الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين المسيحيين لتفريغ القدس وفلسطين منهم، لتجعل الصراع يبدو مسيحياً إسلامياً بغيابهم.
توجد الآن ثلاثة أديان مسيحية مختلفة هي الكاثوليكية، والأرثوذكسية، والبروتستنتية وطوائف شتى في إطارها، والمزعج ان الكنائس الإنجيلية/ البروتستنتية في امريكا صهيونية ويوجد لها سفارة مسيحية عالمية في القدس تمّول انشاء المستعمرات/ المستوطنات الإسرائيلية في الضفة وتهويد القدس، وكأن هذه الكنائس دولة ولها سفارة هناك (أنظر في كتابي: أميركا الإسرائيلية وإسرائيل الأميركية (ص 67-80)، 2010).
يرد أحد قادة المسيحية على ادعاءات السفارة المسيحية العالمية بما يلي: لقد جعلت السفارة المسيحية العالمية ألوهية المسيح تابعة للأيدولوجية الصهيونية السياسية الحديثة. لقد قال المسيح في إحدى عظاته: ((إنك لا تستطيع أن تخدم سيدين في وقت واحد)). لا يمكن لأحد أن يكون عبداً لسيدين (انجيل متى / الإصحاح السادس / الآية 26، وانجيل لوقا / الإصحاح السادس عشر/ الآية 13).
وعليه أفتقبل الديانة المسيحية الانفصال فيما بينها، ولا تقبل الانفصال عن التوراة اليهودية؟ إن المسيحية بحاجة إلى لوثر عربي يقوم بهذا الفصل والآن، والمعركة حامية الوطيس، ويصحح التاريخ.

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