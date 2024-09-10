تقرير جزائري يطمئن الأهلاويين

(MENAFN
- Al Watan)
طمأن التقرير الذي أعلنه الجهاز الطبي لمنتخب الجزائر حيال إصابة لاعب
الأهلي، رياض محرز، الأهلاويين قبل الكلاسيكو الذي سيجمع قلعة الكؤوس والنصر، الجمعة المقبل، بعدما أفاد بأن إصابة اللاعب عبارة عن كدمة في الركبة فقط، ولا تدعو للقلق.
وسيخضع محرز لمزيد من الفحوص الطبية التي تؤكد سلامته وقدرته على المشاركة في كلاسيكو النصر.
ويعد النجم الجزائري أبرز الركائز الأساسية التي يعتمد عليها المدرب الألماني ماتياس يايسله في صفوف الأهلي، بعدما أنهى الموسم الماضي كأفضل صانع لعب برصيد 13 هدفا صنعها على مدى الموسم.
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