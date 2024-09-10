جلوي يقلّد التميمي رتبته الجديدة - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
9/10/2024 12:09:29 AM
(MENAFN
- Al Watan)
قلّد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، العميد فهد بن عبدالله التميمي، مساعد مدير إدارة السجون بالمنطقة، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة عميد. وهنأ التميمي بالثقة الكريمة، متمنياً له العون والتوفيق لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
MENAFN10092024000089011017ID1108655135
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.