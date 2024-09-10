Tuesday, 10 September 2024 09:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جلوي يقلّد التميمي رتبته الجديدة - جريدة الوطن السعودية

9/10/2024 12:09:29 AM
(MENAFN- Al Watan) قلّد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، العميد فهد بن عبدالله التميمي، مساعد مدير إدارة السجون بالمنطقة، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة عميد. وهنأ التميمي بالثقة الكريمة، متمنياً له العون والتوفيق لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

MENAFN10092024000089011017ID1108655135

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث