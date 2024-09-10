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تقرير جزائري يطمئن الأهلاويين

9/10/2024 12:09:52 AM
(MENAFN- Al Watan) طمأن التقرير الذي أعلنه الجهاز الطبي لمنتخب الجزائر حيال إصابة لاعب الأهلي، رياض محرز، الأهلاويين قبل الكلاسيكو الذي سيجمع قلعة الكؤوس والنصر، الجمعة المقبل، بعدما أفاد بأن إصابة اللاعب عبارة عن كدمة في الركبة فقط، ولا تدعو للقلق.
وسيخضع محرز لمزيد من الفحوص الطبية التي تؤكد سلامته وقدرته على المشاركة في كلاسيكو النصر.
ويعد النجم الجزائري أبرز الركائز الأساسية التي يعتمد عليها المدرب الألماني ماتياس يايسله في صفوف الأهلي، بعدما أنهى الموسم الماضي كأفضل صانع لعب برصيد 13 هدفا صنعها على مدى الموسم.

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