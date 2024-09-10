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أغلى 10 قمصان لأندية رياضية

9/10/2024 12:00:34 AM
(MENAFN- Al Watan) كشف تقرير جديد لموقع ((سبورتون)) المتخصص بكرة القدم، عن أغلى 10 قمصان لأندية رياضية في العالم، لعام 2024:
1.قميص نادي ريال مدريد الإسباني (185 يورو)
2.قميص نادي برشلونة الإسباني (184.9 يورو)
3.قميص نادي يوفنتوس الإيطالي (182 يورو)
4.قميص نادي بايرن ميونخ الألماني (174.9 يورو)
5.قميص أرسنال الإنجليزي (168 يورو)
6.قميص نادي ميلان الإيطالي (165 يورو)
7.قميص نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي (160 يورو)
8.قميص نادي باريس سان جيرمان الفرنسي (158.9 يورو)
9.قميص نادي تشيلسي الإنجليزي (149 يورو)
10.قميص نادي مانشستر سيتي الإنجليزي (129 يورو)

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