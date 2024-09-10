أغلى 10 قمصان لأندية رياضية

(MENAFN
- Al Watan)
كشف تقرير جديد لموقع ((سبورتون)) المتخصص بكرة القدم، عن أغلى 10 قمصان لأندية رياضية
في العالم، لعام 2024:
1.قميص نادي ريال مدريد
الإسباني (185 يورو)
2.قميص نادي برشلونة الإسباني (184.9 يورو)
3.قميص نادي يوفنتوس الإيطالي (182 يورو)
4.قميص نادي بايرن ميونخ الألماني (174.9 يورو)
5.قميص أرسنال الإنجليزي (168 يورو)
6.قميص نادي ميلان الإيطالي (165 يورو)
7.قميص نادي مانشستر يونايتد
الإنجليزي (160 يورو)
8.قميص نادي باريس سان جيرمان الفرنسي (158.9 يورو)
9.قميص نادي تشيلسي الإنجليزي (149 يورو)
10.قميص نادي مانشستر سيتي الإنجليزي (129 يورو)
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