العالمي يفقد نجمه
التاريخ
9/10/2024 12:09:52 AM
(MENAFN
- Al Watan)
خرج لاعب
النصر أيمن يحيى من حسابات المدرب البرتغالي لويس كاسترو قبل مواجهة الأهلي، الجمعة المقبل، لحساب الجولة الثالثة لدوري روشن السعودي للمحترفين، إذ تأكد عدم جهوزيته الكاملة للقاء، بعد الإصابة التي لحقت به في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.
ليستمر غياب اللاعب الذي غاب عن مواجهتي العالمي أمام الرائد 1/ 1، في الجولة الأولى، وأمام الفيحاء 4/ صفر في الجولة الثانية.
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