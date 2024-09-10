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العالمي يفقد نجمه

9/10/2024 12:09:52 AM
(MENAFN- Al Watan) خرج لاعب النصر أيمن يحيى من حسابات المدرب البرتغالي لويس كاسترو قبل مواجهة الأهلي، الجمعة المقبل، لحساب الجولة الثالثة لدوري روشن السعودي للمحترفين، إذ تأكد عدم جهوزيته الكاملة للقاء، بعد الإصابة التي لحقت به في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.
ليستمر غياب اللاعب الذي غاب عن مواجهتي العالمي أمام الرائد 1/ 1، في الجولة الأولى، وأمام الفيحاء 4/ صفر في الجولة الثانية.

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